Рецепта на деня: Турски сладолед

Необходими продукти:

За основната смес:

800 мл прясно мляко;

150 г пудра захар;

40 г нишесте.

За шоколадовия вариант:

150 мл прясно мляко;

40 г какао;

40 г захар;

40 г шоколад.

За варианта с ядки и сушени плодове:

100 г нарязани фъстъци;

100 г стафиди;

сокът от 1 лимон;

настъргана кора от 1 лимон.

По желание може да добавите и ситно нарязани сушени кайсии или ванилия.

Начин на приготвяне:

Пригответе основния крем. Изсипете 700 мл от млякото в тенджера и го загрейте на умерен огън. В отделна купа разбъркайте останалите 100 мл мляко с нишестето и пудрата захар, докато сместа стане напълно гладка. Добавете я към топлото мляко и бъркайте непрекъснато, докато кремът се сгъсти. Свалете от котлона и оставете да изстине напълно. След това разделете сместа на две равни части.

Шоколадов турски сладолед

В малка тенджера смесете прясното мляко, какаото и захарта. Загрейте, докато сместа стане гладка и леко се сгъсти. Оставете да се охлади и я добавете към едната половина от основния крем. Разбъркайте добре и по желание настържете малко шоколад отгоре. Прехвърлете в кутия с капак и поставете във фризера.

Турски сладолед с ядки и стафиди

Към втората половина от крема добавете фъстъците, стафидите, лимоновия сок и настърганата кора. Разбъркайте внимателно и прехвърлете сместа в подходящ съд. Покрийте и поставете във фризера.

Колко време се замразява

Оставете сладоледа във фризера за поне няколко часа, а най-добре за една нощ. Преди сервиране го извадете за около 5–10 минути на стайна температура, за да омекне леко и да се загребва по-лесно. Получава се плътен, ароматен и много различен десерт, който напомня вкуса на истинския турски сладолед от малките сладкарници.

Идея за поднасяне

Домашният турски сладолед става чудесен с:

настърган шоколад

ядки

пресни плодове

бисквити

вафлени фунийки

Приготвянето на домашен турски сладолед е лесно и забавно. Основната смес включва прясно мляко, захар и нишесте, а можете да добавите шоколад или ядки за разнообразие. Не забравяйте да оставите сладоледа във фризера за поне няколко часа, за да се стегне добре, пише flagman.bg.