Жестът на капитана на ПСЖ, който трогна света след финала, кадрите обиколиха света

Капитанът на ПСЖ Маркиньос трогна цял свят с жеста си след края на финала на Шампионската лига, в който френският първенец надви Арсенал след дузпи (1:1 в редовното време и след продължения) и спечели трофея за втора поредна година.

След последната дузпа, пропусната от Габриел Магаляеш, всички играчи на парижани се втурнаха да ликуват и да се прегръщат. Вместо да се присъедини към своите съотборници, Маркиньос отиде при грешника за Арсенал и утеши бразилския си сънародник.

32-годишният защитник на ПСЖ показа, че спортсменството и съпричастността са много по-ценни от съперничеството, статистиката и спечелени отличия. Една след като прегърна Габриел Магаляеш и проведе кратък успокоителен разговор с него, Маркиньос се присъедини към радостта на останалите играчи на Луис Енрике.

🇧🇷 🥺 Пока все футболисты «ПСЖ» безумно радовались победе, капитан команды Маркиньос первым делом отправился утешать партнера по сборной Габриэла после промаха с пенальти



May 30, 2026