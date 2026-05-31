Генерал Николай Русев: Българската бойна авиация не се дели на фили и фоби

31 Май, 2026 09:07 1 002 66

От поста му става ясно, че българските бойни пилоти са готови да защитават небето над България, носейки дещурство на МиГ-29 или на Ф-16

Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Накратко - не робуваме на идеологии!

МиГ-29 или Ф-16?! И двата, дядо попе, и двата! Те са български и платени с народни пари! Нашата работа е да ги поддържаме изправни и да ги използваме до края на ресурса им, както правят всички останали европейски държави!

МиГ-29 ще лети толкова, колкото е необходимо, а Ф-16 ще дежури тогава, когато е готов за това.

Това написа във "Фейсбук" командващият българските ВВС ген. Николай Русев.

От поста му става ясно, че българските бойни пилоти са готови да защитават небето над България, носейки дещурство на МиГ-29 или на Ф-16.

Ето и цялата позиция на ген. Николай Русев:

Уважаеми приятели, последователи, случайно преминаващи и обикновени хейтъри,

Постоянно се опитвам, къде успешно, къде не, да обяснявам, че ние, хората със сини пагони, не се делим на фили и фоби! Не членуваме в партии и НПО-та и не се интересуваме от моментните залитания и колебливите движения на ментално нестабилни индивиди! Та били те и разни политикани или "разбирачи"...

Накратко - не робуваме на идеологии!

МиГ-29 или Ф-16?! И двата, дядо попе, и двата! Те са български и платени с народни пари! Нашата работа е да ги поддържаме изправни и да ги използваме до края на ресурса им, както правят всички останали европейски държави!

МиГ-29 ще лети толкова, колкото е необходимо, а Ф-16 ще дежури тогава, когато е готов за това.

На всички ни отдавна е ясно защо е тази ненавист и злоба само към МиГ-29 и към никоя друга по-стара но все още надеждна техника, нали?!

Но и това го надживяхме. Е, някои не успяват! Но поне си имат обединяваща тема, по която да хейтят задружно! Опитите постоянно да се делят хората и техниката на праведни и неправедни минават далеч и встрани от нас.

Оказа се излишно да убеждавам шепа хейтъри, че ние не заслужаваме етикетите, които ни се лепят, и епитетите, които се използват по наш адрес!

Дали ви харесва, неуважаеми хейтъри и "експерти", или не няма никакво значение! Вие така или иначе сте безполезни и "не пеете в хора"!

Убеден съм, скъпи приятели, че вече ви е пределно ясно, че некомпетентни лица и безсмислени НПО-та нямат нито капацитета, нито моралното право да диктуват събитията в БА и в частност ВВС. (Колкото и да им се иска). И това сериозно ги вбесява! Нека сами изживеят собствения си гняв, защото на никой не му се занимава с шепа злобни безделници?!

Хубаво е да си гребал с пълни шепи от соца, като дългогодишен адютант на бивш партизанин, а сега да искаш същото и от демокрацията. Това, че си носил папките за подпис при шефа не те прави експерт по национална сигурност и отбрана! А дипломата - мале, мале, далеч под нивото на "експертните" му изяви!

Някога е било престижно да си учил в един съюз по-северно от нас пък сега удобно да обръщаш поизсъхналата, но пък обилно намазана палачинка.

Но какво да се прави - човещинка, лицемерие или просто селективна амнезия?!

И празник имахме неотдавна - Денят на храбростта. Видяха се и един-двама "храбеци" при това в първите редици... Но простено да им е! Те самите знаят колко са "харесвани" от народа.

Тези хорица така и не излязоха от амплоато си на телевизионни коментатори! То като че ли това им е и капацитета?!

А аз от сърце се радвам на "героичните" им напъни за ялови прогнози и анализи, и бурно аплодирам моралното им падение!

Но пък като ги слуша човек ще вземе да си помисли, че развитието на Българската армия започва и завършва с тях, а всичко останало е напразно пропиляно време.

И за да съм обективен не мога да отрека, че те поставиха началото на нещо ново, различно и непознато до онзи момент - разрухата и унищожението на армиятата ни!

Какво да ги правиш като живеят с убеждението, че са родени за длъжности от министър нагоре!

И както бях споменал преди време - пусти суета и алчност! Сега само ще добавя мания за изява, и чувство за превъзходство над всички останали!

За тях честата поява в медийното пространство е мярка за принадлежност към "каймака" на обществото!

