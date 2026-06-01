САЩ нанесоха удари по ирански военни обекти след свалянето на американски дрон

Съединените щати са извършили през уикенда удари по ирански военни обекти в рамките на операция, определена от Вашингтон като действие за самоотбрана. Това съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на информация от американските военни, предава БТА.
Според американското Централно командване цел на атаките са били радари и съоръжения за управление на безпилотни летателни апарати в иранския град Горук и на остров Кешм. От командването посочват, че операцията е била предприета в отговор на „агресивни действия“ от страна на Техеран.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Централното командване заяви, че Иран е свалил американски дрон MQ-1, който по негови данни е изпълнявал мисия над международни води. В отговор американски изтребители са унищожили ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе.
От американска страна уточняват, че при операцията няма пострадали военнослужещи.
Напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира и през миналата седмица. Тогава Иран атакува американска военновъздушна база, след като американските сили нанесоха удари срещу иранска операция с дронове в района на Ормузкия проток.
07:57 01.06.2026
2 Дрона не е кръжал
Да видим сега и отговора на иранците, ако въобще е вярно, че на Тръмп му е стискало да удари ирански съоръжения!
08:02 01.06.2026
3 Голия
08:02 01.06.2026
4 ка пу та
08:03 01.06.2026
5 Много са зле
Коментиран от #13
08:04 01.06.2026
6 рускините
Коментиран от #8, #15
08:04 01.06.2026
7 Дронът
08:05 01.06.2026
9 Анонимен
08:06 01.06.2026
10 Мхм
Коментиран от #14
08:09 01.06.2026
11 Някой
Тук нещо звучи странно, а?
Не трябва да има примирие, а да бъдат доунищожени американските бази и самолетоносачи в региона.
08:12 01.06.2026
13 Самолетоносач със запушен кенеф
До коментар #5 от "Много са зле":А американците няма къде да се.ра.т вече...
08:22 01.06.2026
14 Факти
До коментар #10 от "Мхм":Агресивен си ако от 50 години нападаш Израел и го заплашваш с пълно унищожение. Каквото почукало, такова се обадило.
Коментиран от #20, #26
08:23 01.06.2026
15 Мишо Дудикоф 🥷
До коментар #6 от "рускините":Там може да пада, ама те идват тук и искат 180-200€ на час.
Коментиран от #22
08:23 01.06.2026
17 Механик
Каква наглост, а? Тия иранци нямат срам, нали?
Коментиран от #23
08:38 01.06.2026
18 Kaлпазанин
08:39 01.06.2026
20 Механик
До коментар #14 от "Факти":ИРАН няма граница с Израел. Как така 50 години Иран ги нападал?
Какво търси Израел натресен на територии незаконно отнети от Палестина?
Евреите ако с и бяха седели в САЩ, нямаше никой да ги притеснява, ама не, те искат да им се подари държава. И то не каква да е държава, а държава която има право да прави всичко и това да не подлежи на осъждане.
08:43 01.06.2026
21 Майор Деянов, на всеки километър
08:47 01.06.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #15 от "Мишо Дудикоф 🥷":Мишо,ся последно ти американска минн.джа. ли си или многополова небинарна минн.джа.?Абе уточнявайте ги тези неща предварително ☝️ !
08:47 01.06.2026
23 Лост
До коментар #17 от "Механик":Сега и Куба ще се възползват и сигурно ще нападнат вероломно Маями.
08:48 01.06.2026
24 Шлянк!
08:59 01.06.2026
26 Пилотът Гошу
До коментар #14 от "Факти":Кво правил Иран 50 години?? Ти тъй атлас отварял ли си? Как ги нападат през Ирак, Саудитска Арабия и Йордания?? Галфон...
09:22 01.06.2026