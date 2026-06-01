Първа проверка преди Лигата на нациите: България срещу Черна гора

Националният отбор на България по футбол ще изиграе първия от двата си контролни мача като част от подготовката за предстоящото издание на Лигата на нациите.

От 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив „лъвовете“ се изправят срещу Черна гора.

Втората контролна среща в паузата е гостуване на Молдова на стадион „Зимбру“.

За Черна гора извън групата остава голямата звезда Стеван Йоветич.

В лагера на България селекционерът Александър Димитров отново е изправен пред кадрови затруднения. Част от основните футболисти са контузени, като най-сериозна е ситуацията с Филип Кръстев, който ще бъде извън терените до края на годината.

От състава отпадат още Илия Груев и Кристиян Стоянов.

Контролата в Пловдив е и възможност за дебют на двама нови играчи - Берк Бейхан (Черно море) и Ефе Али (Локомотив Пловдив), които попадат в плановете на щаба за предстоящите официални ангажименти.

„Проблемът е, че не можем да направим едно ядро в центъра на терена. Постоянно сменяме състезателите по обективни причини. Една основна тройка халфове - Кръстев, Груев и Кристиян Стоянов са с контузии. Налага се да се сменя двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели. Но на тези играчи, които ще ги заменят, имаме доверие и смятаме, че ще се представят на подходящо ниво“, сподели селекционерът.

От друга страна селекционерът на Черна гора Мирко Вучинич също призна, че ще прави промени.

„Ще има промени в средата на терена и в нападение. Имаме два предстоящи приятелски мача и ще дам възможност на много нови футболисти да покажат това, което могат. Най-важното нещо е да побеждаваме, въпреки че мачовете са приятелски", допълни Вучинич.