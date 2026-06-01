Новини
Спорт »
Бг футбол »
Първа проверка преди Лигата на нациите: България срещу Черна гора

Първа проверка преди Лигата на нациите: България срещу Черна гора

1 Юни, 2026 08:29 563 2

  • българия-
  • футбол-
  • национален отбор

Мачът е от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив

Първа проверка преди Лигата на нациите: България срещу Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по футбол ще изиграе първия от двата си контролни мача като част от подготовката за предстоящото издание на Лигата на нациите.

От 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив „лъвовете“ се изправят срещу Черна гора.

Втората контролна среща в паузата е гостуване на Молдова на стадион „Зимбру“.

За Черна гора извън групата остава голямата звезда Стеван Йоветич.

В лагера на България селекционерът Александър Димитров отново е изправен пред кадрови затруднения. Част от основните футболисти са контузени, като най-сериозна е ситуацията с Филип Кръстев, който ще бъде извън терените до края на годината.

От състава отпадат още Илия Груев и Кристиян Стоянов.

Контролата в Пловдив е и възможност за дебют на двама нови играчи - Берк Бейхан (Черно море) и Ефе Али (Локомотив Пловдив), които попадат в плановете на щаба за предстоящите официални ангажименти.

„Проблемът е, че не можем да направим едно ядро в центъра на терена. Постоянно сменяме състезателите по обективни причини. Една основна тройка халфове - Кръстев, Груев и Кристиян Стоянов са с контузии. Налага се да се сменя двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели. Но на тези играчи, които ще ги заменят, имаме доверие и смятаме, че ще се представят на подходящо ниво“, сподели селекционерът.

От друга страна селекционерът на Черна гора Мирко Вучинич също призна, че ще прави промени.

„Ще има промени в средата на терена и в нападение. Имаме два предстоящи приятелски мача и ще дам възможност на много нови футболисти да покажат това, което могат. Най-важното нещо е да побеждаваме, въпреки че мачовете са приятелски", допълни Вучинич.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 присмивна песничка

    1 0 Отговор
    Аз съм Сънчо, идвам от Подгорица,
    ще приспивам пловдивските хорица.
    Рой звездички ритат като пън,
    от футбола вън, от футбола вън.

    08:40 01.06.2026

  • 2 Още двама

    1 0 Отговор
    Чисти българи. Гонихме вероятно Франция

    08:45 01.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове