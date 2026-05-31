Важно за шофьорите! Гърция въведе изисквания за електрическите автомобили на фериботите

Електрическите автомобили, които ще бъдат транспортирани с фериботи в Гърция, трябва да бъдат с батерии, заредени до максимум 40 процента, разкри електронното издание "Нюз авто".
Забраната важи за всички големи фериботни линии и е сила от 2024 г., уточни БТА.
Електрическите автомобили, които се качват на фериботите трябва да са в добро състояние без повреда на батериите и нямат право да се зареждат по време на пътуването.
Марката на автомобила се записва и се вписва точното място на превозното средство на кораба. За хибридните автомобили и плъг-ин (plug-in) хибриди автомобили има проверка на температурата на батерията при качване във ферибота.
Предпазните мерки се взимат с цел да бъдат предотвратени възможни инциденти.
Заради големината на батериите на електрическите автомобили е възможно да възникне голям пожар, чието овладяване би било трудно.
Ако батерията е заредена на по-малко, тя поддържа по-ниска температура, което би предотвратило сериозни инциденти, уточни "Нюз авто".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шперц на ток
09:53 31.05.2026
2 Баба Гошка
09:59 31.05.2026
3 На къси разстояния хвърчат
Особено през зимата при ниски температури.
А по-добрия вариант е да си наемате репатрак който да ги предвижи и ще стигнат по-бързо.
10:03 31.05.2026
4 Мюмю
10:04 31.05.2026
5 ДрБр
Коментиран от #6
10:04 31.05.2026
6 Киту
До коментар #5 от "ДрБр":тряя ти свети на челото колко ти е заедена батерията
10:05 31.05.2026
7 Пръцко
10:10 31.05.2026
8 хмммм
Коментиран от #9
10:11 31.05.2026
9 Гост
До коментар #8 от "хмммм":Всъщност продължава с мерките за озаптяване на туристите. Гърция вдигна ръце от пишман туристи и предприе редица мерки срещу прекомерният туристически наплив. Таксата за чадър на плажа беше една от тях. Преди я нямаха, но вече я въведоха.
10:14 31.05.2026
10 Глей ти
10:20 31.05.2026
11 Начи,
10:48 31.05.2026