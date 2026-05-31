Радев активно търси съюзници срещу Брюксел. Въпросът е докъде е готов да стигне по този път

31 Май, 2026 16:00

Един от най-големите проблеми на хората, които бързо се озовават близо до върховете на властта, е овладяването на собственото его. Особено когато започнат да бъркат близостта до властта със собствена политическа тежест.

Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ясно е, че с натрупването на разочарование от неизпълнени или частично изпълнени обещания всяка власт започва все повече да разчита на пиар, прерастващ в пропаганда, отколкото на резултати. Но когато пиарът прерасне в култ към личността, какъвто все по-често прозира в изявите на хора от обкръжението на президента, последствията обикновено са предвидими.
Има нещо фундаментално, което мнозина около Радев не разбират. Българските граждани не са гласували доверие на неговия антураж, нито на кръга от хора, които днес говорят от негово име. Те са гласували лично за Радев. Това не е прехвърляем политически капитал.
Един от най-големите проблеми на хората, които бързо се озовават близо до върховете на властта, е овладяването на собственото его. Особено когато започнат да бъркат близостта до властта със собствена политическа тежест.
В един от поредните панегирици за президента беше направен опит Радев да бъде противопоставен на Тръмп с аргумента, че бил „изгонил американските самолети от София“. Звучи впечатляващо, но трудно издържа проверка с фактите. Самолетите не само не бяха „изгонени“, а престоят им беше удължен с поне още месец, а при необходимост може да бъде удължен и допълнително.
По-интересен е другият процес. Политическата линия на Радев има очевидна потребност от международни съюзници, които да легитимират по-скептично отношение към Брюксел и европейските политики. Затова не е случайно, че в София започнаха да се появяват различни представители и симпатизанти на тръмпистките среди в САЩ - Джулиани и СЕО на Нюзмакс. Целта е да се внесе увереност и външна подкрепа за политики, които все по-често се разминават с европейския консенсус.
Не е случайно и друго - че толкова много от тези срещи минават през енергийния сектор и през ресорния министър. Там се пресичат геополитиката, икономическите интереси и стратегическите зависимости. Именно там често се намира и истинският смисъл на политическите послания.
С други думи, Радев активно търси съюзници срещу Брюксел. Въпросът е докъде е готов да стигне по този път и каква цена би платила България за подобен курс.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


Оценка 2.9 от 63 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ахахаха

    60 8 Отговор
    Сорос пак фърля искри

    16:02 31.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    81 12 Отговор
    Брюксел ни открадна 80 млрд валутен фонд а сега ни се подиграват че нямаме пари.Нямам думи колко са нагли.

    Коментиран от #36

    16:03 31.05.2026

  • 3 ФАКТ

    61 7 Отговор
    Радев нагъна яко третия пол.

    16:03 31.05.2026

  • 4 ПвЩетроханска лама от ПП ДБ с момченцв

    17 22 Отговор
    Аз имам доверие само на господин Сорос.

    16:04 31.05.2026

  • 5 Спасете децата от ламите

    27 7 Отговор
    Вземете момченцето от автора.

    16:05 31.05.2026

  • 6 Историк

    19 52 Отговор
    Неслучайно путинолизците у нас станаха тръмполизци. Жалка работа, защото същите тези до появата на агент Краснов в САЩ бяха най-яростните антиамериканци. Като се появи съдружник на Путин вече обичат САЩ, която вече е Тръмпландия,където цари хаос,беззаконие и насилие.

    16:05 31.05.2026

  • 7 Плачи и ти копейка

    5 23 Отговор
    Плача за Сорос и европейците и мигрантите и разнообразието.

    16:06 31.05.2026

  • 8 историк

    54 15 Отговор
    Добре ,че дойде Радев , защото държавата ни щешр да е тотално унищожена от крадци и джендъри !!

    16:08 31.05.2026

  • 9 Бгг

    8 27 Отговор
    Илиянчо , пишеш глупости. Летеца е прохамериканско и проеврогейско мекере.

    16:13 31.05.2026

  • 10 ХЪ ХЪ ЪЪ

    11 41 Отговор
    Да взима поука от Орбанчо, ще му хвърчи фуражката на фатмака летец ако завие към пропадналата рУСИЯ .

    Коментиран от #15

    16:13 31.05.2026

  • 11 3234

    44 14 Отговор
    Браво на Радев. Започва да ми харесва. Трябва да отстоява българските интереси дори когато те са срещу ЕС и САЩ. Не съм гласувал за него, но ако продължава така на следващите избори ще гласувам за него.

