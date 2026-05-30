Канадец пратил отрова по заявка на над 1200 самоубийци, над сто починали

30 Май, 2026 15:44

Той е опаковал смъртоносните вещества в отличителни сребърни торбички

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Канадският жител Кенет Ло призна, че е изпращал „самоубийствени пакети“ на стотици хора по света, съобщава The Guardian.

Канадският инженер и бивш готвач е обвинен в изпращане на 1209 пакета до 41 държави. Ло е изпращал токсични вещества в страни, включително Канада, Съединените щати, Обединеното кралство, Италия, Австралия и Нова Зеландия. Повече от 100 души са били убити. Само в Обединеното кралство неговите комплекти са убили 79 души, а други 14 смъртни случая са потвърдени в Онтарио - най-младият от които е бил на 16 години.

За да избегне наблюдение, Ло е прикрил бизнеса си като търговец на едро на храни, продавайки лют сос заедно с химикали. Той е опаковал смъртоносните вещества в отличителни сребърни торбички, включил е инструкции и е предупредил, че купувачът е единствено отговорен.

Към момента на ареста си Ло е имал близо 297 000 канадски долара в сметките си в Shopify и PayPal. Делото му е прекласифицирано като помагачество, което носи присъда до 14 години затвор съгласно Канадския наказателен кодекс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 0 Отговор
    240 пакета СПЕШНО
    БГ , парламент ( народно събрание )
    С наложен платеж
    СПЕШНО !!!

    Коментиран от #4, #6

    15:48 30.05.2026

  • 2 Стойков капитал

    4 0 Отговор
    Който разпространява дрога веднага в затвора на топло

    15:48 30.05.2026

  • 3 Архитект на богатства

    2 1 Отговор
    Който трови хората в затвора

    15:53 30.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой си

    1 2 Отговор
    Ааа не може така що не казвате колко е пратил в у крайна?

    Коментиран от #7

    16:09 30.05.2026

  • 6 мила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    + мс/резиденството

    Коментиран от #8

    16:28 30.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "мила":

    Задължително !!!

    16:37 30.05.2026