Ванила Айс не се отказва от участие във феста на Тръмп, би рапирал в Иран и пред Путин

Американският рапър Ванила Айс отказа да отмени участието си на фестивала Freedom 250, който се провежда с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че други музиканти се оттеглиха от събитието, предаде TMZ.

Според рапъра музиката „не трябва да се свързва с политиката“. Той също така заяви, че е готов да свири за руския президент Владимир Путин или в Иран.

„Ще отида да свиря за Путин и в Иран, ако искате. Няма значение“, каза Ванила Айс.

Фестивалът Freedom 250, посветен на 250-годишнината от американската независимост, ще се проведе във Вашингтон от 25 юни до 10 юли 2026 г. Организаторите планират да включат концерти с участието на звезди, панаир и тематични изложби.

Няколко звезди вече се оттеглиха от събитието заради връзката му с Тръмп. Последният, който обяви оттеглянето си, беше Брет Майкълс, вокалист на рок групата Poison. Той заяви, че фестивалът е престанал да се възприема като „неполитическо“ събитие.

Самият Тръмп написа в профила си в социалните мрежи Truth Social, че може да замени концертната програма на отказалите се със собствено изпълнение. Президентът на САЩ твърди, че привлича „много по-голяма публика, отколкото Елвис Пресли в разцвета на силите си“.