Нищо де, нали си вземат седмичната доза популярност - къде в ТВ, къде във ФБ!

Само кухи анализи и лозунги за лидерство очаквайте от тях . Но иначе цялата им групичка в един глас силно крещи "дайте да дадем". Вероятно защо в главите им още кънти поостарялата, но "крилатата" фраза - "Моето си е мое, а чуждото е наше"?!

Аман от застарели апаратчици!

Те много обичат и с "чужда баница помен да правят". Но не се учудвайте - при тях безчестието отдавна е норма на поведение! А чувството за принадлежност към нацията едва ли някога е съществувало!

Това е положението "мили мои експерти"!

И с вас, и без вас - все тая, полулегални, анонимни или озвучени ФБ герои, коментатори, анализатори и всякакви други кибици, и комплексари! Е, без вас няма да е толкова шумно!

Безсмислено шумно!

Грижете се за себе си и спете спокойно! Вие се вмествате в рамките на допустимата статистическа грешка!

Вашето време отдавна и безвъзвратно отмина!

Ние, хората с пагони, имаме кауза, за разлика от вас! Кауза, която ни мотивира и вдъхновява! Кауза, която си заслужава всички несгоди и лишения, и на която сме посветили живота си!

И тази кауза се нарича България!


  • 1 Боруна Лом

    22 2 Отговор
    А СЕ ДЕЛИ НА ЛЕТЯЩИ,РУСКИ И НЕ ЛЕТЯЩИ ОБОРСКИ!

    09:10 31.05.2026

  • 2 Пич

    20 2 Отговор
    В настоящият момент да се говори за "Българска бойна авиация" е толкова жалко, че е по добре да се мълчи!!!

    Коментиран от #6, #20

    09:11 31.05.2026

  • 3 Глей ти

    17 3 Отговор
    Е, вече имате ф16.
    Да видим годишният отчет, колко летателни часа ще има един ф16, и колко ще има един Миг29.
    И разходите да сравним по модели.

    09:11 31.05.2026

  • 4 Що зае

    10 9 Отговор
    генерал е въпросния , за да дудне злобно като квартална махленка ? Всички лоши , той най - най Убав !

    09:12 31.05.2026

  • 5 всички

    8 20 Отговор
    путинофили копейки и русороби трябва да бъдат прокудени от България и заточени в рашисткото гето!

    Коментиран от #16, #26

    09:13 31.05.2026

  • 6 Глей ти

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    На фона на някогашните ни 300 бойни летателни машини, днешните 8 фърчила са като музейни експонати.
    Дори селскостопанската ни авиация върши повече работа.

    Коментиран от #21

    09:13 31.05.2026

  • 7 Няма фили ,

    9 10 Отговор
    няма фоби - всичко е от котилото на БКП!

    Коментиран от #9

    09:15 31.05.2026

  • 8 Перо

    14 1 Отговор
    Ген. Н. Русев не знае ли, че точно идеологията ни направи държава с напълно небоеспособна армия, само с охранителни функции за мисии в чужбина, в защита на чужди интереси? Има ли друга армия с няколко самолета от 80-те г.? За погрома на сухопътните войски и ВМС не ми се говори!

    Коментиран от #13

    09:16 31.05.2026

  • 9 Затова

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Няма фили ,":

    положението е като след война без война

    09:17 31.05.2026

  • 10 Гориил

    18 4 Отговор
    Предоставяйки летища за украинските F-16, Букурещ наивно вярва, че военните действия няма да го засегнат.Европейците вярват, че правят всичко законно, че подкрепят свободата и демокрацията. Те вярват във всичко, но не и в това, че са активни участници във война срещу Русия, която вече е достигнала екзистенциални размери.

    Коментиран от #15, #29

    09:17 31.05.2026

  • 11 Кочо

    10 14 Отговор
    Взеха власта и взел да философства! Уж деполитизиран! Оставка - немедлено! Защо не философства при здравото управление на тетралогията Пеевски - Зафиров - Тошко Балабанов - Росен Желязков! Възмутен съм от подобни ,,храбреци" като тази рус алка Русев! Майка му го кръстила на Русия - най големия душманин на България!

    Коментиран от #17

    09:18 31.05.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    4 10 Отговор
    Но се дели на "ИСТИ" - "пут@кинисти и българисти" !!!

    09:21 31.05.2026

  • 13 Перо

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    П.С. Кога българското небе е било охранявано от ПВО на друга държава?

