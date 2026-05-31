Рецепта на деня: Турски сладолед

Необходими продукти:
За основната смес:
- 800 мл прясно мляко;
- 150 г пудра захар;
- 40 г нишесте.
За шоколадовия вариант:
- 150 мл прясно мляко;
- 40 г какао;
- 40 г захар;
- 40 г шоколад.
За варианта с ядки и сушени плодове:
- 100 г нарязани фъстъци;
- 100 г стафиди;
- сокът от 1 лимон;
- настъргана кора от 1 лимон.
По желание може да добавите и ситно нарязани сушени кайсии или ванилия.
Начин на приготвяне:
Пригответе основния крем. Изсипете 700 мл от млякото в тенджера и го загрейте на умерен огън. В отделна купа разбъркайте останалите 100 мл мляко с нишестето и пудрата захар, докато сместа стане напълно гладка. Добавете я към топлото мляко и бъркайте непрекъснато, докато кремът се сгъсти. Свалете от котлона и оставете да изстине напълно. След това разделете сместа на две равни части.
Шоколадов турски сладолед
В малка тенджера смесете прясното мляко, какаото и захарта. Загрейте, докато сместа стане гладка и леко се сгъсти. Оставете да се охлади и я добавете към едната половина от основния крем. Разбъркайте добре и по желание настържете малко шоколад отгоре. Прехвърлете в кутия с капак и поставете във фризера.
Турски сладолед с ядки и стафиди
Към втората половина от крема добавете фъстъците, стафидите, лимоновия сок и настърганата кора. Разбъркайте внимателно и прехвърлете сместа в подходящ съд. Покрийте и поставете във фризера.
Колко време се замразява
Оставете сладоледа във фризера за поне няколко часа, а най-добре за една нощ. Преди сервиране го извадете за около 5–10 минути на стайна температура, за да омекне леко и да се загребва по-лесно. Получава се плътен, ароматен и много различен десерт, който напомня вкуса на истинския турски сладолед от малките сладкарници.
Идея за поднасяне
Домашният турски сладолед става чудесен с:
- настърган шоколад
- ядки
- пресни плодове
- бисквити
- вафлени фунийки
Приготвянето на домашен турски сладолед е лесно и забавно. Основната смес включва прясно мляко, захар и нишесте, а можете да добавите шоколад или ядки за разнообразие. Не забравяйте да оставите сладоледа във фризера за поне няколко часа, за да се стегне добре, пише flagman.bg.
