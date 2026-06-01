Виенският културен фестивал отмени поканата си за милиардера Питър Тийл

Виенският културен фестивал Wiener Festwochen отмени поканата за американския милиардер Питър Тийл, основателят на компанията Palantir, след масови протести и заплахи за бойкот. Те бяха свързани с десноконсервативните възгледи на бизнесмена и близостта му до президента и вицепрезидента на САЩ, обяснява Der Spiegel.

Речта на Тийл беше планирана във формата на дискусионна вечер на тема „Армагедон и Антихристът? От теология към реална политика“ на 7 юни във виенския хотел InterContinental. Самият ръководител на Festwochen, известният швейцарски режисьор Мило Рау, трябваше да бъде модератор, а австрийският теолог Волфганг Палавер - опонент.

Тийл, който наскоро се премести в Аржентина и поддържа близки отношения с нейния президент Хавиер Милей, е известен с апокалиптичните си религиозни възгледи: той публично спори за борбата срещу „антихриста“, чието въплъщение, според него, е признато от ООН и активистката Грета Тунберг.

Фестивалът проведе публични дебати „за“ и „против“ участието на милиардера и създаде експертен съвет, който се изказа в полза на провеждането на срещата. Но френският философ Жофроа дьо Лагаснери и други участници в програмата заплашиха с бойкот.

В резултат на това Майло Рау и дирекцията отмениха събитието, подчертавайки, че запазването на фестивала е по-важно от отделна спорна дискусия.

Тийл е известен като основател на Palantir, която доставя софтуер за американската армия, а също и като един от първите големи спонсори на настоящия американски лидер и вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс. В научните среди той е наричан представител на „патриотичното техно“ и е обвиняван в опит за сливане на религиозния фундаментализъм с технокрацията.