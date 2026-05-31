ЦСКА продължава да опитва да привлече Педро Нареси

От ЦСКА не се отказват и ще преследват докрай Педро Нареси, пише "Мач Телеграф". Както е известно, халфът официално се раздели с Лудогорец и дори се снима за спомен с всички трофеи, които спечели с "орлите". Смята се, че той иска да продължи кариерата си извън България. И имал достатъчно варианти за това.

Иначе "червените" са му предложили в пъти по-добри условия от тези на Левски. Твърди се, че "сините" също са се пробвали да го изкушат. Но засега няма данни да поеме към "Герена".