Кварацхелия е най-добрият футболист през сезона в Шампионската лига

Грузинският национал на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия бе избран за най-добър футболист през сезона в Шампионската лига, съобщиха от пресслужбата на УЕФА след успеха на френския тим срещу Арсенал след изпълнение на дузпи.

Кварацхелия изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции. 25-годишният нападател играе в ПСЖ от 2025 година, като два пъти спечели Шампионската лига, двукратен шампион е на Франция и спечели по един път Купата и Суперкупата на страната. Той е носител на Суперкупата на Европа.

Кариерата му до момента премина през Рубин Казан, Локомотив Москва и Наполи, с който стана шампион на Италия през 2023.