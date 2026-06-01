Шефът на строителния контрол във Варна: Не съм уволнен

1 Юни, 2026 09:22 852 21

Изготвих доклад с конкретни предложения за решаване на проблема, но този доклад остана без движение, твърди директорът на УСКОР

Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нови детайли излизат наяве около скандала с т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. След като в петък кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че дисциплинарно освобождава директора на Дирекция „Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими“ (УСКОР) Александър Драгнев заради пропуски при проверките на обекта, самият Драгнев отхвърли обвиненията.

„Кметът на Варна излъга всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение, което категорично не е вярно. Единствено ми беше предложено споразумение за прекратяване по взаимно съгласие, но аз отказах да го подпиша“, заяви Драгнев пред NOVA.

По думите му първите действия по случая са започнали още през септември 2024 г., когато Дирекцията е изпратила преписка до районната администрация на „Приморски“. Той посочи, че по сигнала са работили и служители на Икономическа полиция към ОДМВР – Варна. „След това близо шест месеца нямаше никаква информация какво се случва по случая“, каза още Драгнев.

Той добави, че през януари е получил информация, че е подписано и одобрено допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за района на „Баба Алино. „Това ме наведе на мисълта, че се правят действия за узаконяване на обекта. Ние предприехме действия по спиране на строителството и издадохме съответните актове и заповеди за обектите, по които се работеше“, обясни той.

Драгнев допълни, че са съставени и два акта за установяване на административни нарушения за незаконна сеч в горски територии. По думите му за всички предприети действия е бил информиран кметът Благомир Коцев. „Изготвих доклад с конкретни предложения за решаване на проблема, но този доклад остана без движение“, твърди директорът на УСКОР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баба винету

    23 2 Отговор
    гледам та и изобщо не ми вдъхваш доверие

    Коментиран от #4

    09:25 01.06.2026

  • 2 Факти

    11 1 Отговор
    Шефът на строителния контрол във Варна: Не съм уволнен, защото има за уволнение други преди мен

    09:27 01.06.2026

  • 3 Лопата Орешник

    18 2 Отговор
    Глей само какво достоверно излъчване има тоя Мики маус!

    09:27 01.06.2026

  • 4 Пешо

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "баба винету":

    На този мутрата му казва "далавера, далавера".... как и да го гледаш

    09:27 01.06.2026

  • 5 Радев

    10 3 Отговор
    Скоро ще бъдеш

    09:28 01.06.2026

  • 6 Перо

    18 1 Отговор
    По варненския случай, кмета трябва пак да бъде прибран!

    Коментиран от #13

    09:28 01.06.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    5 4 Отговор
    не си уволнен, но ще си арестуван и обесен

    09:28 01.06.2026

  • 8 На баба ти фърчилуту

    8 5 Отговор
    Вижте му мазнат продажба физийномийка и всички е ясно

    Коментиран от #16

    09:29 01.06.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    6 0 Отговор
    А трябва.

    09:29 01.06.2026

  • 10 ИВАН

    9 0 Отговор
    Ами за какво взимат тлъстите заплати, да си прехвърлят само топката, за рушветите да не говорим ... не за затвора, ами за трепане са тия като тоя.

    09:29 01.06.2026

  • 11 зИленски

    15 1 Отговор
    ПП ДБ
    ВСИЧКИ СА ЗА ЗАТВОРА

    09:30 01.06.2026

  • 12 А трябваше, отдавна.

    6 2 Отговор
    Този герберско-тимсджийски г.й с оскубаните като на жена вежди ще бъде и разследван, когато изринат "гнилите ябълки" от върховете на прокуратурата и съда.

    09:30 01.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този е за 20+ в пандиза

    6 1 Отговор
    само заради криминалната си физиономия

    Коментиран от #17

    09:32 01.06.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    10 1 Отговор
    Митинг в подкрепа на Благо няма ли да има?

    09:32 01.06.2026

  • 16 Физиономия на чист сиганин

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "На баба ти фърчилуту":

    Кога излезе от Максуда, кога стана българин... Същият като копейки.

    09:33 01.06.2026

  • 17 Бай Ху (By Who)

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Този е за 20+ в пандиза":

    Господине, много сте жесток. За такава физиономия дават шес месеца.

    09:34 01.06.2026

  • 18 Погледнете го само как изглежда

    3 1 Отговор
    Типичен тулуп с мутренски наченки

    Коментара е излишен

    09:37 01.06.2026

  • 19 Комшията

    2 0 Отговор
    Моя роднина във Варна каза, че на Благо кмета му викали 7 -цата, щото минимум 7 % искал от всичко.

    09:39 01.06.2026

  • 20 ХР-а

    0 0 Отговор
    Доста конкретно и точно, извиване на ръце под форма "по взаимно съгласие" не е дисциплина рано уволнение. Кмета е лъжец, спор няма, и преди по време на медийната изява за задържането му стана ясно какъв е.

    09:43 01.06.2026

  • 21 дааа

    0 0 Отговор
    ти трябва да си в пандиза вече

    09:43 01.06.2026

