Кварацхелия е най-добрият футболист през сезона в Шампионската лига

1 Юни, 2026 07:59 614 0

  • хвича кварацхелия-
  • псж-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • арсенал

Кварацхелия изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Грузинският национал на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия бе избран за най-добър футболист през сезона в Шампионската лига, съобщиха от пресслужбата на УЕФА след успеха на френския тим срещу Арсенал след изпълнение на дузпи.

Кварацхелия изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции. 25-годишният нападател играе в ПСЖ от 2025 година, като два пъти спечели Шампионската лига, двукратен шампион е на Франция и спечели по един път Купата и Суперкупата на страната. Той е носител на Суперкупата на Европа.

Кариерата му до момента премина през Рубин Казан, Локомотив Москва и Наполи, с който стана шампион на Италия през 2023.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

