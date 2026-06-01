Жители на комплекса в „Баба Алино“ искат среща с кмета на Варна: Как домовете ни станаха незаконни?

1 Юни, 2026 09:01 1 192 48

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Темата за незаконния жилищен комплекс в местността „Баба Алино“ край Варна продължава да предизвиква сериозен обществен интерес. Семействата, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев, за да получат яснота относно бъдещето на домовете си и статута на сградите.

Според живеещите в комплекса те са закупили имотите си напълно законно, разполагат с нотариални актове, плащат данъци, сметки за ток и вода, а част от собствениците дори са регистрирани по постоянен адрес там. Въпреки това позицията на общинската администрация остава непроменена – строежите са определени като незаконни и подлежат на премахване.

Екип на БНТ разговаря с Павел – един от жителите на комплекса. По думите му много хора се притесняват да говорят публично заради негативните реакции в социалните мрежи и общественото пространство.

„Това вече е петото интервю. Жителите редовно излизаха пред медиите, но мисля, че една от причините днес да няма много хора е страхът от агресивните коментари във "Фейсбук" и медиите. Често се пише, че всичко трябва да бъде разрушено и че украинците са виновни за всички проблеми в България“, заяви той.

Павел отбеляза, че дори българските граждани, които живеят в комплекса, не са получили подкрепа от обществото.

Жителите са подготвили списък с въпроси, които възнамеряват да поставят пред кмета на Варна. Сред основните теми са причините имотите да бъдат обявени за незаконни, след като са били вписани в кадастъра, притежавали са удостоверения за търпимост и за тях са били плащани данъци.

Собствениците питат още защо през януари 2025 г. е било разрешено изработването на подробен устройствен план (ПУП) за територията, ако строежите са били считани за очевидно незаконни. Те поставят въпроси и относно издаваните удостоверения за търпимост, както и за извършваните сделки с имотите до съвсем скоро.

Сред притесненията на хората е и дали добросъвестните купувачи няма да се окажат единствените, които ще понесат последствията от евентуални административни грешки или пропуски. Те настояват за отговор дали ще бъдат предвидени компенсации, ако се установи вина на държавни институции или длъжностни лица.

Жителите търсят обяснение и защо години наред общината е приемала данъци и такси за тези имоти, а днес поставя под съмнение техния статут.

По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса заявяват, че са готови да защитават правата си по съдебен ред.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 купувачите са невинни

    26 1 Отговор
    баба винету знае

    Коментиран от #28

    09:03 01.06.2026

  • 2 бат Киро

    27 2 Отговор
    Услуги с багер! Събаря извозва. За урки - 50% намаление!

    09:03 01.06.2026

  • 3 нотариалният акт

    22 0 Отговор
    какво ти гарантира на територията ?

    09:04 01.06.2026

  • 4 пламен

    23 0 Отговор
    Всички български институции са навързани в измама и корупция

    09:04 01.06.2026

  • 5 Законът е категоричен

    26 1 Отговор
    Незаконното строителство се разрушава

    Ако ви оставят нали се сещате че ще предизвика вълна все що е катун ще има претенции

    Да сте мислили това отдалеч мирише на незаконно с кой акъл сте купували да се чуди човек

    Коментиран от #12, #45

    09:06 01.06.2026

  • 6 Абе

    25 2 Отговор
    Я заминавайте на фронта.

    09:06 01.06.2026

  • 7 Бургъзлия

    15 3 Отговор
    Въйййй, ни моим са опрайм след Боичи и Шишо.

    09:07 01.06.2026

  • 8 Пич

    19 8 Отговор
    Ето бе !!! Казах ли ви ?! Сега ще мобилизират "жителите" да се тръшкат, и ще узаконят беззаконието !!! Защо го играят сега?! Защото Радев е много загрижен за закона?! Не бе, наивници !!! Защото няма друг начин, това беззаконие да бъде узаконено!!! В ползу роду, реална полза за украинките, и още по реални ползи (парични) за дъртите комунисти около Радев!!! Само идиоти може да мислят, че президентът нищо не е знаел!!!

    Коментиран от #41

    09:07 01.06.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    19 1 Отговор
    Не са станали. Те са били незаконни изначално. И именно кметчето Благо трябва да попитате.

    09:07 01.06.2026

  • 10 Абе

    18 0 Отговор
    Некой бандер да не пуцне Блажко.

    Коментиран от #24

    09:08 01.06.2026

  • 11 Никой досега дума не каза

    21 0 Отговор
    Коя или кои са банките отпускали такива кредити дайте да ги видим

    09:08 01.06.2026

  • 12 а това е узаконено

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Законът е категоричен":

    и наблудавано години

    09:08 01.06.2026

  • 13 Съдията

    17 3 Отговор
    Те не станали незаконни, а никога не са били законни. Човекът(украинецът), взе парите и си плю на петите. Въпросите си задавайте лично на Портних и ГЕРБ, които го покриваха досега. Срещу пачки разбира се.😂

    Коментиран от #15

    09:09 01.06.2026

  • 14 къща

    17 0 Отговор
    Те не са станали незаконни.!
    Никога не са били законни!