    16:14 31.05.2026

  • 12 Дориана

    44 14 Отговор
    Само Радев ли вижда , че ЕС върви в грешна посока на конфронтация и война ? И Тръмп видя грешната посока на ЕС и ги предупреди многокатно. Така ли, не разбраха толкова години, че с даване на оръжия и пари на корумпирана Украйна.войната ескалира още повече?Хиляди убити военни и цивилни трябва да лежат на тяхната съвест. Само чрез дипломация и с взаимни отстъпки може да се постигне мир.Така, че Да, Румен Радев иска да покаже правилната посока това, което искаше и Тръмп.

    16:14 31.05.2026

  • 13 Търси

    19 5 Отговор
    под вола теле "европееца" !

    16:14 31.05.2026

  • 14 Премиера

    37 18 Отговор
    Радев е един от малкото останали родолюбец и българин,а това много се цени от малкото останали истински хора!

    Коментиран от #44

    16:15 31.05.2026

  • 15 Дориана

    36 11 Отговор

    До коментар #10 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Благодарение на Румен Радев България ще остане в периферията на войната . За нея ще има само икономически последици , докато Западна Европа ще бъде унищожена.

    16:17 31.05.2026

  • 16 Илиянчо

    41 8 Отговор
    В лъжите си добър почти колкото Дойче веле. Надявам се Радев да намери съюзници срещу малоумниците от Брюксел. Преди съвсем да са затрили Европа и нас включително. Каква е тази наша карма все да сме с губещите.

    16:19 31.05.2026

  • 17 Тошко

    12 26 Отговор
    Радев не е нов политик както се опитва да се представя. На Радев егото е огромно, та чак е нагъл.

    16:20 31.05.2026

  • 18 Ами

    34 5 Отговор
    За какъв европейски консенсус говори господина, след като
    вече дори и западноевропейските държави отказват да се
    съобразяват с приумиците на бюрократите от Брюксел.

    16:20 31.05.2026

  • 19 Да търсиш Патерица !

    4 0 Отговор
    Докато Можеш !

    Да се справиш Сам !

    Губи Смисъл !

    Не си губи Времето !

    Ами се Хващай !

    На Рабата !

    16:22 31.05.2026

  • 20 Зрънце !

    16 1 Отговор
    Сред Плевели !

    16:24 31.05.2026

  • 21 разумен

    27 7 Отговор
    И правилно търси съюзници срещу ЕС. В края на краищата не сме губерния на Брюксел.Стига сме стояли наведени че се осакатихме като нация.

    16:25 31.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Глупоси

    12 22 Отговор
    Радев обикновен схемаджия. Гледа интереса на олигархията зад него. Доказателство е договора с Боташ.

    16:28 31.05.2026

  • 24 А50

    24 5 Отговор
    "Брюкселските" политики закопават Европа, но Орбан и Радев са им виновни

    16:33 31.05.2026

  • 25 Урсулчо

    4 23 Отговор
    Колективният запад много добре знае как Радев и хората му продаваха България за жълти стотинки на руснаците. Имаше снимки как негови хора брояха пари в пликове и са се срещали с руски агенти. Това ще бъде заметено в България, но на запад тези неща ги знаят.

    16:34 31.05.2026

  • 26 Каскета

    4 24 Отговор
    Изглежда руснаците държат Радев с компромати още от както беше президент.

    16:35 31.05.2026

  • 27 Грантоядът пак

    16 3 Отговор
    изпълзя. Понеже във ФБ му четат коментарите с насмешка или изобщо го огнорират, дайде да го публикуваме във Факти. И тоя човек беше 7 години посланик в Русия, сега е пръв евроатлантик

    16:40 31.05.2026

  • 28 Хххххххххххххх

    19 2 Отговор
    Позорно изгонен дипломат + долен доносник си ти.

    16:42 31.05.2026

  • 29 Тук не е Брюксел

    15 1 Отговор
    Жендърнята е в истерия

    16:43 31.05.2026

  • 30 3.14К

    14 0 Отговор
    Тоя е синтезиран образ на жълтопаветната из мет с отпаднала необходимост и документ за допустимост!

    16:48 31.05.2026

  • 31 Абсурдистан

    3 14 Отговор
    Мамникът май се насади на пачи яйца. Добре си му беше в президентството-бълваше на воля простотии без последствия. Вече не е така- властта идва с отговорности, а с този матриал около него до никъде няма да я докара.