    Коментиран от #19, #27

    09:21 31.05.2026

  • 14 Гориил

    16 2 Отговор
    Град Галац е разположен директно на река Дунав, срещу украинския град Измаил. Измаил е едно от най-големите пристанищни съоръжения, получаващи военни доставки от Румъния и страните от НАТО, което го прави легитимна цел за военни действия.

    09:21 31.05.2026

  • 15 Макакоил

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Какви са тези екзестенциални размери на СВО - то, ма, учена горило!? Превод, моля! Това да нее потребителската кошница на социалната министърка и КНСБ!?

    09:22 31.05.2026

  • 16 или

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "всички":

    хвърлени на прасетата

    09:25 31.05.2026

  • 17 Я пак тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кочо":

    Кочо, фамилията не се дава от майката, а от бащата.
    Име, родител и началник не се избират, а каквито ти се паднат
    Яж повече риба, че ти липсва фосфор.

    09:26 31.05.2026

  • 18 летец пилот

    4 4 Отговор
    Накратко - не робуваме на идеологии! ТОЧНО ТАКА Е,ПРАВИЛНО Е КАЗАНО!

    09:26 31.05.2026

  • 19 Я глей ти

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Турски и гръцки пво пазят небето над България, при изстреляните ракети от Иран.
    Така пишеше тук.

    09:28 31.05.2026

  • 20 мучо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ами замълчи бе пич

    Коментиран от #33

    09:29 31.05.2026

  • 21 Фъй въй

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Глей ти":

    През Втората Световна СССР е загубил десетки хиляди самолети, днешна Русия я има 1000, я няма.

    Няква глупост да изкажеш по този въпрос?

    09:29 31.05.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    Дели се ма нема кой да маане и да одели савецкио боклук од Фадмакиа

    09:30 31.05.2026

  • 23 крадем неуморно другари

    12 1 Отговор
    Кога ще има разследване и съд за тези, които купиха американските самолети по 180 милиона долара вместо по 70? Защо са с непълен боекомплект и не могат да изпълняват задачите си? Защо не е договорена поддръжката им в България?

    09:30 31.05.2026

  • 24 Хм...

    3 5 Отговор
    Този мъж с пагони, след като твърди, че е преди всичко българофил, очаквам да заяви, че е и путинофоб. Ако наистина милееш за родината си, няма как да си привърженик на обявил твоята страна за неприятел.

    09:33 31.05.2026

  • 25 Българин

    0 8 Отговор
    От тая писаница ми стана ясно, че ако утре Путин започне СВО срещу България, този генерал лично ще нареди на подчинените си да бомбардират позициите на българската съпротива срещу окупаторите.

    09:35 31.05.2026

  • 26 дайте да дадем

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "всички":

    А тук да настанят групировките КУБ? И ветераните от "Азов"?

    09:35 31.05.2026

  • 27 Кочо

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    През първата и втората световна война! Не си ли чувал поне веднъж кой брани небето над българските войски в Македония и Беломорието по време на ПСВ? Рудолф фон Ешвеге - 26 победи! Колко имат тогава българските пилоти - няколко по 1! А за хаутман Герхард Венгел, загинал при защита на София от демократични бомбардровки 1944 г.? Вие българите бързо забравяте старите си бойни приятели и се мятате в друга посока практично геополитично!

    Коментиран от #45

    09:35 31.05.2026

  • 28 Редно е да не се обажда

    2 2 Отговор
    Този трябва да няма очи да се показва и да ръси мозък. В мирно време под негово ръководство загинаха трима бойни пилоти, Бог да ги прости! Последните двама, за да има авиошоу по случай 35 г. МиГ-29 в България. Да има Радев повод да се пофука пред избирателите. Скрийте се глупаци и не пречете на България и народа й!

    Коментиран от #60

    09:36 31.05.2026

  • 29 Руски,

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Във втория ден ли сме на руското "три дневно" присъствие в Украйна, или любимците ти ще поставят световен рекорд и вписване в Гинес за БЕЗПОМОЩНОСТ на путиновото Ню-ню ? Че то за това време приключи ВСВ, а твойте се опитат все повече в калчищата 😭😭😂

    09:36 31.05.2026

  • 30 дядо дръмпир-инфо

    1 0 Отговор
    България се защитава: страна от ЕС се изправя срещу Тръмп и забранява американски военни танкериБългария се защитава: страна от ЕС се изправя срещу Тръмп и забранява американски военни танкери
    Ако българин иска да пътува до САЩ, му трябва виза, за разлика от повечето граждани на ЕС. Българският премиер сега се защитава срещу това.

