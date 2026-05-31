Ново 20: Мохамед Салах може би не е приключил с Ливърпул

31 Май, 2026 14:29 881 1

Египтянинът се сбогува с феновете на "Анфийлд" миналата седмица след бляскав деветгодишен престой при "мърсисайдци"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кариерата на Мохамед Салах в Ливърпул може би все пак не е приключила. Египтянинът се сбогува с феновете на "Анфийлд" миналата седмица след бляскав деветгодишен престой при "мърсисайдци".

Това сбогуване дойде година по-рано от очакваното, тъй като играчът и клубът се съгласиха да прекратят договора на Салах по-рано. Контрактът на Салах трябваше да изтече в края на сезон 2026/27, но легендарното крило напусна по-рано от очакваното.

Поне така смятаха всички...

Информация на The Athletic обаче предполага, че смяната на мениджъра може да накара Салах да преосмисли решението си, тъй като нападателят е имал конфликт с Арне Слот на няколко пъти.

Салах публично разкритикува нидерландеца през декември.

Той остана до края на сезона, но публикува друго изявление, критикуващо треньорския екип, намеквайки, че Слот не е изграждал отбора си по начина, по който мениджър на Ливърпул би трябвало да го прави.

Въпреки че шансовете за обрат на този етап остават малки, решението за уволнението на Слот може да предизвика преосмисляне.


  • 1 Пешо

    Сигурно са само вестникарски измислици. Мо е изпята песен за Висшата лига и ще бъде огромна грешка за Ливърпул да го върнат. В Саудитска Арабия ще изкара още няколко години.

    15:50 31.05.2026

