Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ нанесоха удари по ирански военни обекти след свалянето на американски дрон

САЩ нанесоха удари по ирански военни обекти след свалянето на американски дрон

1 Юни, 2026 07:53 1 441 26

  • сащ-
  • иран-
  • дрон-
  • военни обекти-
  • удари

Вашингтон обяви, че е атакувал радари и съоръжения за управление на дронове в Иран в рамките на операция по самоотбрана след инцидент над международни води.

САЩ нанесоха удари по ирански военни обекти след свалянето на американски дрон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати са извършили през уикенда удари по ирански военни обекти в рамките на операция, определена от Вашингтон като действие за самоотбрана. Това съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на информация от американските военни, предава БТА.

Според американското Централно командване цел на атаките са били радари и съоръжения за управление на безпилотни летателни апарати в иранския град Горук и на остров Кешм. От командването посочват, че операцията е била предприета в отговор на „агресивни действия“ от страна на Техеран.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Централното командване заяви, че Иран е свалил американски дрон MQ-1, който по негови данни е изпълнявал мисия над международни води. В отговор американски изтребители са унищожили ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе.

От американска страна уточняват, че при операцията няма пострадали военнослужещи.

Напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира и през миналата седмица. Тогава Иран атакува американска военновъздушна база, след като американските сили нанесоха удари срещу иранска операция с дронове в района на Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    34 7 Отговор
    ГНУСНИТЕ кравари пак са се "отбранявали"... на чужда територия...

    Коментиран от #25

    07:57 01.06.2026

  • 2 Дрона не е кръжал

    26 7 Отговор
    над междунарадни води, защото разузнавателен дрон няма какво да разузнава там.
    Да видим сега и отговора на иранците, ако въобще е вярно, че на Тръмп му е стискало да удари ирански съоръжения!

    08:02 01.06.2026

  • 3 Голия

    6 20 Отговор
    време е да се удари кремъл

    08:02 01.06.2026

  • 4 ка пу та

    15 3 Отговор
    е в безизходица

    08:03 01.06.2026

  • 5 Много са зле

    9 10 Отговор
    руснаците , няма какво да ядът вече

    Коментиран от #13

    08:04 01.06.2026

  • 6 рускините

    11 13 Отговор
    са вече без мъже цената пада

    Коментиран от #8, #15

    08:04 01.06.2026

  • 7 Дронът

    28 5 Отговор
    е шпионирал и то не в международни води. Закономерно е да бъде свален.

    08:05 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    20 2 Отговор
    В това се изразява примирието,мир по американски.Удари по персийските градове с пожелания да не се води война.

    08:06 01.06.2026

  • 10 Мхм

    25 2 Отговор
    Значи ако не разрешаваш на американците да те наблюдават с разузнаватрлни дронове си "агресивен" и трябва да те бомбардират, за да се защитят....

    Коментиран от #14

    08:09 01.06.2026

  • 11 Някой

    20 4 Отговор
    Така, нека обобщим. Иран сваля американски дрон над собствената си територия, та САЩ се самозащитават, удряйки ирански военни обекти на иранска територия.
    Тук нещо звучи странно, а?
    Не трябва да има примирие, а да бъдат доунищожени американските бази и самолетоносачи в региона.

    08:12 01.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Самолетоносач със запушен кенеф

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Много са зле":

    А американците няма къде да се.ра.т вече...

    08:22 01.06.2026

  • 14 Факти

    7 13 Отговор

    До коментар #10 от "Мхм":

    Агресивен си ако от 50 години нападаш Израел и го заплашваш с пълно унищожение. Каквото почукало, такова се обадило.

    Коментиран от #20, #26

    08:23 01.06.2026

  • 15 Мишо Дудикоф 🥷

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "рускините":

    Там може да пада, ама те идват тук и искат 180-200€ на час.

    Коментиран от #22

    08:23 01.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    4 3 Отговор
    САЩ се ОТБРАНЯВАТ от "коварно нападналия" ги Иран??
    Каква наглост, а? Тия иранци нямат срам, нали?

    Коментиран от #23

    08:38 01.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    И доотучнете що за самоотбрана е това ,от другия край на света

    08:39 01.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    ИРАН няма граница с Израел. Как така 50 години Иран ги нападал?
    Какво търси Израел натресен на територии незаконно отнети от Палестина?
    Евреите ако с и бяха седели в САЩ, нямаше никой да ги притеснява, ама не, те искат да им се подари държава. И то не каква да е държава, а държава която има право да прави всичко и това да не подлежи на осъждане.

    08:43 01.06.2026

  • 21 Майор Деянов, на всеки километър

    4 2 Отговор
    Мишо,ся последно ти американска минн.джа. ли си или многополова небинарна минн.джа.?Абе уточнявайте ги тези неща предварително ☝️ !

    08:47 01.06.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Мишо,ся последно ти американска минн.джа. ли си или многополова небинарна минн.джа.?Абе уточнявайте ги тези неща предварително ☝️ !

    08:47 01.06.2026

  • 23 Лост

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Сега и Куба ще се възползват и сигурно ще нападнат вероломно Маями.

    08:48 01.06.2026

  • 24 Шлянк!

    2 0 Отговор
    Иран да вадят противокорабните ракети "Нур" и да почват наред американските гемии!

    08:59 01.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пилотът Гошу

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Кво правил Иран 50 години?? Ти тъй атлас отварял ли си? Как ги нападат през Ирак, Саудитска Арабия и Йордания?? Галфон...

    09:22 01.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания