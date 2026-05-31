Дъщерята на Дженифър Лопес, Ема, смени името си и вече се идентифицира като момче

Ема, дъщерята на Дженифър Лопес и Марк Антъни, вече се представя с името Оскар и възприема мъжка идентичност, пише woman.bg.

18-годишната Ема, родена от брака на певицата с Марк Антъни, вече използва името Оскар Мунис. В социалните мрежи и в документите си за завършване на училище тя вече е записана с новото име, което отразява нейното самоопределение.



Според източници, близки до семейството, цитирани от „Дейли Мейл“, тази трансформация се възприема като окончателен избор. Въпреки това, семейството все още не е коментирало публично ситуацията.

Промените не се ограничават само до името. Стилът на тийнейджъра също е претърпял видима промяна, като е станал значително по-мъжествен и сдържан. Новите снимки, които се появяват в интернет, засилват дискусиите около неговата идентичност. Въпреки обществения интерес, семейството продължава да подкрепя Оскар, като се появява заедно с него на важни събития.

Дженифър Лопес и Марк Антъни неведнъж са подчертавали колко е важно да приемат и подкрепят децата си в техния избор. Настоящата трансформация изглежда е естествено продължение на тази семейна позиция.



