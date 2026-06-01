Шефът на строителния контрол във Варна: Не съм уволнен

Нови детайли излизат наяве около скандала с т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. След като в петък кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че дисциплинарно освобождава директора на Дирекция „Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими“ (УСКОР) Александър Драгнев заради пропуски при проверките на обекта, самият Драгнев отхвърли обвиненията.
„Кметът на Варна излъга всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение, което категорично не е вярно. Единствено ми беше предложено споразумение за прекратяване по взаимно съгласие, но аз отказах да го подпиша“, заяви Драгнев пред NOVA.
По думите му първите действия по случая са започнали още през септември 2024 г., когато Дирекцията е изпратила преписка до районната администрация на „Приморски“. Той посочи, че по сигнала са работили и служители на Икономическа полиция към ОДМВР – Варна. „След това близо шест месеца нямаше никаква информация какво се случва по случая“, каза още Драгнев.
Той добави, че през януари е получил информация, че е подписано и одобрено допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за района на „Баба Алино. „Това ме наведе на мисълта, че се правят действия за узаконяване на обекта. Ние предприехме действия по спиране на строителството и издадохме съответните актове и заповеди за обектите, по които се работеше“, обясни той.
Драгнев допълни, че са съставени и два акта за установяване на административни нарушения за незаконна сеч в горски територии. По думите му за всички предприети действия е бил информиран кметът Благомир Коцев. „Изготвих доклад с конкретни предложения за решаване на проблема, но този доклад остана без движение“, твърди директорът на УСКОР.
4 Пешо
До коментар #1 от "баба винету":На този мутрата му казва "далавера, далавера".... как и да го гледаш
11 зИленски
ВСИЧКИ СА ЗА ЗАТВОРА
14 Този е за 20+ в пандиза
Коментиран от #17
16 Физиономия на чист сиганин
До коментар #8 от "На баба ти фърчилуту":Кога излезе от Максуда, кога стана българин... Същият като копейки.
17 Бай Ху (By Who)
До коментар #14 от "Този е за 20+ в пандиза":Господине, много сте жесток. За такава физиономия дават шес месеца.
18 Погледнете го само как изглежда
Коментара е излишен
