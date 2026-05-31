Рекордни показатели за новият крал на Европа Луис Енрике

31 Май, 2026 12:59 574 1

Наставникът не скри, че се надява да спечели Шампионската лига три пъти поред

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике има най-добрия процент спечелени мачове (63,3%) в Шампионската лига сред колегите си, които са провели поне 50 мача в турнира.

Вчера парижани под ръководството на испанеца спечелиха за втори пореден път най-големия европейски клубен турнир, побеждавайки Арсенал във финала (1:1, 4:3 след дузпи).

Наставникът не скри, че се надява да спечели Шампионската лига три пъти поред.

Испанецът направи съответното изявление, отговаряйки на въпрос на бившия английски национал Майка Ричардс:

– А три титли поред?

– Надявам се.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    0 1 Отговор
    Догодина пак са ПСЖ!Няма кой да ги спре!Шампионска лига стана скучна!

    13:03 31.05.2026