    Коментиран от #46

    16:49 31.05.2026

  • 32 спомен

    5 0 Отговор
    „мафиотската държава“ като система, при която висши държавни служители стават интегрална част от престъпни мрежи, а националните институции се използват за защита и обогатяване на тези мрежи.Характерни белези на този процес са:Завладяване на държавата (State Capture): Частни и олигархични интереси подчиняват съдебната система, полицията, тайните служби и регулаторните органи. Те спират да преследват престъпността и се превръщат в нейни съучастници или инструменти за отстраняване на бизнес конкуренти.Политическа фасада: Провеждат се избори и формално съществуват институции, но реалната власт е в ръцете на задкулисни кръгове и кланове.

    16:55 31.05.2026

  • 33 Докато Скопяваш !

    2 0 Отговор
    Народа Си !

    Губеш !

    Позиция !

    16:58 31.05.2026

  • 34 Болен

    3 8 Отговор
    Отново/ закой ли път?/ руските миражи на тоя човек...

    16:58 31.05.2026

  • 35 Радев протеже на Брюксел

    4 5 Отговор
    Евроатлантиците му дадоха властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик.  Радев е неоспоримо антируски и активен евроатлантик. Зтова няма да му е трудно да действа за джендеризма. Няма да има нужда за промяна на ккавото и да е. Анализирайте кои са министрите му. Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от н

    17:03 31.05.2026

  • 36 Наблюдател

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    Ето на тези млекопитаещи откраднаха парите, но ти не говори силно, че те още не знаят.

    17:04 31.05.2026

  • 37 Радев протеже на Брюксел 2

    5 5 Отговор
    7. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство ???
    8. Радев ще разреши 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «ЗаЕм» за Украйна.
    9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
    10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
    11 Наскоро администрацията на Радев се обяви против местния ререндум в Карлово срещу завода за снаряди.
    12. На 28.05.2026 Арминистрацията му гласува в ООН срещу бомбандировкая на Киев от Русия. Но бобандировката беше като отмъщение на убийството на ученици и струденти в общежитие от украинците.
    13. Премахнаха парламантарната комсия по демокрация
    14. Връщат програмата «къщи за тъщи» и прогарамата за броене на змиите и връбчета, Тази програма заплаща милиони за доклади от 5 страници.

    17:05 31.05.2026

  • 38 ПИТАМ

    11 1 Отговор
    ВАСИЛЕВ, КОЛКО ТИ ПЛАТИ БОЦЕ И ДЕБЕЛАН ЗА ДА НАСТРОЙВАШ БРЮКСЕЛ СРЕЩУ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, ЗАЩОТО ТИ НЕ СИ ВИДЯЛ НИЩО - ДАЛИ РАДЕВ ТЪРСИ СЪЮЗНИЦИ ИЛИ НЕ ТИ ГО ИЗМУКАШ ОТ ПРЪСТИТЕ ЗАЩОТО СА ТИ ПЛАТИЛИ ТЕЗИ ДВАМАТА. НИЩО...ЖЕСТ...ВО!

    17:07 31.05.2026

  • 39 Дзак

    5 0 Отговор
    С лъжи нищо не се постига!

    17:10 31.05.2026

  • 40 Точен

    3 2 Отговор
    Редакцията пуска простотиите на илиянчо, за да падат минуси... България знае, че Радев е лъжерусофил, ама е и лъжеевропеец. Гледа да сме добре и с Брюксел, и с Москва, но Руменчо не разбира, че от два стола катастрофично се пада, защото Западът е по-подъл и от самия Мефистофел...

    17:12 31.05.2026

  • 41 БАНко

    3 3 Отговор
    ЗАЩО ТОЛКОВА МНОГО БЕЗУМИЕ ??? ПРЕМИЕРА РАДЕВ Е ИМЕ И СКАПАНАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА СЕ ОПИТВА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ ОТ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ КАТО НАТОВАРИ УМЕН И МОЖЕЩ РАДЕВ ДА ПОМОГНЕ ЗА ПРЕГОВОРИ С ПУТИН !!!

