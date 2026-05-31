Саймън льо Бон иска DARA на сцената с „Duran Duran“ в България

Фронтменът на легендарната британска банда „Duran Duran“ Саймън льо Бон говори специално пред Петя Дикова в навечерието на концерта им в България, който ще се състои на 1 юли в зала „Арена 8888“, пише marica.bg.

И разговорът се оказва далеч по-неочакван от типичното интервю за турне.

Оказва се, че льо Бон е силно впечатлен от българската певица DARA. По думите му тя има „огромна харизма“ и е направила „изключително представяне“.

Певецът дори разказва, че е гледал полуфинала на „Евровизия“ у дома с чаша чай, а около него се събрали и съседи. В еуфорията компанията стигнала дотам, че направили импровизирана „лотария“ за финала – и именно той „познал“ победата на Дара.

В края на разговора Саймън льо Бон изненадващо отправя идея, която вече вълнува феновете – да покани DARA да се качи на сцената с „Duran Duran“ по време на концерта им у нас.

Журналистката Петя Дикова пое ангажимент да предаде лично поканата до българската изпълнителка.