Стилияна Николова триумфира с европейската титла на бухалки във Варна

31 Май, 2026 15:59 719 4

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българската гордост Стилияна Николова продължава да пише история на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна, завоювайки титлата на финала на бухалки.

Пореден блестящ медал за колекцията на българската грация донесе изключително силното ѝ съчетание, за което съдиите ѝ отсъдиха впечатляващите 29.750 точки. Николова стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред.

Втора на финала на бухалки се класира Мария Борисова от Русия с 29.200 точки, а бронзовият медал отиде при Даниела Муниц от Израел, която също получи 29.200 точки.

На лента Стилияна Николова взе сребро с 28.750 точки. Тя приключва шампионата с пет отличия - злато отборно и на финала на бухалки, както и сребро в многобоя и на финалите на топка и на лента.

До момента (преди финалите при ансамблите) България има осем медала от шампионата (четири златни и четири сребърни).

Златни отличия взеха Стилияна Николова на финала на бухалки, България в отборната надпревара при жените и при девойките, Сияна Алекова на обръч при девойките, а сребърни - Стилияна Николова е многобоя, на финалите на топка и на лента, както на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.


  • 1 БабаНешка

    0 4 Отговор
    разтворила е бузки на когото трябва

    16:05 31.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Българи - Юнаци!

    16:09 31.05.2026

  • 3 лесно е

    0 3 Отговор
    да спечелиш за бухалки. Я опитай за мъдри сови.

    16:52 31.05.2026

  • 4 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Невероятен талант! Вчера гледах по няколко пъти нейни изпълнения на забавен кадър. Елементите, които прави са толкова сложни, че човешкият мозък първоначално не може да ги осъзнае. Чак след няколко превъртания напред-назад разбрах какво всъщност е изпълнила и се смаях!

    17:42 31.05.2026

