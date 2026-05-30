Канадец пратил отрова по заявка на над 1200 самоубийци, над сто починали

Канадският жител Кенет Ло призна, че е изпращал „самоубийствени пакети“ на стотици хора по света, съобщава The Guardian.

Канадският инженер и бивш готвач е обвинен в изпращане на 1209 пакета до 41 държави. Ло е изпращал токсични вещества в страни, включително Канада, Съединените щати, Обединеното кралство, Италия, Австралия и Нова Зеландия. Повече от 100 души са били убити. Само в Обединеното кралство неговите комплекти са убили 79 души, а други 14 смъртни случая са потвърдени в Онтарио - най-младият от които е бил на 16 години.

За да избегне наблюдение, Ло е прикрил бизнеса си като търговец на едро на храни, продавайки лют сос заедно с химикали. Той е опаковал смъртоносните вещества в отличителни сребърни торбички, включил е инструкции и е предупредил, че купувачът е единствено отговорен.

Към момента на ареста си Ло е имал близо 297 000 канадски долара в сметките си в Shopify и PayPal. Делото му е прекласифицирано като помагачество, което носи присъда до 14 години затвор съгласно Канадския наказателен кодекс.