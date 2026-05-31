Дъщерята на Дженифър Лопес, Ема, смени името си и вече се идентифицира като момче

31 Май, 2026 16:19 2 152 27

Ема вече използва името Оскар Мунис

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ема, дъщерята на Дженифър Лопес и Марк Антъни, вече се представя с името Оскар и възприема мъжка идентичност, пише woman.bg.

18-годишната Ема, родена от брака на певицата с Марк Антъни, вече използва името Оскар Мунис. В социалните мрежи и в документите си за завършване на училище тя вече е записана с новото име, което отразява нейното самоопределение.

Според източници, близки до семейството, цитирани от „Дейли Мейл“, тази трансформация се възприема като окончателен избор. Въпреки това, семейството все още не е коментирало публично ситуацията.

Промените не се ограничават само до името. Стилът на тийнейджъра също е претърпял видима промяна, като е станал значително по-мъжествен и сдържан. Новите снимки, които се появяват в интернет, засилват дискусиите около неговата идентичност. Въпреки обществения интерес, семейството продължава да подкрепя Оскар, като се появява заедно с него на важни събития.


Дженифър Лопес и Марк Антъни неведнъж са подчертавали колко е важно да приемат и подкрепят децата си в техния избор. Настоящата трансформация изглежда е естествено продължение на тази семейна позиция.

Наскоро Джей Ло похарчи десетки милиони долари за ремонт на имението си и показа как изглежда обновеният ѝ дом.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    41 2 Отговор
    Содом и Гомор ще бъдат унищожени!

    16:21 31.05.2026

  • 2 ФАКТ

    29 3 Отговор
    Бг соросите всичките си смениха пола по 3-4 пъти.

    16:22 31.05.2026

  • 3 Епщайн Сорос и Ротшилд

    23 3 Отговор
    Много еврейско.

    16:23 31.05.2026

  • 4 иван костов

    35 2 Отговор
    Е, вече може да се запише в ппдб!

    16:26 31.05.2026

  • 5 О Тебе !

    5 3 Отговор
    Радуемся !

    Следуюшчий Раз !

    На Оборот !

    16:27 31.05.2026

  • 6 Кон с Капаци

    20 1 Отговор
    Има си и мустачки

    16:28 31.05.2026

  • 7 Айше

    9 2 Отговор
    Еми осъзнала е колко е трудно да е дъщеря на майка си.
    Определено прилича повече на баща си.

    16:34 31.05.2026

  • 8 Еврейска порпаганда

    23 3 Отговор
    Тая работа със смяната пола при децата на звездите е твърде съмнителна . То не беше дето на Анджелина, на Илън Мъск ,а сега и на Дженифър Лопес. Явно американските евреи искат да попагандират чрез деца на известни личности ,а взяма им плащат за тяхната изява на сцена.

    Коментиран от #27

    16:34 31.05.2026

  • 9 Питам

    17 2 Отговор
    Възникват въпроси:
    Колко ваксини има това нещо?
    Майка му или баща му какво са употребявали?
    ГМО храни консумирани ли са?
    Парите и прекалената задоволеност,водят ли до апатия и търсене на нещо?
    Майка му и баща му вземали ли са активно участие в Прайдове?

    16:48 31.05.2026

  • 10 гочето

    18 0 Отговор
    това са генетични отпадъци!
    На сапун!

    16:49 31.05.2026

  • 11 Абсурдистан

    17 0 Отговор
    И като изтрезнее, ще е късно и необратимо.

    16:52 31.05.2026

  • 12 Няма лошо

    16 0 Отговор
    Факт е, че генетичната предразположеност към самоизвращение на подобни индивиди ще прекъсне своят път за последно с тях самите. Биологичния часовник спира и не продължава рода поради невъзможността за възпроизвеждане. Като се налудуват ще разберат жестоката истина, но късно. Сега модерни, после тотално отхвърляни. Край.

    16:59 31.05.2026

  • 13 Aлфа Вълкът

    8 0 Отговор
    Като я/го гледам цял бащичко.

    17:04 31.05.2026

  • 14 Размисъл

    13 0 Отговор
    Или има нещо сбъркано или е пропаганден ход с който тези “известни” личности подкрепят децата си в такова извращение. Ако с цел лична облага или да са в светлината на прожекторите, по-добре да не бяха ставали родители.

    17:05 31.05.2026

  • 15 🦁ЩЩД🦁

    6 0 Отговор
    В какви мустаци е завъдило девойчето ! Значи,с малко помощ от медицината,възможно е и Дарина да стане Сюлейман, например.

    17:10 31.05.2026

  • 16 665

    8 0 Отговор
    Готов/а е за Петрохан!
    Юнашко млЕко по дупките и за десерт - олово в тиквата.

    17:15 31.05.2026

  • 17 Чичо

    6 0 Отговор
    А дали са успели да и присадят пенис или ще действа със средния пръст ?

    17:18 31.05.2026

  • 18 Именно , знам...

    6 0 Отговор
    Това са не християнски ценности.. Мерси и за парите и за славата и...
    Всичко това е от Злия...

    17:32 31.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Онуфрийй

    3 0 Отговор
    А те са изкле. Сяци

    17:37 31.05.2026

  • 22 Хи хи

    3 0 Отговор
    А гyйчe дали си има ??

    17:41 31.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Трябва ли да информирате

    4 0 Отговор
    Какво и как го правят лудите и психично болните и колко боли популярни

    17:49 31.05.2026

  • 25 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Само фриикчета са всички дечурлига на известни богаташчета

    17:55 31.05.2026

  • 26 МирчеФ

    5 0 Отговор
    Следващата стъпка е дъщерята на Дженифър, Ема, след като стана момче,
    е да стне депутат от ПП/ДБ и трансформацията ще е на 100%.

    18:07 31.05.2026

  • 27 Фокс

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Еврейска порпаганда":

    Точно това се прави . Се плаща на звездите за да правят това с децата си със смяната на пола...звездите още като са станали такива навремето са подписали неща и какви условия да изпълняват за да ги изкачат нагоре . Пропаганда за намаление на населението чрез такива простотии и младите да го приемат като нещо нормално

    18:26 31.05.2026