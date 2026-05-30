Новини
Свят »
Украйна »
Румънският президент: Няма никакво съмнение! Дронът, ударил жилищната сграда в Галац, е руски
  Тема: Украйна

Румънският президент: Няма никакво съмнение! Дронът, ударил жилищната сграда в Галац, е руски

30 Май, 2026 15:31 1 125 33

  • никушор дан-
  • румъния-
  • русия-
  • украйна-
  • галац-
  • дронове-
  • ракети

Никушор Дан посочи, че Русия е атакувала Западна Украйна с рояк дронове и един от тях е навлязъл в румънското въздушно пространство след въздействие от украинската противовъздушна отбрана

Румънският президент: Няма никакво съмнение! Дронът, ударил жилищната сграда в Галац, е руски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Румънският президент Никушор Дан заяви пред Би Би Си, че няма съмнение, че дронът, ударил многоетажна жилищна сграда в Галац, е руски.

По думите му устройството е било "напълно идентиченo" с друг дрон, открит в Румъния преди няколко седмици, който не се е взривил.

Дан посочи, че Русия е атакувала Западна Украйна с рояк дронове и един от тях е навлязъл в румънското въздушно пространство след въздействие от украинската противовъздушна отбрана.

Руският президент Владимир Путин по-рано оспори тази версия, като заяви, че подобни заключения изискват експертен анализ и отбеляза случаи на украински дронове, прелитали над други държави.

След инцидента Румъния затвори руското консулство в Констанца и експулсира консула. Дан заяви, че Букурещ обмисля и експулсиране на руския посланик. Той допълни, че е получил уверения за подкрепа от Съединените щати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    На българите плажове редовно падат дронове.

    Коментиран от #31

    15:33 30.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Никушор Дан е измислено име на хазарин.Нику е победа,Шор е партия,Дан е еврейското племе Дан (Данайците).Означава Партия победител от еврейското племе Дан.

    Коментиран от #33

    15:35 30.05.2026

  • 5 604

    30 2 Отговор
    нямъ съмнения...ама експертицзата къде е?

    15:36 30.05.2026

  • 6 Азззззззз

    35 3 Отговор
    Тоя румънец точно затова го назначиха урсулите - да дрънка каквото му наредят.

    Коментиран от #9

    15:37 30.05.2026

  • 7 Гинкобилоба

    24 2 Отговор
    И на кой му пука какъв е,къде е прехваленото натовско пво дето уж ни пази

    15:38 30.05.2026

  • 8 Тома

    23 4 Отговор
    До сега след изследване на дроновете паднали в страните от ЕС всички са били украински

    Коментиран от #21

    15:38 30.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Азззззззз":

    Никушор Дан е евреин от племето на Данайците поробили българите Пеласги на Балканите.

    15:39 30.05.2026

  • 10 12343211

    14 1 Отговор
    насочен от кой ?!

    15:39 30.05.2026

  • 11 А ако

    20 1 Отговор
    беше украински, как щяхте да реагирате? Ще им кажете шепнешком друг път да внимават, както им казаха от една друга членка на алианса.

    15:42 30.05.2026

  • 12 Мистър Бийн

    18 1 Отговор
    Му продиктуваха в слушалката какво да каже! Този не знае на къде да се движи без напътстване!

    Коментиран от #15

    15:43 30.05.2026

  • 13 Чакайте сега

    26 1 Отговор
    Преди румънският президент и началникът на румънските въоръжени сили заявиха, че дронът, който падна в Галац, е ударен от украинското ПВО, а не изпратен от Русия към Румъния.

    Сега ново двайсе..!! или от еврорайха са ми нашокали канчето, да приказва "правилно".

    15:43 30.05.2026

  • 14 Бай Данчо

    25 2 Отговор
    С какво стана с българския потопен рибарски кораб? Защо не шумите толкова, или защото беше приятелска украинска мина!

    15:45 30.05.2026

  • 15 Боги

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мистър Бийн":

    Тоя президент има вид на тракторист от някое румънско село, но те моля да масово румънците са доста дялани...

