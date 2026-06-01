Жители на комплекса в „Баба Алино“ искат среща с кмета на Варна: Как домовете ни станаха незаконни?

Темата за незаконния жилищен комплекс в местността „Баба Алино“ край Варна продължава да предизвиква сериозен обществен интерес. Семействата, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев, за да получат яснота относно бъдещето на домовете си и статута на сградите.

Според живеещите в комплекса те са закупили имотите си напълно законно, разполагат с нотариални актове, плащат данъци, сметки за ток и вода, а част от собствениците дори са регистрирани по постоянен адрес там. Въпреки това позицията на общинската администрация остава непроменена – строежите са определени като незаконни и подлежат на премахване.

Екип на БНТ разговаря с Павел – един от жителите на комплекса. По думите му много хора се притесняват да говорят публично заради негативните реакции в социалните мрежи и общественото пространство.

„Това вече е петото интервю. Жителите редовно излизаха пред медиите, но мисля, че една от причините днес да няма много хора е страхът от агресивните коментари във "Фейсбук" и медиите. Често се пише, че всичко трябва да бъде разрушено и че украинците са виновни за всички проблеми в България“, заяви той.

Павел отбеляза, че дори българските граждани, които живеят в комплекса, не са получили подкрепа от обществото.

Жителите са подготвили списък с въпроси, които възнамеряват да поставят пред кмета на Варна. Сред основните теми са причините имотите да бъдат обявени за незаконни, след като са били вписани в кадастъра, притежавали са удостоверения за търпимост и за тях са били плащани данъци.

Собствениците питат още защо през януари 2025 г. е било разрешено изработването на подробен устройствен план (ПУП) за територията, ако строежите са били считани за очевидно незаконни. Те поставят въпроси и относно издаваните удостоверения за търпимост, както и за извършваните сделки с имотите до съвсем скоро.

Сред притесненията на хората е и дали добросъвестните купувачи няма да се окажат единствените, които ще понесат последствията от евентуални административни грешки или пропуски. Те настояват за отговор дали ще бъдат предвидени компенсации, ако се установи вина на държавни институции или длъжностни лица.

Жителите търсят обяснение и защо години наред общината е приемала данъци и такси за тези имоти, а днес поставя под съмнение техния статут.

По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса заявяват, че са готови да защитават правата си по съдебен ред.