Левски следи отблизо ситуацията около защитник на Арда

Шампионът Левски следи отблизо ситуацията около камерунския защитник Феликс Ебоа Ебоа, тъй като договорът му с Арда Кърджали изтича.

Това съобщава Africasoccer, като изданието повдига въпроса дали централният бранител може да продължи кариерата си в България, но вече с друга "синя" фланелка.

29-годишният футболист, чиято пазарна стойност според Transfermarkt е 750 хиляди евро, понастоящем е част от състава на Арда Кърджали в българската efbet Лига.

Подробностите около договора му обаче остават неясни и липсва информация за изтичаща дата, което подхранва спекулациите, че Левски може да се опита да го привлече без значителна трансферна сума.

Роден в Дуала на 19 април 1997 г., Ебоа Ебоа притежава двойно камерунско и френско гражданство и играе предимно като централен защитник с десен крак.

Със своите 1.86 м височина, той се е превърнал във физически внушително присъствие за Арда, носейки фланелка с номер 93 и редовно играе в efbet Лига.

Скорошните му изяви за клуба поддържат пазарната му оценка от 750 хиляди евро, което може да го направи атрактивна и рентабилна опция за Левски, докато "сините" търсят укрепване на отбраната си за новата кампания.