    15:46 30.05.2026

  • 16 Цък

    13 2 Отговор
    Отново не казва всичко, отново манипулации, типично само част. Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че руският дрон, който влезе от Украйна и се разби в жилищен блок на румънска територия, вероятно е бил ударен от украинската противовъздушна отбрана и е сменил курса си.

    „По време на полет над украинска територия някои от дроновете бяха свалени, а един, вероятно ударен над град Рени, промени курса си и се насочи към Галаци,“ каза Дан пред репортери.

    15:51 30.05.2026

  • 17 604

    11 4 Отговор
    АКО никой от властите в Румъния не излезнат със ....експертизата показа това и това, и се потулва случая точно със...няма съмнения.....точно дрона е украински!!!!!! 3-ти ден не моат да покажат експертиза, а по тубата даваха жители с осколки от дрона в ръцете си......що така ве.....

    Коментиран от #20

    15:58 30.05.2026

  • 18 Много глупав спор. Чий бил дронът.

    2 13 Отговор
    Ако Путин не беше решил да разширява най-голямата страна в света за сметка на братския на руснаците украински народ, никакви дронове нямаше да летят и да взривяват жилищни блокове и училища.

    Коментиран от #30

    16:09 30.05.2026

  • 19 Дернев

    13 0 Отговор
    Цялата тази дандания за дронове летели и подали тук и там е да внушат вина на Русия и да покажат единство и сплотеност на НАТО. При всички случаи това става със съгласието на Щатите. Целта най-вероятно е да накарат Русия да седне на масата на преговорите, които западняците разбират, че трябва да започнат с нея. От подобно надиграване печелят само Щатите, освен ако не им се даде да разберат твърдо и ясно, че първи ще понесат силата на удара, който трябва да прекрати натиска върху Русия веднъж за винаги. Всеки трябва да си понесе отговорността за всичките тези жертви дадени в предизвиканата от запада война и загиналите основно славяни.

    16:10 30.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 РА РА РА

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Ами оня пръдлю Медведев
    кво се репчеше вчера?

    16:13 30.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Исторически факти

    9 1 Отговор
    Никушоре, защо не го свалихте, ве... Неможачи... Ууууу...

    Коментиран от #28

    16:15 30.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 виктория

    7 1 Отговор
    е и!!! и самолетите на летище В.Левски са американски!!!

    16:16 30.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Смех с ватенки

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически факти":

    Само руските рафинерии свалят всичко.🤣

    16:21 30.05.2026

  • 29 Хайли Лайкли

    2 0 Отговор
    Аз пък се съмнявам сори но не можа да ме убедиш Никушоре.Няма логика да са го направили руснаците а и има нещо наречено операция под чужд флаг.

    16:31 30.05.2026

  • 30 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Много глупав спор. Чий бил дронът.":

    но ако целокупният демократичен запад не се опитва всячески да задушава, притеснява и стеснява най-голямата страна в света това нямаше да се случи. А братският украински народ бе използван като маша за тази цел.

    16:31 30.05.2026

  • 31 Медведев им каза

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    руски, не руски, свиквайте!
    И това не е запаха. Просто дроновете врче са много, и в един момент ще напълнят небето. Така, че който има бизнес на открито да мисли отсега. Медведев е умен човек, просто предупреждава.

    16:33 30.05.2026

  • 32 Доктар

    1 3 Отговор
    Путин подложи на съмнение тази версия, но путин много се влияе от времето! Сега го пере слънцето по гoлия кeфон и немое мисли, а пък през зимата при липсата на растителност отгоре му замръзва мoзъка и немое мисли! Той требва да си завие чaлмъта, да се защити! Още повече при среща с аятоланите ще уважат тоя жест! Зимъска - черна чaлмъ, лятоска - бела!

    16:33 30.05.2026

  • 33 Не се знае

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Дан, може да е на Данчо син, демек, на Йордан. В Румъния, Молдова и Украйна българските фамилии са орязани.

    16:35 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания