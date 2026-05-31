"Ролан Гарос" ще има нова шампионка

31 Май, 2026 12:29 754 2

Анастасия Потапова победи Коко Гоф

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Защитата на титлата от „Ролан Гарос“ за шампионката Коко Гоф приключи в третия кръг, след като претърпя загуба от Анастасия Потапова (Австрия). Натурализираната рускиня се наложи с 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Гоф имаше сериозни проблеми с началния удар, който така и не подобри до края на срещата. Анастасия Потапова обаче демонстрира добрата си форма от тази пролет и записа най-сериозната победа в кариерата си. Преди три месеца тя беше изпаднала от топ 100, но силни мачове по европейските кортове през 2026-а и донесоха 28-о място в схемата.

Така Коко Гоф последва втората в световната ранглиста Елена Рибакина, която също рано-рано си събра багажа от Париж и оставиха Ига Швьонтек (Полша) като единствената бивша шампионка, която все още не е отпаднала.

Следващата съперничка на Потапова е рускинята Анна Калинска, която също в три сета се справи с Мария Осорио Серано (Колумбия) с 6:3, 0:6, 6:2.

Последната французойка, която все още не е отпаднала, е Диан Пари, която отстрани американката Аманда Анисимова с 6:3, 4:6, 7:6 (10:3). Пари стига до четвърти кръг на турнир от Големия шлем за първи път в кариерата си, а след края на мача се появи пред журналистите с фланелка на футболния Пари Сен Жермен, който снощи спечели финала на Шампионската лига.

Нейната следваща съперничка също е доста неопитна на това ниво. Това е 114-ата в ранглистата на WTA Мая Хвалинска, която при първото си участие изобщо на „Ролан Гарос“ мина през квалификациите и вече е във втората му седмица, след като навъртя няколко впечатляващи победи, в това число и сега над Мария Сакари (Гърция).

Мадисън Кийс (САЩ) продължава напред, след като в последния мач от съботната програма при жените елиминира в три сета Виктория Мбоко (Канада) с 6:3, 5:7, 7:5.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    12:30 31.05.2026

  • 2 Голямото !

    1 0 Отговор
    Напъване !

    12:42 31.05.2026