    София – В средата на февруари имаше турбуленции на летище София. Предистория: Там беше разположен флот от американски военни самолети, които вероятно трябваше да бъдат готови за президента на САЩ Доналд Тръмп за войната му срещу Иран, както се подозираше. Фокус съобщи по това време, че Министерството на отбраната на България е потвърдило присъствието на ВВС на САЩ. Въпреки това, самолетите са на място като част от учения на НАТО, както и американските войници, които трябва да поддържат машините.Всъщност Иран изпрати дипломатическа нота на България относно същите тези американски военни самолети, въпреки че правителството в София отново подчерта, че от неговата територия няма да има бойни действия. В изявлението обаче Техеран заяви, че ще си запази правото да предприеме "всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, сигурност и национални интереси". Новите развития вероятно ще отслабят вятъра от такива заплахи.Тръмп пропусна крайния срок заради визовата практика за българите
    Център-лявото правителство, което беше избрано през април и започна работа в началото на май, вече не иска да позволява на САЩ да разполагат сво

    Коментиран от #35

    09:37 31.05.2026

  • 31 Верно ли

    5 0 Отговор
    "МиГ-29 ще лети толкова, колкото е необходимо, а Ф-16 ще дежури тогава, когато е готов за това.".... това е достатъчно, да си направи човек изводи за "неготовите" кошници, за които дадохме милиарди!

    09:37 31.05.2026

  • 32 хаберих

    0 0 Отговор
    българските бойни пилоти са готови да защитават небето над България, носейки деЖурство на МиГ-29 или на Ф-16. Не се пише дещурство,а дежурство!

    09:37 31.05.2026

  • 33 Зоро

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "мучо":

    Типично свойство за пuчкuтe e, че се смятат длъжни да се изкажат по всеки въпрос, и да разбират и да не разбират.

    Коментиран от #48

    09:38 31.05.2026

  • 34 газов инжекцион

    0 0 Отговор
    В бойните изтребители няма де щури летци-пилоти!

    09:38 31.05.2026

  • 35 Кочо

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "дядо дръмпир-инфо":

    Хе! Значи, незаконен руски град Алина /руско име/ може а самолети - цистерни на най важния за нас гарант за националната сигурност не може!!! В тази световна турбуленция без САЩ сте загубени за часове!

    09:41 31.05.2026

  • 36 Икар

    4 2 Отговор
    Тази неприятна личност още когато Двамаа инструктори се забиха като пирон в земята пред цялото общество,трябваше да го уволнят дисциплинарно и разжалван до редник.Вина има и в трагедията случила се на брега на Шабла с пилота Терзиев който просто се изпари в пространството.Но как да стане когато е кум на президента Радев,а днес премиер.Съпругата му превзе СЕМ.

    09:41 31.05.2026

  • 37 Калъчев

    4 2 Отговор
    Точно казано. Соросоидите да млъкват! Разните му НПО тип хелзингски комитети, еврЕоатлантически клубове и централи, масонски изчадия и предатели, християн-ционисти да се пръждосват!

    09:41 31.05.2026

  • 38 Пич

    2 2 Отговор
    На мен ми изглежда, че някой съзнателно саботира въвеждането на F-16 в експлоатация. А това си е акт на държавна измяна. Няма значение дали самолетите са F-16 или хартиени залепени с лепило от вестник Дума. Факт е, че има нещо супер гнило във ВВС.

    09:41 31.05.2026

  • 39 Гребал

    3 1 Отговор
    от соца,като адютант на партизанин по думите на автора.А вие не гребахте ли когато завършвахте в Д.Питрополия на пълна държ.издръжка?А после ви изпратиха да учите в колежи зад Океана на запад.Обръщала се палачинката мазна.Да повечето ви военни министри безсрамно и жадни за постове и пари я обърнаха.А вие им козирувате натегачески!

    09:42 31.05.2026

  • 40 дядо дръмпир-инфо

    1 0 Отговор
    Център-лявото правителство, което беше избрано през април и започна работа в началото на май, вече не иска да позволява на САЩ да разполагат своите военни танкери. Това беше предшествано от спор относно практиката на Съединените щати да издават визи на български граждани. София настоя за промяна тук и определи 1 юни като краен срок. Но както министър-председателят Румен Радев заяви в петък, все още не е получил "положителен отговор" след разговор с президента Тръмп миналата седмица относно изискванията за влизане на българите. България е една от малкото страни от ЕС, чиито граждани се нуждаят от виза за туристическо пътуване до САЩ.

    Радев, бивш офицер от военновъздушните сили, е министър-председател на България от 8 май. Прогресивната България (ПБ) на Радев се появи като най-силната сила на новите избори на 19 април с 44,59 процента от гласовете, с цел да обяви война на "корупцията и олигархията". Наблюдателите го класифицират като приятелски настроен към Русия, който винаги е застъпвал дипломатическо решение на войната в Украйна.

    Американската армия разположи самолети KC-135 Stratotanker в България малко преди началото на американско-израелските атаки срещу Иран. Първоначално разрешителното трябваше да изтече в края на май, но Радев каза, че го е удължил до края на юни, за да могат САЩ да намерят алтернативно място. САЩ и Израел започнаха военните си атаки срещу Ислямската република на 28 февруари.

    Коментиран от #47

    09:42 31.05.2026

  • 41 Правда.

    0 0 Отговор
    Да, не може да се дели, тъй като много малка

    09:44 31.05.2026

  • 42 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Генерал Николай Русев: Българската бойна авиация не се дели на фили и фоби....

    Тя е нещо подобно на концерт военен с песен - ФилиФоби = БангаРанга!

    09:45 31.05.2026

  • 43 Авиацията е военна Фоби

    2 0 Отговор
    И гражданска Фили
    Бойната също може да е фоби изстребителите и фили обслужваща военните самолети

    09:47 31.05.2026

  • 44 Кочо

    2 6 Отговор
    Хубаво сте ми поставили минусите, но защо вашият Радев иска да паднат визите за САЩ, а не за Дальнем Востоке!? Пачему в Чикаго населяват 200 000 красиви българки, а в Кремъл живее само безполовой Киркоров!?

    Коментиран от #50

    09:50 31.05.2026

  • 45 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кочо":

    През ВСВ, българските ВВС са имали на въоръжение над 100 немски изтребители Месершмит 109, различни модификации и малко френски! Били са подпомагани от Луфтвафе с цел защита на петролните рафинерии в Румъния, снабдяващи с гориво немската армия. Никога не са защитавали самостоятелно българското небе! Действията им са били съвместни и българските летци са били обучавани в Германия! Сега случая е съвсем друг и имаме пълно ПВО покритие от друга държава!

    09:51 31.05.2026

  • 46 Швейк

    1 2 Отговор
    Русев шмиргела единственото което го крепи е че е женен за Габриела Наплатанова, иначе е простовато момче неставащо за нищо.

    09:53 31.05.2026

  • 47 Радев не разбира че сащ воюват

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "дядо дръмпир-инфо":

    И достъпа до военното поделение е ограничен
    Радев иска нещо като във военно ВВС поделение да пускат посетители като на аерогара да се радват на военните самолети

    09:55 31.05.2026

  • 48 И да

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Зоро":

    Готурят на Зоровците кАнално!!!

    10:00 31.05.2026

  • 49 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Генерал Николай Русев: Българската бойна авиация не се дели на фили и фоби....

    Тя е нещо подобно на концерт военен с песен - на Българина Филип Киркоров от Варна, който е Фобито на военните, като хвърчат над България с песен ФилиФоби, БангаРанга, БангаРанга, ФилиФоби, БангаРанга!

    Изгледайте в ютщб: "Филипп Киркоров Ани Лорак - Друзья"

    10:00 31.05.2026

  • 50 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Кочо":

    Повече красиви българки живеят в Европа и други континенти, да не говорим за омъжените за чужденци, което стана норма! Така че най-малко БГ жени може да са критерии, имайки в предвид колко са със съпрузи араби, мургави и черни! Вижте малките имена на отрочетата и те не са БГ!

    10:02 31.05.2026

  • 51 Левски

    5 0 Отговор
    Значи краварските самолети още не могат да дават дежурство. Без думи. А навремето само в "Безмер" е имало 200 самолета.

    Коментиран от #55

    10:03 31.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 На Ф16 само наземно ли дежурят,

    2 1 Отговор
    като спят в кабините им, те за друго не стават!? На Боко тенекиите, по добре да ги продадат докато не са ръждясали, че тогава само за скрап ще стават!?

