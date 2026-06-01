Новини
България »
София »
От днес до 30 юни можем да сменим личния си лекар

От днес до 30 юни можем да сменим личния си лекар

1 Юни, 2026 07:52 611 9

  • лекар-
  • смяна-
  • здраве-
  • българия

Kак да го направим

От днес до 30 юни можем да сменим личния си лекар - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар. Това съобщиха на сайта си от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – в рубриката „За граждани“, линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“, припомня БТА.

Смяната на общопрактикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Това се осъществява чрез рубриката „Е-услуги“, линк „Преглед на досие от здравноосигурените лица“, „Вход с цифров сертификат“, меню „Избор на личен лекар“, като формулярът, подаван по електронен път, трябва да бъде подписан с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса.

На сайта на НЗОК са публикувани данни за всички общопрактикуващи лекари на територията на страната – в рубриката „Е-услуги“, линк „Търсене на договорни партньори и дейности“, подлинк „Общопрактикуващи лекари“.

По време на пребиваване в друго населено място за срок, по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да предоставя здравноосигурителната си книжка. В такива случаи НЗОК заплаща на съответните лични лекари за инцидентно оказаната медицинска помощ по повод остро състояние, като за лице, което не фигурира в тяхната пациентска листа. Ако пациентът е здравноосигурен и му бъде поискано да заплати оказаната медицинска помощ при инцидентно посещение, той задължително трябва да изиска от лекаря финансов документ за платените суми.

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната районна здравноосигурителна каса, където е избран постоянният личен лекар, здравноосигурените лица имат право на временен избор на общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК. Необходимо е да се попълни регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е в периода от 1 до 31 декември, припомниха от НЗОК.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Пожелавам ви да сте толкова здрави, че да сменявате личния си кръчмар, а не личния си лекар !!!

    Коментиран от #2

    07:54 01.06.2026

  • 2 Благодарим

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да Ви се връща доброто пожелание!

    08:00 01.06.2026

  • 3 Само където го търсим 6 месеца

    3 2 Отговор
    По Закон плащаме здравни осигуровка, които всяка година се увеличава спрямо МРЗ, ограбват най-бедните, Тенденцията и при новите ПБ, с предизборните им балони, че нямало да увеличават данъци, пък било то и квази данъци. Но, когато започнем да търсим личен лекар в София, се оказва, че не могат да приемат нови пациенти, поради свръх натовареност. Плащаш увеличената осигуровка, а 6 месеца не можеш да откриеш личен лекар и оставаш без лечение. Пародия на държава, една мафиотска Територия без здравеопазване, тотално източване на НЗОК, огромни милиарди за кацата без дъно НЗОК. Една Територия без граници, енергетика, земеделие, вода, без здравеопазване, без национална парична единица, без Конституция. Позволено е само пациентите да доплащат между 40 и 60% в доболнична помощ. Единствената държава в ЕС, в която пациентите доплащат такъв размер.

    Коментиран от #6

    08:08 01.06.2026

  • 4 надарена кака

    2 0 Отговор
    Не желая да сменям личната си лекарка. Няма смисъл.

    08:24 01.06.2026

  • 5 Христо Божинов

    2 1 Отговор
    И с кой? Те всички са маскари. Играят го скъпи диспечари раздаващи направления срещу 3000 евро заплата + потребителска такса

    08:35 01.06.2026

  • 6 Мирослав

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само където го търсим 6 месеца":

    А кой ти е виновен, че си в Шопландия? Ела във Ветрино, и личен лекар има, и места в детските градини. Като всички се набихте у софето, нито паркоместа, нито лекари ще имате

    08:37 01.06.2026

  • 7 До Мирослав

    3 0 Отговор
    Прав сте, бях в Провинцията, линейка пристигна на адрес за 3 минути, нещо невъзможно в София.

    08:41 01.06.2026

  • 8 Абе да бе

    1 0 Отговор
    От трън та на глог.

    09:15 01.06.2026

  • 9 най добре е с няколко лл или джипита

    0 0 Отговор
    но дават по един само . върви им работата . скоро ще се удвоят .

    09:28 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове