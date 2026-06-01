Ключов бранител на Реал Мадрид преподписа

1 Юни, 2026 07:00 767 0

Очаква се споразумението да бъде обявено официално след приключването на президентските избори в клуба

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антонио Рюдигер ще продължи да носи екипа на Реал Мадрид и през следващите години. Според информация на Sky Sport Germany, потвърдена и от трансферния експерт Фабрицио Романо, германският национал е подписал нов договор с испанския гранд.

Очаква се споразумението да бъде обявено официално след приключването на президентските избори в клуба.

Според информацията новият контракт на 33-годишния централен защитник е до лятото на 2027 година.

През изминалия сезон Рюдигер записа 26 мача за Реал във всички турнири и се отчете с едно попадение.

Германецът пристигна на „Сантиаго Бернабеу“ през 2022 година като свободен агент от Челси. Оттогава той е изиграл 108 срещи за „белия балет“, в които е отбелязал три гола.

Преди престоя си в Мадрид бранителят защитава цветовете на Рома и Щутгарт, а от 2014 година е неизменна част и от националния отбор на Германия.