    10:11 31.05.2026

  • 54 дядо дръмпир-инфо

    0 1 Отговор
    Дрон в жилищната сграда в Румъния: Какво се знае за Geran-2Дронове от типа Шахед са предпочитаното оръжие на Русия от началото на мащабната инвазия на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

    Стотици от тях се използват от Москва за атаки на военни цели, жилищни райони, енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура, както и за претоварване на украинската противовъздушна отбрана чрез масови атаки.

    Поради характерния си, силен, бръмчащ звук, подобен на този на косачките, в Украйна често ги наричат "мопеди".Шахед-136 или Геран-2?
    Еднократният дългобойен атакуващ дрон Geran-2 – често наричан камикадзе дрон – по същество е отечественно произведена руска версия на иранския Shahed-136.Москва построи собствени производствени линии за дроновете Geran-2 през 2023 г., година след началото на войната срещу Украйна.

    "Геран" или "Геран" се произвежда в завод в руската област Татарстан. Откакто създаде собствено производство, Русия засили атаките си срещу Украйна, изстрелвайки стотици дронове за една нощ – повече, отколкото бяха използвани във войната няколко месеца по-рано.

    Характеристики на Geran-2
    Дроновете на Геран обикновено летят сравнително бавно със скорост 180 км в час, но имат обхват до 2 000 километра. Те могат да превозват сравнително голям товар от 50 килограма експлозиви.

    Руските балистични и крилати ракети летят много по-бързо и имат по-голяма проникваща сила, но струват милиони и са налични само в ограничени количества.

    Дрон Shahed/Ge

    10:15 31.05.2026

  • 55 БУКВАТА "Ч"

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "Левски":

    За какво са ти самолети бе ФобиФили?

    Да е живо и здраво нашето Българско Внуче Америка, че си спомня за нас Българите - основата на Човешката Цивилизация и затова ни варди от външно нападение на Чергари!
    След навлизане на войските на Юдашвили Сталин по Българските земи, бе въведено крепостното право и земите на българските селяни бяха иззети и ги натикаха да рабоят на не своя земя в колхози - ТКЗС. Започнаха да строят зандани - блокове с апартаменти и натикаха в тия кошари стадото да спи там. Стадото чакаше да получи апартамент. Чакаше на опашки за всичко. Стадото спря да се размножава и започнаха да се размножават кошерните комунисти. Кошерните комунисти станаха собственици на всичко - на апартаментите, земята, хотелите, стадата, На стадото по времето на Соца му бе забранено да бяга в чужбина, понеже трябваше да работи за комунистите! Сега работното стадо намаля. Останаха търтеите - притежатели на апартаменти, земи, хотели и се чудят защо селата са пусти, защо апартаментите са пусти, защо хотелите са пусти, защо овчите стада изчезнаха? Едно време ние Българите спазвахме правилото на рода - "Градът е създаден да защитава селяните от околността от външни нападения на чергари"
    В момента функциите на града са извратени - чергарите са влезли в града, развяват си байрака, а селяните измират полека.

    10:16 31.05.2026

  • 56 Артилерист

    3 0 Отговор
    Истинските аиатори- тези които летят във висинето с военните ироплани -винаги са се отличавали със смелост в самостоятелността си. Едно, че са незаменими и второ, горе в небесата, яхнали прескъпата техника, те трябва сами да вземат решения, да побеждават и да ОЦЕЛЯВАТ. Навремето ме командироваха един месец при тях в Толбухин и добих директна представа за манталитета им. Всяка сутрин играехме волейбол и се впечатлих от респектното отношение към един ст.лейтенант. Помислих, че е връзкар, попитах що е така, но други ми казаха: "ЗАЩОТО ТОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯ "ГОРЕ"!!! Онемях! Какво уважение, какво признание, какъв респект към КАДЪРНОСТТА! Щото се бях нагледал при нас на уредени неграмотни военно и педагогически ШКОЛНИЦИ.
    Адресатите в поста на ген. Русев най-вероятно са персони като Тагарев и Шаламанов. Те са завършили училището в Долна Метрополия, но не са авиатори. После са учили и в Съветския съюз. След това колежи в САЩ и станаха най-видните военни русофоби, за които и "министерските постове бяха малко", както го казва и Командващия бг ВВС ген. Русев...

    10:17 31.05.2026

  • 57 ЕФ 16 е наземен асфалтов самолет

    3 0 Отговор
    Пазят ги, за да не им се развали "блокчето".

