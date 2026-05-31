Легенда на Ливърпул разкритикува Езе за дузпата срещу ПСЖ

31 Май, 2026 14:59 992 4

Езе се забави много по време на засилването си за дузпата, преди да изпрати удара си покрай гредата, давайки предимство на ПСЖ в началото на наказателните удари

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард остро разкритикува техниката на Еберечи Езе при изпълнението на дузпата, която доведе до загубата на Арсенал от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига. Според Джерард, подходът на Езе е бил „безсмислица“.

Езе се забави много по време на засилването си за дузпата, преди да изпрати удара си покрай гредата, давайки предимство на ПСЖ в началото на наказателните удари.

Въпреки че Давид Рая направи спасяване, за да върне Арсенал наравно, Габриел изстреля решаващата дузпа над вратата, предавайки на ПСЖ втора поредна победа в Шампионската лига.

Стивън Джерард изрази своето недоволство от техниката на Езе, заявявайки по TNT Sports: „Дузпите са достатъчно трудни. Помислете за мащаба на играта, стадиона, атмосферата, достатъчно е трудно и без всички тези безсмислици. Ритни я силно, подкрепи техниката си.“

Към мнението му се присъедини и бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Оуен Харгрийвс.

„Никога не съм бил голям фен на това засилване, мисля, че те поставя под напрежение. Предпочитам играчите да избират ъгъла си и да я забиват силно. При такова, ако се забавиш, можеш да внесеш малко съмнение в собствения си ум, ако вратарят не помръдне", сподели Харгрийвс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами, Българската Държава ликвидира,  

    3 0 Отговор
    Ами, Българската Държава ликвидира,  изброявам в последователност:
    Тримата в Петрохан и по късно (колко по късно е Въпрос N-1) останалите трима.

    От тримата в Петрохан е търсен Пас Уорд за Крипто Къренси и по всяка вероятност друга информация за Милиони а може би и за Милиарди €вро.

    Затова Ивеi, е разпитван и ликвидиран по особено мъчителен начин.

    Ивайло Калушев е работил дълги години за БГ Службите и е абсурд да бъде оставен жив с възможност за интервюта и говорене, с него заминават фира и другите двама.

    Въпросче, питам за един преятел, къде е Главният Свидетел Деян Мексиканеца и ще ви дам отговор, по всяка вероятност ликвидиран.

    Последен въпрос, Кмета на Столицата, тва влечуго унука на ДС Васил Терзиев да бъде така добър да каже в какво е забъркал тримата и тримата от Петрохан.

    И последно но не на Последно място, БГ Службите в какво са забъркали тези нещастници от Петрохан? 

    15:22 31.05.2026

  • 3 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Енрике то бил голям треньор,когато имаш пари е лесно да си голям треньор.Държавата Катар управлява ПСЖ!

    15:43 31.05.2026

  • 4 Така е

    4 0 Отговор
    Арсенал сами се биха ! А и ,,Съдията" помагаше на ПСЖ !

    15:51 31.05.2026

