Стилияна Николова триумфира с европейската титла на бухалки във Варна

Българската гордост Стилияна Николова продължава да пише история на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна, завоювайки титлата на финала на бухалки.

Пореден блестящ медал за колекцията на българската грация донесе изключително силното ѝ съчетание, за което съдиите ѝ отсъдиха впечатляващите 29.750 точки. Николова стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред.

Втора на финала на бухалки се класира Мария Борисова от Русия с 29.200 точки, а бронзовият медал отиде при Даниела Муниц от Израел, която също получи 29.200 точки.

На лента Стилияна Николова взе сребро с 28.750 точки. Тя приключва шампионата с пет отличия - злато отборно и на финала на бухалки, както и сребро в многобоя и на финалите на топка и на лента.

До момента (преди финалите при ансамблите) България има осем медала от шампионата (четири златни и четири сребърни).

Златни отличия взеха Стилияна Николова на финала на бухалки, България в отборната надпревара при жените и при девойките, Сияна Алекова на обръч при девойките, а сребърни - Стилияна Николова е многобоя, на финалите на топка и на лента, както на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.