    17:18 31.05.2026

  • 42 Уса

    5 1 Отговор
    Брюккел е кочина античовешка

    17:19 31.05.2026

  • 43 Защо

    6 2 Отговор
    Авторчето смята Брюксел за свещена крава?? Урсула и кая не са над избирателите Радев също е отговорен пред хората гласували за него а не е длъжен да е политкоректен!! Почти няма решение което Брюксел да е направил в интерес на мнозинството а това е злоупотреба с власт и авторитаризъм

    17:19 31.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 3 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    17:24 31.05.2026

  • 46 Не само

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Абсурдистан":

    Той през последните 5 години управляваше държавата задкулисно през служебни правителства и две редовни на ППДБ, но без той да носи отговорност.

    Коментиран от #51

    17:25 31.05.2026

  • 47 Уса

    6 4 Отговор
    Браво на Радея...Мачкайте брюкселския фалшификат робововладелски собственост на 5 примата

    17:26 31.05.2026

  • 48 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 7 Отговор
    НАЙ ВЕРНИЯ СЪЮZHИК НА РЕZИДЕНТА МУНЧО .................... СРЕЩУ (ЕС) И БЪЛГАРИЯ Е .................... СССР И ФЮРЕРА ПУТЛЕР .................. ФАКТ !

    Коментиран от #50, #53, #62

    17:29 31.05.2026

  • 49 Григор

    6 0 Отговор
    "Радев активно търси съюзници срещу Брюксел. Въпросът е докъде е готов да стигне по този път"
    Не срещу Брюксел! Радев търси умни хора, които да спрат опасната и безмозъчна политика на чиновниците, които в момента управляват Европейския съюз. Защото политиката на двете лелки в момента е имено такава!

    17:36 31.05.2026

  • 50 ,55 от Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Браво Кейси, а някои тук писаха , че вече си на служба при Радев
    Лъгали са . Ти си още на старата служба .

    17:39 31.05.2026

  • 51 Доколкото знам

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не само":

    Парламента наложи на Радев т.н домова книга за назначаване на служебни премиери. Тоест правителствата бяха на парламента а Радев беше длъжен само да подпише

    17:41 31.05.2026

  • 52 Госあ

    0 1 Отговор
    В такъв случай съм окей самолетите да останат !

    17:47 31.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 мунью

    0 2 Отговор
    даже до коленете на фицку и торбанчо не стига-назначенец

    18:03 31.05.2026

  • 55 Търновец

    3 0 Отговор
    Преди пет шест години ГСДП имаше около 30% подкрепа а сега само около 10% и продължава да пада. Срещу Шрьодер имаше дворцов преврат и беше издигнат Шолц като в Хамбург избухна скандал и протести заради евентуално неплащане на данъци за примерно 40 млн. евра от Шолц като кмет и се спомена голяма банка намесена в скандала, основана преди години от няколко Евреи. И Шолц спонсорира нелегалната многокултурна миграция в Германия и намеси Германия във войната в Украйна и не разследва диверсията срещу Северен поток.

    18:04 31.05.2026

  • 56 анонимен

    3 0 Отговор
    Не знам защо трябва да публикувате личните обсесии на Илиян Василев от профила му. Явно никой не влиза в него и това е платена публикация.

    18:13 31.05.2026

  • 57 Безсрамници

    1 0 Отговор
    Всички от ес+ семействата им да си купят 80 милиарда свещи с нашите пари!!!

    18:20 31.05.2026

  • 58 Интересно

    2 0 Отговор
    ти Илияне до къде си решил да стигнеш? Какво значи да се разминава с европейския консенсус? Нали сме уж свободни и независими и имаме право на собствена позиция.

    18:20 31.05.2026

  • 59 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Пълни глупости

    18:21 31.05.2026

  • 60 ДОКЪДЕ ДА СТИГНЕ ЛИ...............🤦‍♀️

    1 0 Отговор
    ........ДОКАТО ИМ ДОЙДЕ АКЪЛА В ПРАЗНИТЕ КРА ТУНИ .............!!!!!!!!!!!!!

    18:22 31.05.2026

  • 61 Боко

    0 0 Отговор
    Абе гуньо, а при тиквата как е ? Някога , някой да не е гласувал за боклуците около него?
    МАЛОУМНИК !!! Винаги е имало , има и ще има ЛИДЕР около който се присламчват всякакви отрепки и смукат от енергията му!

    18:27 31.05.2026

  • 62 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ФАКТ Е ЧЕ МАЙКА ТИ НЕ ЗНАЕ КОЙ Е БАЩА ТИ 🤮 и се радва че не лаеш👌

    18:31 31.05.2026