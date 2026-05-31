"Радев активно търси съюзници срещу Брюксел. Въпросът е докъде е готов да стигне по този път"

Ясно е, че с натрупването на разочарование от неизпълнени или частично изпълнени обещания всяка власт започва все повече да разчита на пиар, прерастващ в пропаганда, отколкото на резултати. Но когато пиарът прерасне в култ към личността, какъвто все по-често прозира в изявите на хора от обкръжението на президента, последствията обикновено са предвидими.
Има нещо фундаментално, което мнозина около Радев не разбират. Българските граждани не са гласували доверие на неговия антураж, нито на кръга от хора, които днес говорят от негово име. Те са гласували лично за Радев. Това не е прехвърляем политически капитал.
Един от най-големите проблеми на хората, които бързо се озовават близо до върховете на властта, е овладяването на собственото его. Особено когато започнат да бъркат близостта до властта със собствена политическа тежест.
В един от поредните панегирици за президента беше направен опит Радев да бъде противопоставен на Тръмп с аргумента, че бил „изгонил американските самолети от София“. Звучи впечатляващо, но трудно издържа проверка с фактите. Самолетите не само не бяха „изгонени“, а престоят им беше удължен с поне още месец, а при необходимост може да бъде удължен и допълнително.
По-интересен е другият процес. Политическата линия на Радев има очевидна потребност от международни съюзници, които да легитимират по-скептично отношение към Брюксел и европейските политики. Затова не е случайно, че в София започнаха да се появяват различни представители и симпатизанти на тръмпистките среди в САЩ - Джулиани и СЕО на Нюзмакс. Целта е да се внесе увереност и външна подкрепа за политики, които все по-често се разминават с европейския консенсус.
Не е случайно и друго - че толкова много от тези срещи минават през енергийния сектор и през ресорния министър. Там се пресичат геополитиката, икономическите интереси и стратегическите зависимости. Именно там често се намира и истинският смисъл на политическите послания.
С други думи, Радев активно търси съюзници срещу Брюксел. Въпросът е докъде е готов да стигне по този път и каква цена би платила България за подобен курс.
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахахаха
16:02 31.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #36
16:03 31.05.2026
3 ФАКТ
16:03 31.05.2026
4 ПвЩетроханска лама от ПП ДБ с момченцв
16:04 31.05.2026
5 Спасете децата от ламите
16:05 31.05.2026
6 Историк
16:05 31.05.2026
7 Плачи и ти копейка
16:06 31.05.2026
8 историк
16:08 31.05.2026
9 Бгг
16:13 31.05.2026
10 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #15
16:13 31.05.2026
11 3234
16:14 31.05.2026
12 Дориана
16:14 31.05.2026
13 Търси
16:14 31.05.2026
14 Премиера
Коментиран от #44
16:15 31.05.2026
15 Дориана
До коментар #10 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Благодарение на Румен Радев България ще остане в периферията на войната . За нея ще има само икономически последици , докато Западна Европа ще бъде унищожена.
16:17 31.05.2026
16 Илиянчо
16:19 31.05.2026
17 Тошко
16:20 31.05.2026
18 Ами
вече дори и западноевропейските държави отказват да се
съобразяват с приумиците на бюрократите от Брюксел.
16:20 31.05.2026
19 Да търсиш Патерица !
Да се справиш Сам !
Губи Смисъл !
Не си губи Времето !
Ами се Хващай !
На Рабата !
16:22 31.05.2026
20 Зрънце !
16:24 31.05.2026
21 разумен
16:25 31.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Глупоси
16:28 31.05.2026
24 А50
16:33 31.05.2026
25 Урсулчо
16:34 31.05.2026
26 Каскета
16:35 31.05.2026
27 Грантоядът пак
16:40 31.05.2026
28 Хххххххххххххх
16:42 31.05.2026
29 Тук не е Брюксел
16:43 31.05.2026
30 3.14К
16:48 31.05.2026
31 Абсурдистан
Коментиран от #46
16:49 31.05.2026
32 спомен
16:55 31.05.2026
33 Докато Скопяваш !
Губеш !
Позиция !
16:58 31.05.2026
34 Болен
16:58 31.05.2026
35 Радев протеже на Брюксел
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от н
17:03 31.05.2026
36 Наблюдател
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.
Ето на тези млекопитаещи откраднаха парите, но ти не говори силно, че те още не знаят.
17:04 31.05.2026
37 Радев протеже на Брюксел 2
8. Радев ще разреши 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «ЗаЕм» за Украйна.
9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
11 Наскоро администрацията на Радев се обяви против местния ререндум в Карлово срещу завода за снаряди.
12. На 28.05.2026 Арминистрацията му гласува в ООН срещу бомбандировкая на Киев от Русия. Но бобандировката беше като отмъщение на убийството на ученици и струденти в общежитие от украинците.
13. Премахнаха парламантарната комсия по демокрация
14. Връщат програмата «къщи за тъщи» и прогарамата за броене на змиите и връбчета, Тази програма заплаща милиони за доклади от 5 страници.
17:05 31.05.2026
38 ПИТАМ
17:07 31.05.2026
39 Дзак
17:10 31.05.2026
40 Точен
17:12 31.05.2026
41 БАНко
17:18 31.05.2026
42 Уса
17:19 31.05.2026
43 Защо
17:19 31.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 АНТИ-КОМУНИ$Т
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
17:24 31.05.2026
46 Не само
До коментар #31 от "Абсурдистан":Той през последните 5 години управляваше държавата задкулисно през служебни правителства и две редовни на ППДБ, но без той да носи отговорност.
Коментиран от #51
17:25 31.05.2026
47 Уса
17:26 31.05.2026
48 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #50, #53, #62
17:29 31.05.2026
49 Григор
Не срещу Брюксел! Радев търси умни хора, които да спрат опасната и безмозъчна политика на чиновниците, които в момента управляват Европейския съюз. Защото политиката на двете лелки в момента е имено такава!
17:36 31.05.2026
50 ,55 от Козлодуй
До коментар #48 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Браво Кейси, а някои тук писаха , че вече си на служба при Радев
Лъгали са . Ти си още на старата служба .
17:39 31.05.2026
51 Доколкото знам
До коментар #46 от "Не само":Парламента наложи на Радев т.н домова книга за назначаване на служебни премиери. Тоест правителствата бяха на парламента а Радев беше длъжен само да подпише
17:41 31.05.2026
52 Госあ
17:47 31.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 мунью
18:03 31.05.2026
55 Търновец
18:04 31.05.2026
56 анонимен
18:13 31.05.2026
57 Безсрамници
18:20 31.05.2026
58 Интересно
18:20 31.05.2026
59 Пълни глупости
18:21 31.05.2026
60 ДОКЪДЕ ДА СТИГНЕ ЛИ...............🤦♀️
18:22 31.05.2026
61 Боко
МАЛОУМНИК !!! Винаги е имало , има и ще има ЛИДЕР около който се присламчват всякакви отрепки и смукат от енергията му!
18:27 31.05.2026
62 Боко
До коментар #48 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ФАКТ Е ЧЕ МАЙКА ТИ НЕ ЗНАЕ КОЙ Е БАЩА ТИ 🤮 и се радва че не лаеш👌
18:31 31.05.2026