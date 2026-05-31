Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Димитър Здравков, ПБ: Парламентът трябва да спре да работи бавно и с процедурни хватки

Димитър Здравков, ПБ: Парламентът трябва да спре да работи бавно и с процедурни хватки

31 Май, 2026 16:15 1 116 12

  • димитър здравков-
  • прогресивна българия-
  • парламент-
  • процедурни хватки

Всички имаме вина за корупцията в държавата, смята депутатът от "Прогресивна България"

Димитър Здравков, ПБ: Парламентът трябва да спре да работи бавно и с процедурни хватки - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В най-скоро време Правилникът на НС ще бъде отворен, за да нанесем предложенията на министъра на финансите и да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната работна заплата за страната.

Това заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) Димитър Здравков, председател на временната комисия за изработване на Правилника за дейността на 52-то Народно събрание. Той изтъкна, че срокът за предложения по Правилника е изтекъл, преди да е готова методологията на финансовия министър Гълъб Донев по отношение на заплатите и тяхното замразяване в обществения сектор.

"Парламентът трябва да спре да работи бавно и с процедурни хватки, сякаш не го интересува какво се случва с хората около него. Ако има нещо рестриктивно, което въведохме в Правилника, то важи за всички, не е само за опозицията. Никой не иска да поставя никого в ъгъла", посочи той.

По думите му НС е най-висшата институция, която трябва и да служи за пример:

"Депутатът трябва да служи за пример".

Във връзка с мониторинга от ЕК за евентуална процедура по свръхдефицит, Димитър Здравков заяви, че философията на управляващите от ПБ за бюджета включва реформи, консолидация и съкращаване на разходите, като допусна, че вероятно "ще се реже и от капиталовата програма":

"Има сектори, от които не трябва да се пипа - това са образование, здравеопазване, социални плащания и пенсии".

Всички имаме вина за корупцията в държавата, смята депутатът от ПБ, като подчерта, борбата с нея е изведена от управляващите като основен приоритет:

"Не могат да бъдат винени едно или две правителства, едно или две управления. За ме корупцията е процес, който е част от цялото ни общество. Всички ние имаме вина за корупцията - от най-дребната до тази по висшите етажи. Мълчанието също е част от корупцията. ... Това, което е във Варна, което стана известно на цялото общество, като във фокус събира цялата тъма на нашето време, която ние се опитваме да променим".


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    От 3 ти юни ЕЦБ поема контрола на държавата.Парламента и правителството се разпускат.

    Коментиран от #7

    16:22 31.05.2026

  • 2 истина е

    8 4 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , бял ден няма да види нашата страна !

    16:24 31.05.2026

  • 3 Тоя

    7 2 Отговор
    бързак къде го намериха ?

    Коментиран от #4

    16:24 31.05.2026

  • 4 румения кеш едн кери

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя":

    Наше момче е, трето поколение шумкарин.

    16:28 31.05.2026

  • 5 Нищо ново в България

    9 1 Отговор
    " Депутат, депутат, туй е чудо занаят. Спиш и дремеш си рахат, па омръзне ли ти брат,
    Станеш, вземеш важна поза, понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат верен на дълга си свят.
    Депутат, депутат, мил и сладък занаят- чест, пари, имунитет, в трена без пари билет
    щом от скука се умориш, хайде братко във Париж на държавен гръб вървиш.".
    Тома Измирлиев, "Депутат" 1930 г.

    16:47 31.05.2026

  • 6 Майора

    7 0 Отговор
    Ало истина е , май грешиш във всяко едно нещо! Не дваматасавиновни , а тия подсъдими олигарси подкрепили Радев и нямащи присъди и тия които изнесоха парите на хората на стойност над 54 млд докара и фалираха банките и приватизираха за жълти стотинки големите предприятия!

    16:51 31.05.2026

  • 7 Виж ся

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Недей лъга, че има слабоумни дето ти вярват !

    16:52 31.05.2026

  • 8 Дориана

    1 8 Отговор
    Румен Радев и неговата партия Прогресивна България имат висок морал и ценности така, че ще направят точно това, което е необходимо и добро за хората излезли по площадите. Разбира се , че трябва да има нов Правилник в НС за да се ограничат вредните навици на Борисов и Пеевски и останалите партии от опозицията да пречат, умишлено да бавят с процедурни хватки работата в Парламента и да саботират всичко с политическа цел в ущърб на народа .В момента опозицията се е обединила отново като един механизъм с едничката цел да пречат на Прогресивна България. В момента те не мислят кое е добре за народа , а кое ще е зле за Новата власт.

    16:54 31.05.2026

  • 9 Кой ви

    2 0 Отговор
    пречи? НС е ваше, парламентът е техен. Вие сте некадърни радки

    17:22 31.05.2026

  • 10 Те били

    4 1 Отговор
    "с висок морал"? Висок, висок колко да е висок. Дадохте държавата на Копринков.Узунов.Радев
    Сега дуйте!

    17:26 31.05.2026

  • 11 Цвете

    3 1 Отговор
    Я ДА ЗАДАМ ЕДИН ВЪПРОС НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ПБ? НЕ ПОСЛЪГВАШ ЛИ МАЛКО ? ВИЕ СИ ВДИГНАХТЕ ВЕЧЕ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДИ ДНИ, НАЛИ? ТОГАВА, КАКВО ЩЕ " ЗАМРЪЗЯВАТЕ " НЕРАЗБРАХ? ЧЕТЕТЕ ПРЕСАТА, ПРЕДИ ДА ЛЪГОТИТЕ ,ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ ВИ ГЛАСУВАХА ДОВЕРИЕ, А ЕТО КАКВА Е СХЕМАТА ВИ. ЗАМРЪЗЯВАТЕ ПРИ НОВИТЕ СИ ЗАПЛАТИ.?! БРАВО, УСПЕХЪТ ВИ ЩЕ Е КРАТЪК.🎭✈️🎭

    17:37 31.05.2026

  • 12 Цвете

    3 1 Отговор
    Я ДА ЗАДАМ ЕДИН ВЪПРОС НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ПБ? НЕ ПОСЛЪГВАШ ЛИ МАЛКО ? ВИЕ СИ ВДИГНАХТЕ ВЕЧЕ ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДИ ДНИ, НАЛИ? ТОГАВА, КАКВО ЩЕ " ЗАМРЪЗЯВАТЕ " НЕРАЗБРАХ? ЧЕТЕТЕ ПРЕСАТА, ПРЕДИ ДА ЛЪГОТИТЕ ,ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ ВИ ГЛАСУВАХА ДОВЕРИЕ, А ЕТО КАКВА Е СХЕМАТА ВИ. ЗАМРЪЗЯВАТЕ ПРИ НОВИТЕ СИ ЗАПЛАТИ.?! БРАВО, УСПЕХЪТ ВИ ЩЕ Е КРАТЪК.🎭✈️🎭

    17:39 31.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол