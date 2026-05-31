Саймън льо Бон иска DARA на сцената с „Duran Duran“ в България

Фронтменът на легендарната британска банда „Duran Duran“ Саймън льо Бон говори специално пред Петя Дикова в навечерието на концерта им в България, който ще се състои на 1 юли в зала „Арена 8888“, пише marica.bg.
И разговорът се оказва далеч по-неочакван от типичното интервю за турне.
Оказва се, че льо Бон е силно впечатлен от българската певица DARA. По думите му тя има „огромна харизма“ и е направила „изключително представяне“.
Певецът дори разказва, че е гледал полуфинала на „Евровизия“ у дома с чаша чай, а около него се събрали и съседи. В еуфорията компанията стигнала дотам, че направили импровизирана „лотария“ за финала – и именно той „познал“ победата на Дара.
В края на разговора Саймън льо Бон изненадващо отправя идея, която вече вълнува феновете – да покани DARA да се качи на сцената с „Duran Duran“ по време на концерта им у нас.
Журналистката Петя Дикова пое ангажимент да предаде лично поканата до българската изпълнителка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Феновете на Дюран-Дюран са на по 50 г.
Феновете на Дара са в детската градина.
Тъкмо ще ходят на концерта баби и внучета.
Коментиран от #5
09:51 31.05.2026
2 Зеления
09:52 31.05.2026
3 Последния Софиянец
09:53 31.05.2026
4 ау каква чест
10:03 31.05.2026
5 Те ще се качи,
До коментар #1 от "Гост":но какво ще пее?
Пак бангаранга ли?
Няма песнички, няма кой да ги напише.
10:22 31.05.2026
6 Факти
Коментиран от #7
10:33 31.05.2026
7 Съгласен съм
До коментар #6 от "Факти":Все едно Тейлър Суифт да подгрява Мадона. Смешно е. Но все пак Дара е скромно и работливо момиче и може да се съгласи. Не знам обаче как е с ангажиментите. Сигурно й пуши главата. Дюран Дюран ако извадят сто бона може и да ги огрее.
10:39 31.05.2026