Рекордни показатели за новият крал на Европа Луис Енрике

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике има най-добрия процент спечелени мачове (63,3%) в Шампионската лига сред колегите си, които са провели поне 50 мача в турнира.
Вчера парижани под ръководството на испанеца спечелиха за втори пореден път най-големия европейски клубен турнир, побеждавайки Арсенал във финала (1:1, 4:3 след дузпи).
Наставникът не скри, че се надява да спечели Шампионската лига три пъти поред.
Испанецът направи съответното изявление, отговаряйки на въпрос на бившия английски национал Майка Ричардс:
– А три титли поред?
– Надявам се.
13:03 31.05.2026