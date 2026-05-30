Румънският президент: Няма никакво съмнение! Дронът, ударил жилищната сграда в Галац, е руски

Румънският президент Никушор Дан заяви пред Би Би Си, че няма съмнение, че дронът, ударил многоетажна жилищна сграда в Галац, е руски.

По думите му устройството е било "напълно идентиченo" с друг дрон, открит в Румъния преди няколко седмици, който не се е взривил.

Дан посочи, че Русия е атакувала Западна Украйна с рояк дронове и един от тях е навлязъл в румънското въздушно пространство след въздействие от украинската противовъздушна отбрана.

Руският президент Владимир Путин по-рано оспори тази версия, като заяви, че подобни заключения изискват експертен анализ и отбеляза случаи на украински дронове, прелитали над други държави.

След инцидента Румъния затвори руското консулство в Констанца и експулсира консула. Дан заяви, че Букурещ обмисля и експулсиране на руския посланик. Той допълни, че е получил уверения за подкрепа от Съединените щати.