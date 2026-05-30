Стърлинг катастрофира, полицията го арестува за шофиране под въздействието на наркотици

30 Май, 2026 11:59 880 1

Инцидентът е станал в четвъртък сутринта, когато автомобил Ламборгини се е ударил в мантинела на магистрала M3

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е бил задържан от полицията след пътнотранспортно произшествие. Футболистът е заподозрян в шофиране в нетрезво състояние, причинено от употреба на наркотични вещества.

Инцидентът е станал в четвъртък сутринта, когато автомобил Ламборгини се е ударил в мантинела на магистрала M3. Полицията в Хампшър потвърди случая с официално изявление.

„Малко преди девет часа сутринта в четвъртък получихме сигнали, че Ламборгини се е блъснало в мантинелите на южната страна на магистрала M3, близо до кръстовището Минли. В инцидента не са участвали други автомобили и няма пострадали“, се казва в съобщението.

„Шофьорът – 31-годишен мъж от Бъркшър – е арестуван по подозрение в управление на моторно превозно средство под въздействието на наркотици, опасно шофиране, притежание на вещества и отказ да бъде тестван. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава“, допълват от полицията.

През сезон 2025/26 Стърлинг игра за Фейенорд, като не успя да отбележи нито един гол в 8-те мача, в които беше на терена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокопи

    0 0 Отговор
    Какво става, бре?Всичко живо се друса яко.

    13:04 30.05.2026

