Румънският президент: Няма никакво съмнение! Дронът, ударил жилищната сграда в Галац, е руски

Румънският президент Никушор Дан заяви пред Би Би Си, че няма съмнение, че дронът, ударил многоетажна жилищна сграда в Галац, е руски.
По думите му устройството е било "напълно идентиченo" с друг дрон, открит в Румъния преди няколко седмици, който не се е взривил.
Дан посочи, че Русия е атакувала Западна Украйна с рояк дронове и един от тях е навлязъл в румънското въздушно пространство след въздействие от украинската противовъздушна отбрана.
Руският президент Владимир Путин по-рано оспори тази версия, като заяви, че подобни заключения изискват експертен анализ и отбеляза случаи на украински дронове, прелитали над други държави.
След инцидента Румъния затвори руското консулство в Констанца и експулсира консула. Дан заяви, че Букурещ обмисля и експулсиране на руския посланик. Той допълни, че е получил уверения за подкрепа от Съединените щати.
16 Цък
„По време на полет над украинска територия някои от дроновете бяха свалени, а един, вероятно ударен над град Рени, промени курса си и се насочи към Галаци,“ каза Дан пред репортери.
