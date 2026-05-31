Важно за шофьорите! Гърция въведе изисквания за електрическите автомобили на фериботите

31 Май, 2026 09:50 1 238 11

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Електрическите автомобили, които ще бъдат транспортирани с фериботи в Гърция, трябва да бъдат с батерии, заредени до максимум 40 процента, разкри електронното издание "Нюз авто".

Забраната важи за всички големи фериботни линии и е сила от 2024 г., уточни БТА.

Електрическите автомобили, които се качват на фериботите трябва да са в добро състояние без повреда на батериите и нямат право да се зареждат по време на пътуването.

Марката на автомобила се записва и се вписва точното място на превозното средство на кораба. За хибридните автомобили и плъг-ин (plug-in) хибриди автомобили има проверка на температурата на батерията при качване във ферибота.

Предпазните мерки се взимат с цел да бъдат предотвратени възможни инциденти.

Заради големината на батериите на електрическите автомобили е възможно да възникне голям пожар, чието овладяване би било трудно.

Ако батерията е заредена на по-малко, тя поддържа по-ниска температура, което би предотвратило сериозни инциденти, уточни "Нюз авто".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперц на ток

    21 2 Отговор
    Все повече "облекчения" за електричките.

    09:53 31.05.2026

  • 2 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Ох на баба свежите проверяващи! Да дойдат да проверят и моята батерия колко сей стоплила при вида им.

    09:59 31.05.2026

  • 3 На къси разстояния хвърчат

    10 0 Отговор
    но на дълги трябва да ги галиш ако искаш да пристигнеш от София до Варна за 24 часа.
    Особено през зимата при ниски температури.
    А по-добрия вариант е да си наемате репатрак който да ги предвижи и ще стигнат по-бързо.

    10:03 31.05.2026

  • 4 Мюмю

    6 0 Отговор
    дисктиминацийка, започва се

    10:04 31.05.2026

  • 5 ДрБр

    10 0 Отговор
    Като ежегоден ползвател на ферибот в Гърция ми е много интересно как ще правят проверките като ферибота се натоварва за 10-15 минути.

    Коментиран от #6

    10:04 31.05.2026

  • 6 Киту

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрБр":

    тряя ти свети на челото колко ти е заедена батерията

    10:05 31.05.2026

  • 7 Пръцко

    5 0 Отговор
    Византийците открай време се славят като алчно, крадливо и мързеливо племе, но напоследък бият и нашия Абсурдистан - температурата на батериите зависи изцяло от тока, респ. енергията, която протича през нея, околната температура и състоянието на термоподдържащата ѝ система, А НЕ ОТ СТЕПЕНТА НА ЗАРЯД!

    10:10 31.05.2026

  • 8 хмммм

    2 0 Отговор
    Фашистът Кириакос продължава да доубива Гърция.

    Коментиран от #9

    10:11 31.05.2026

  • 9 Гост

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Всъщност продължава с мерките за озаптяване на туристите. Гърция вдигна ръце от пишман туристи и предприе редица мерки срещу прекомерният туристически наплив. Таксата за чадър на плажа беше една от тях. Преди я нямаха, но вече я въведоха.

    10:14 31.05.2026

  • 10 Глей ти

    5 1 Отговор
    Е, как да не си купиш кола на ток?

    10:20 31.05.2026

  • 11 Начи,

    1 0 Отговор
    Нови забрани в сила от 2024г. !?!

    10:48 31.05.2026

