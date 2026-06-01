Новини
Спорт »
Световен футбол »
Националният селекционер поздрави БФС и заяви: Черна гора е труден съперник, много са високи

Националният селекционер поздрави БФС и заяви: Черна гора е труден съперник, много са високи

1 Юни, 2026 06:45 482 0

  • александър димитров-
  • българия-
  • футбол-
  • черна гора-
  • контрола

Сезонът беше дълъг и тежък за повечето играчи, поздравявам ги за представянето им в клубовете

Националният селекционер поздрави БФС и заяви: Черна гора е труден съперник, много са високи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният селекционер на България Александър Димитров говори пред медиите преди утрешната контрола с Черна гора. Той призна, че противникът на "лъвовете" е доста неудобен и силен и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена, заради много контузени футболисти.

"Стараем се да я създадем. Сезонът беше дълъг и тежък за повечето играчи, поздравявам ги за представянето им в клубовете. Има още около 10 дена в които те трябва да се мобилизират, концентрират и да изиграят двата мача преди да се отдадат на почивка.

Минал съм и съм бил на стадион “Христо Ботев”. За мен е чест да бъда тук. Промените, които са направени, са положителни и в крак с модерния футбол. Има четири месеца, доста текучество има в състава с оглед на контузените играчи. Това ще даде шанс на дебютанти за изява. Ще могат да се представят, да дадат максимума, за да знаем в Лигата на нациите на кого можем да разчитаме. Там отговорността е много голяма и искаме да се представим възможно най-добре.

Всеки един мач, всяка една победа носи самочувствие и допълнителна увереност, от която ние се нуждаем, за да влезем още по уверени в Лигата на нациите. За нас най-важно е следващият мач. Не мислим чак толкова далеко за Лигата на нациите. Проблемът е, че не можем да направим едно ядро в центъра на терена. Постоянно сменяме състезателите по обективни причини. Една основна тройка халфове - Кръстев, Груев и Кристиян Стоянов са с контузии. Налага се да се сменя двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели. Но на тези играчи, които ще ги заменят, имаме доверие и смятаме, че ще се представят на подходящо ниво.

Поздравявам президента на БФС и целият изпълком за смелостта, с която направиха тази стъпка. Тя беше необходима, защото положението излизаше извън контрол. Имаше мачове, в които само съдиите бяха българи. Преля се чашата и трябваше да се вземат мерки. С тези мерки от предходната година, когато се въведе правилото с играч до 21 година, тогава излязоха няколко много добри играчи в младежка възраст и направи избора на селекционера на младежите доста по-голям. И нашият избор ще е по-голям. За съжаление може би чашата преля с налагането на толкова много чужденци. Нашите играчи заслужават доверие, трябва да им се даде шанс и те да го грабнат.

Всички са лидери в отбора. Комуникацията и атмосферата в съблекалнята е страхотна, но ще видим утре. Утре трябва да се докаже добрата атмосфера на терена.

Гледахме им последните четири мача на Черна гора. Силен отбор, добре организиран. Контраатаката им е много силна. Като индивидуалности са много силни. Само централният им нападател струва 30 милиона. Черна гора е втората по височина нация, може да имаме проблеми. Включват доста състезатели в предни позиции на скорост. Много неприятен и труден съперник. В последните пет мача нямаме победа срещу тях. Ще работим тази тенденция да я подменим”, заяви Димитров.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове