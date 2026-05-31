Легенда на Ливърпул разкритикува Езе за дузпата срещу ПСЖ

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард остро разкритикува техниката на Еберечи Езе при изпълнението на дузпата, която доведе до загубата на Арсенал от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига. Според Джерард, подходът на Езе е бил „безсмислица“.

Езе се забави много по време на засилването си за дузпата, преди да изпрати удара си покрай гредата, давайки предимство на ПСЖ в началото на наказателните удари.

Въпреки че Давид Рая направи спасяване, за да върне Арсенал наравно, Габриел изстреля решаващата дузпа над вратата, предавайки на ПСЖ втора поредна победа в Шампионската лига.

Стивън Джерард изрази своето недоволство от техниката на Езе, заявявайки по TNT Sports: „Дузпите са достатъчно трудни. Помислете за мащаба на играта, стадиона, атмосферата, достатъчно е трудно и без всички тези безсмислици. Ритни я силно, подкрепи техниката си.“

Към мнението му се присъедини и бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Оуен Харгрийвс.

„Никога не съм бил голям фен на това засилване, мисля, че те поставя под напрежение. Предпочитам играчите да избират ъгъла си и да я забиват силно. При такова, ако се забавиш, можеш да внесеш малко съмнение в собствения си ум, ако вратарят не помръдне", сподели Харгрийвс.