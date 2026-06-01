САЩ нанесоха удари по ирански военни обекти след свалянето на американски дрон

Съединените щати са извършили през уикенда удари по ирански военни обекти в рамките на операция, определена от Вашингтон като действие за самоотбрана. Това съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на информация от американските военни, предава БТА.

Според американското Централно командване цел на атаките са били радари и съоръжения за управление на безпилотни летателни апарати в иранския град Горук и на остров Кешм. От командването посочват, че операцията е била предприета в отговор на „агресивни действия“ от страна на Техеран.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Централното командване заяви, че Иран е свалил американски дрон MQ-1, който по негови данни е изпълнявал мисия над международни води. В отговор американски изтребители са унищожили ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе.

От американска страна уточняват, че при операцията няма пострадали военнослужещи.

Напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира и през миналата седмица. Тогава Иран атакува американска военновъздушна база, след като американските сили нанесоха удари срещу иранска операция с дронове в района на Ормузкия проток.