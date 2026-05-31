Рецепта на деня: Турски сладолед
Рецепта на деня: Турски сладолед

31 Май, 2026 10:05 673 7

По-плътен, по-кремообразен и има леко дъвчаща текстура

Рецепта на деня: Турски сладолед - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За основната смес:

  • 800 мл прясно мляко;
  • 150 г пудра захар;
  • 40 г нишесте.

За шоколадовия вариант:

  • 150 мл прясно мляко;
  • 40 г какао;
  • 40 г захар;
  • 40 г шоколад.

За варианта с ядки и сушени плодове:

  • 100 г нарязани фъстъци;
  • 100 г стафиди;
  • сокът от 1 лимон;
  • настъргана кора от 1 лимон.

По желание може да добавите и ситно нарязани сушени кайсии или ванилия.

Начин на приготвяне:

Пригответе основния крем. Изсипете 700 мл от млякото в тенджера и го загрейте на умерен огън. В отделна купа разбъркайте останалите 100 мл мляко с нишестето и пудрата захар, докато сместа стане напълно гладка. Добавете я към топлото мляко и бъркайте непрекъснато, докато кремът се сгъсти. Свалете от котлона и оставете да изстине напълно. След това разделете сместа на две равни части.

Шоколадов турски сладолед

В малка тенджера смесете прясното мляко, какаото и захарта. Загрейте, докато сместа стане гладка и леко се сгъсти. Оставете да се охлади и я добавете към едната половина от основния крем. Разбъркайте добре и по желание настържете малко шоколад отгоре. Прехвърлете в кутия с капак и поставете във фризера.

Турски сладолед с ядки и стафиди

Към втората половина от крема добавете фъстъците, стафидите, лимоновия сок и настърганата кора. Разбъркайте внимателно и прехвърлете сместа в подходящ съд. Покрийте и поставете във фризера.

Колко време се замразява

Оставете сладоледа във фризера за поне няколко часа, а най-добре за една нощ. Преди сервиране го извадете за около 5–10 минути на стайна температура, за да омекне леко и да се загребва по-лесно. Получава се плътен, ароматен и много различен десерт, който напомня вкуса на истинския турски сладолед от малките сладкарници.

Идея за поднасяне

Домашният турски сладолед става чудесен с:

  • настърган шоколад
  • ядки
  • пресни плодове
  • бисквити
  • вафлени фунийки

Приготвянето на домашен турски сладолед е лесно и забавно. Основната смес включва прясно мляко, захар и нишесте, а можете да добавите шоколад или ядки за разнообразие. Не забравяйте да оставите сладоледа във фризера за поне няколко часа, за да се стегне добре, пише flagman.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анадън

    4 2 Отговор
    Аз правия по чок гюзел дондурма. Прясно издадена клечка от цеха за покритие с шоколад, с вкусно бяло кремообразно сърце.

    10:09 31.05.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Казва се дондурма.

    10:10 31.05.2026

  • 4 Венелино

    2 0 Отговор
    .....туй твоето подсъзнание...

    10:18 31.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ашколсум, машалла

    2 2 Отговор
    Следват рецепти за оригинални турски: пица с овчи уши, паста със сос от патлажани, бифтек от кочов бут, суфле с овча лой, патица по анадолски, шампанско от боза и др.

    10:25 31.05.2026

  • 7 Абе

    0 0 Отговор
    Язе пак да питам за рецепта за ро доп ски ка лмар и.

    11:02 31.05.2026