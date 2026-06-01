Синът на Дарън Флетчър в състава на Шотландия за Мондиал 2026

Шотландия избра тийнейджъра Тайлър Флетчър за Световното първенство по футбол като изненадващ заместник на контузен играч, въпреки че той е играл по-малко от 20 минути за Манчестър Юнайтед през този сезон. 19-годишният Флетчър беше поканен от селекционера на Шотландия Стив Кларк да натрупа опит миналата седмица и да потренира с мъжкия отбор. А днес получи изненадваща повиквателна за Световното първенство, след като полузащитникът на Наполи Били Гилмор получи контузия в коляното при победата с 4:1 над Кюрасао в събота. Във въпросната проверка Флетчър направи дебюта си, като се появи в заключителните минути.

Изненадата идва и от там, че Флетчър беше предпочетен пред Ленън Милър, който е на неговите години, но изигра пълен сезон в италианския Удинезе.

Всъщност момчето е син на Дарън Флетчър, който има 13 сезона в Манчестър Юнайтед и 80 срещи с екипа на страната, макар и никога да не е ходил на Световно първенство. А селекционерът Кларк беше оставил халфовете Милър, Конър Барън и Анди Ървинг в резерва преди две седмици, когато обяви състава си от 26 играчи, но все пак предпочете да извика Флетчър.

„Просто го почувствах, че така трябва. Тайлър се включи тази седмица в лагера и се представи наистина добре. И в контролата влезе добре, така че това е моето решение. За мен това беше наистина трудна нощ, не спах много“, каза Кларк. „Днес сутринта отново трябваше да разочаровам още трима играчи, като им казах, че са пропуснали шанса си“.

А младият полузащитник с едва два мача за Юнайтед се присъединява към младата вълна на „гайдарите“, където са още 19-годишният Финдли Къртис и 20-годишният Бен Ганън-Доук. Те не са били родени, когато 43-годишният им съотборник Крейг Гордън е пазил за първи път на вратата на Шотландия през 2004-а година.

Когато Гордън дебютира като вратар на Шотландия преди 22 години, Дарен Флетчър беше в състава и отбеляза гол при победата с 4:1 над Тринидад и Тобаго.

Шотландия се завръща на Световното първенство след 28-годишно чакане в група с Бразилия, Мароко и Хаити. Шотландия започва на 13 юни срещу Хаити на стадион „Фоксбъро“, който е домашната арена на Ню Инглънд Пейтриътс.