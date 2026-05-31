Саймън льо Бон иска DARA на сцената с „Duran Duran“ в България

31 Май, 2026 09:47 816 7

Льо Бон е силно впечатлен от българската певица

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фронтменът на легендарната британска банда „Duran Duran“ Саймън льо Бон говори специално пред Петя Дикова в навечерието на концерта им в България, който ще се състои на 1 юли в зала „Арена 8888“, пише marica.bg.


И разговорът се оказва далеч по-неочакван от типичното интервю за турне.

Оказва се, че льо Бон е силно впечатлен от българската певица DARA. По думите му тя има „огромна харизма“ и е направила „изключително представяне“.

Певецът дори разказва, че е гледал полуфинала на „Евровизия“ у дома с чаша чай, а около него се събрали и съседи. В еуфорията компанията стигнала дотам, че направили импровизирана „лотария“ за финала – и именно той „познал“ победата на Дара.

В края на разговора Саймън льо Бон изненадващо отправя идея, която вече вълнува феновете – да покани DARA да се качи на сцената с „Duran Duran“ по време на концерта им у нас.

Журналистката Петя Дикова пое ангажимент да предаде лично поканата до българската изпълнителка.


  • 1 Гост

    9 1 Отговор
    Гениален ход!
    Феновете на Дюран-Дюран са на по 50 г.
    Феновете на Дара са в детската градина.
    Тъкмо ще ходят на концерта баби и внучета.

    Коментиран от #5

    09:51 31.05.2026

  • 2 Зеления

    7 3 Отговор
    Главния редактор моля да направи забележка на Венелина Маринова да изписва Дара на кирилица - ние сме в България, Дара е българка, престането с това чуждопоклоничество !

    09:52 31.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Утре Дара ще пее на Асамблея Знаме на мира на Камбаните а на 13 ти юни на София Прайд.

    09:53 31.05.2026

  • 4 ау каква чест

    1 2 Отговор
    Да го бара ще подгрява старчета, а тука, всеки външен коментар се публикува с правописни грешки 😂

    10:03 31.05.2026

  • 5 Те ще се качи,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    но какво ще пее?
    Пак бангаранга ли?
    Няма песнички, няма кой да ги напише.

    10:22 31.05.2026

  • 6 Факти

    2 0 Отговор
    Дара миналата година подгрява Роби Уилямс, а сега акциите й са в небесата. Не знам дали пенсионерите от Дюран Дюран могат да си я позволят. Тя буквално е по-голяма от тях в момента.

    Коментиран от #7

    10:33 31.05.2026

  • 7 Съгласен съм

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Все едно Тейлър Суифт да подгрява Мадона. Смешно е. Но все пак Дара е скромно и работливо момиче и може да се съгласи. Не знам обаче как е с ангажиментите. Сигурно й пуши главата. Дюран Дюран ако извадят сто бона може и да ги огрее.

    10:39 31.05.2026