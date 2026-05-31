Ванила Айс не се отказва от участие във феста на Тръмп, би рапирал в Иран и пред Путин

31 Май, 2026 09:15 706 8

Според рапъра музиката „не трябва да се свързва с политиката“

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският рапър Ванила Айс отказа да отмени участието си на фестивала Freedom 250, който се провежда с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че други музиканти се оттеглиха от събитието, предаде TMZ.

Според рапъра музиката „не трябва да се свързва с политиката“. Той също така заяви, че е готов да свири за руския президент Владимир Путин или в Иран.

„Ще отида да свиря за Путин и в Иран, ако искате. Няма значение“, каза Ванила Айс.


Фестивалът Freedom 250, посветен на 250-годишнината от американската независимост, ще се проведе във Вашингтон от 25 юни до 10 юли 2026 г. Организаторите планират да включат концерти с участието на звезди, панаир и тематични изложби.

Няколко звезди вече се оттеглиха от събитието заради връзката му с Тръмп. Последният, който обяви оттеглянето си, беше Брет Майкълс, вокалист на рок групата Poison. Той заяви, че фестивалът е престанал да се възприема като „неполитическо“ събитие.

Самият Тръмп написа в профила си в социалните мрежи Truth Social, че може да замени концертната програма на отказалите се със собствено изпълнение. Президентът на САЩ твърди, че привлича „много по-голяма публика, отколкото Елвис Пресли в разцвета на силите си“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    На 1 ви юни Дара ще пее на Асамблея Знаме на мира на Камбаните.А на 13 ти юни ще пее на София Прайд.

    09:19 31.05.2026

  • 2 Глей ти

    4 3 Отговор
    Кой слуша вече Ванила Айс?
    Все едно да извикате Били Рей Сайръс да пее кънтри.
    Много отчаяни ходове от безсилие.
    А уж плашат с нападения и сухопътни войски, пък то - ще стресират Путин и Иран с песните на Ванила Айс?!

    09:20 31.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    4 0 Отговор
    Абе що не пратим дара да удари един кючек на Дони Епщайн

    09:23 31.05.2026

  • 5 глоги

    3 3 Отговор
    Хайде,престанете с подигравките към нашето много талантливо момиче! Дара прослави България и е велика българка!

    Коментиран от #6

    09:31 31.05.2026

  • 6 Глас от Момин проход

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "глоги":

    - И аз прославих България. Сума и клипчета имам в нета.

    09:43 31.05.2026

  • 7 ЕлСмешнико

    0 1 Отговор
    тоя фосил от къде излезе ?

    09:45 31.05.2026

  • 8 Кармелита

    0 1 Отговор
    Я рап, я паркинсон.. на колко години стана тв магаре?

    09:54 31.05.2026