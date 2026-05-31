Ванила Айс не се отказва от участие във феста на Тръмп, би рапирал в Иран и пред Путин

Американският рапър Ванила Айс отказа да отмени участието си на фестивала Freedom 250, който се провежда с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че други музиканти се оттеглиха от събитието, предаде TMZ.
Според рапъра музиката „не трябва да се свързва с политиката“. Той също така заяви, че е готов да свири за руския президент Владимир Путин или в Иран.
„Ще отида да свиря за Путин и в Иран, ако искате. Няма значение“, каза Ванила Айс.
Фестивалът Freedom 250, посветен на 250-годишнината от американската независимост, ще се проведе във Вашингтон от 25 юни до 10 юли 2026 г. Организаторите планират да включат концерти с участието на звезди, панаир и тематични изложби.
Няколко звезди вече се оттеглиха от събитието заради връзката му с Тръмп. Последният, който обяви оттеглянето си, беше Брет Майкълс, вокалист на рок групата Poison. Той заяви, че фестивалът е престанал да се възприема като „неполитическо“ събитие.
Самият Тръмп написа в профила си в социалните мрежи Truth Social, че може да замени концертната програма на отказалите се със собствено изпълнение. Президентът на САЩ твърди, че привлича „много по-голяма публика, отколкото Елвис Пресли в разцвета на силите си“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:19 31.05.2026
2 Глей ти
Все едно да извикате Били Рей Сайръс да пее кънтри.
Много отчаяни ходове от безсилие.
А уж плашат с нападения и сухопътни войски, пък то - ще стресират Путин и Иран с песните на Ванила Айс?!
09:20 31.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сталин
09:23 31.05.2026
5 глоги
Коментиран от #6
09:31 31.05.2026
6 Глас от Момин проход
До коментар #5 от "глоги":- И аз прославих България. Сума и клипчета имам в нета.
09:43 31.05.2026
7 ЕлСмешнико
09:45 31.05.2026
8 Кармелита
09:54 31.05.2026