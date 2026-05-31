Жестът на капитана на ПСЖ, който трогна света след финала, кадрите обиколиха света

31 Май, 2026 12:59 899 1

Маркиньос се забави с радостта, за да утеши грешника за Арсенал

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Капитанът на ПСЖ Маркиньос трогна цял свят с жеста си след края на финала на Шампионската лига, в който френският първенец надви Арсенал след дузпи (1:1 в редовното време и след продължения) и спечели трофея за втора поредна година.

След последната дузпа, пропусната от Габриел Магаляеш, всички играчи на парижани се втурнаха да ликуват и да се прегръщат. Вместо да се присъедини към своите съотборници, Маркиньос отиде при грешника за Арсенал и утеши бразилския си сънародник.

32-годишният защитник на ПСЖ показа, че спортсменството и съпричастността са много по-ценни от съперничеството, статистиката и спечелени отличия. Една след като прегърна Габриел Магаляеш и проведе кратък успокоителен разговор с него, Маркиньос се присъедини към радостта на останалите играчи на Луис Енрике.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 123

    2 1 Отговор
    И аз се разплаках! :) Беше много затрогващо! Отивам да си избърша сълзите, че от тази проява на емпатия ми изчезна чувството на симпатия.

    13:20 31.05.2026