    А иначе за нас обикновените българи е просто схема за източване на българския бюджет към американския. И си чакаме воната с Русия, за да застанем на нейна страна заедно, както винаги е било.

    10:18 31.05.2026

  • 58 Генерале

    1 2 Отговор
    Генерале, чак толкова излагация от Ваша страна не бива.

    10:18 31.05.2026

  • 59 Браво на генерала

    2 1 Отговор
    Някои се познаха в статията и се засегнаха. Истината боли. Важно е да се посочат.

    10:22 31.05.2026

  • 60 Боруна Лом

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Редно е да не се обажда":

    ТОЗИ КОГАТО Е ПИСАЛ ,Е БИЛ ПИЯН НА КИРКА!НО Е ПРАВ,ЧЕ КЕН ЕФ НЕ СТАВАТ!

    Коментиран от #63

    10:26 31.05.2026

  • 61 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Генерале, ето кои летят със самолети в зависимост от цената!

    Примерно:
    Колко струва една българска мадама в Турция, гласуваща в България? 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Гърция, гласуваща в България? - 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Германия, гласуваща в България? - 300 евро.
    Колко струва една българска мадама в България, гласуваща в България? - 50 евро.
    Колко струва една българска мадама в Русия, гласуваща в България? Няма ги там.
    Колко струва една руска мадама в България, гласуваща в България? - пълно е по черноморието и работят за парички.
    Колко струва една гръцка мадама в България, гласуваща в България - трудно ще намериш!
    Колко струва германска мадама в България, гласуваща в България - къде ще я намериш?
    Колко струва турска мадама в България, гласуваща в България - има ги много и се радват за малки пари.
    Колко струва една българска циганка в България, гласуваща в България - пеят и танцуват кючек навсякъде по концерти за пари,
    Колко струва една българска циганка в Чужбина, гласуваща в България - махат с ръка на всяко кръстовище и събират парички за управляващите в Софието.
    Колко струват български мадами в Дубай? - МНОГО за МНОГО парички. Но управляващите ги върнаха със самолети обратно в България и сега Управляващите се чудят колко да им платят за да останат в България и да гласуват за тях! Няма вече къде да ги изпратят със самолет!

    10:31 31.05.2026

  • 62 ВВСар

    1 0 Отговор
    ПЛ€В€Н$КО ПРОТ€Ж€, Щ€ $И ПОДАД€Ш ЛИ О$ТАВКАТА , СЛЕД КАТО РАЗБИЕТЕ ПЪРВИЯТ
    К€Н€F-16?!?
    ПИТАМ И ОТГОВОР НЕ ЧАКАМ!

    10:38 31.05.2026

  • 63 ВВСар

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Боруна Лом":

    НЕ ЧЕ К€Н€F-16 НЕ СТАВА,А ГАНЬОВ$КОТО ВВС(ТКЗ$) € ЦЪР ВУЛ $КО ,НЯМА КАДРИ И ПАРИ ДА ОБСЛУЖВА И ЕКСПЛОАТИРА u$a - АВИАЦИОННА ТЕХНИКА!
    P.S.
    р"ум€н" П€ Д€ рад€в ИНФИЛТРИРА ВВС-калинкит€ в $луж бЪ вУ€нNO разуз на ваН€!

    Коментиран от #64

    10:44 31.05.2026

  • 64 ДОЧУТО

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "ВВСар":

    -ТАТЕ,ТАТЕ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ЛЯВ ЛИ € ,В СМИСЪЛ П€ Д€ Р. $Т ЛИ €?

    -ПО-ЛОШО ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€(€вро-дж€н дъри) ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    10:46 31.05.2026

  • 65 Наплатанов

    1 0 Отговор
    ЩЕ МУ СПРА ФЕЙСБУКА НА МОЯТ ОТВОРКО, ЧЕ ПБ(Партия Боташ) СКОРО СА ПЪТНИЦИ, И СЛЕДВАЩИТЕ ЩЕ ГО ИЗРИТАТ НА П€Н$ИЯ!

    10:51 31.05.2026

  • 66 1-ва ИАБ

    1 0 Отговор
    ОЩЕ ПОМНИМ "летецът" Русев , как щеше да се пребие при вторият си опит за "кацане"!
    ПАЗО БОЖЕ КЬОРАВО ДА "прогл€дн€"!

    10:54 31.05.2026