    09:10 01.06.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Съдията":

    А Благо къде го криеш?

    Коментиран от #20

    09:11 01.06.2026

  • 16 има много незаконни къщи и колиби

    6 0 Отговор
    селища с навеси и кемпери . уж курорт и двойни цени . тези незаконници са преселци . и в украина има много незаконни .

    09:12 01.06.2026

  • 17 Али Баба

    11 1 Отговор
    Събаряй ! Украинците вън !

    09:12 01.06.2026

  • 18 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    13 2 Отговор
    Подавай я. Оставката
    За строеж от такава категория
    Отговорна е само ОБЩИНАТА.

    09:12 01.06.2026

  • 19 Айде yкритe на фронта!

    14 0 Отговор
    Мешок - вагон - Киiв - восточний фронт!

    09:13 01.06.2026

  • 20 Съдията

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "007 лиценз ту кил":

    Благо го вкараха в затвора, като върнаха украинеца да лъжесвидетелства срещу него и да си довърши далаверата. Портних и ГРОБ, никой друг.😂

    09:14 01.06.2026

  • 21 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    5 5 Отговор
    с Блажко хич не блажим! Блажко не е коумпе и аз не съм хeй!

    09:15 01.06.2026

  • 22 Сивчо

    9 0 Отговор
    Стига с тези удостоверения за търпимост. Първо, такива са издадени за 20 - 30 сгради, а са построени 104! Второ, удостоверенията за търпимост са за сгради построени до 2001 г. Колко сгради са били налични и построени до 2091 г., когато са били издадени първите удостоверения за търпимост?

    09:16 01.06.2026

  • 23 666

    4 4 Отговор
    Благо украинския ПУП на въжето.

    09:17 01.06.2026

  • 24 Епа

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    нема да е загуба, ако некой бандер пуцне Блажко. А също и Портниха, че и шефа му Тиквеняк.

    09:17 01.06.2026

  • 25 Урко фашистите сте нагли

    11 1 Отговор
    Урки разкарай те се

    09:17 01.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    13 1 Отговор
    Нотариален акт има
    Строителни книжа нема
    Кмете, пазиш ли си раирания костюм.

    09:20 01.06.2026

  • 28 Има вариант

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "купувачите са невинни":

    Държавата национализира всичко и довършва строителството. А собствениците трябва да докажат колко са платили и да си платят дължимите такси и сантци, ако са минали сделката "данъчна оценка"

    09:20 01.06.2026

  • 29 Валентин

    9 2 Отговор
    Защо няма персонална финансова отговорност при заемане на чиновнически длъжности? - Допускаш корупция, възниква загуба за трета страна (в случая купувачите), осъждат те да плащаш.
    Всичко трябва да бъде разрушено. Но собсвениците трябва да бъдат компенсирани. Жалко, че пак ще е за наша сметка, а не за сметка на корумпираните чиновници, които са го допуснали.

    09:20 01.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Айде пак":

    Яко е изиграл хората
    Собствениците си имат актове, плащат данъци, ток, вода.
    Цялата АЦМИНИСТРАЦИЯ която се занимава със строежа във Варна е отговорна.

    09:24 01.06.2026

  • 32 На мафиотите се хапвайте! Студена вода!

    6 1 Отговор
    Измамени сте от бандероукраински мафиот който избега от БГ с помощта на Олеся! Него търсете, не кмета! Жалвайте се на Разноски Борисов , на Хаяши и шайката!

    Коментиран от #37

    09:25 01.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    6 0 Отговор
    Собствениците да заведат КОЛЕКТИВЕН ИСК
    Срещу общината за измама, административни нарушения и незаконно строителство.

    09:27 01.06.2026

  • 35 Реалист

    3 1 Отговор
    Сега всички купувачи собственици на имоти там да съдят държавата за измама, ако трябва и в Страсбург, държавата-измамник да ги обезщети и да им изплати разходите по имотите, а после тя да си ги изиска от виновните и осъдени чиновници и служебни лица, след което да събори незаконните строежи.

    09:27 01.06.2026

  • 36 Володимир

    3 0 Отговор
    До всички самотни украинки. Намерете си по един български мъж да ви приюти, може и по двама и повече ако имате сили да ги обгрижите. А украинските мъже в България изберете българското, така няма да бъдете мамени от укро мафията

    Коментиран от #39

    09:29 01.06.2026

  • 37 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "На мафиотите се хапвайте! Студена вода!":

    Контрола за строежа е задължение на КМЕТА и ОБЩИНАТА.
    Отговорността е негова.
    За кво получава заплата.

    09:29 01.06.2026

  • 38 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 1 Отговор
    Наглите дезертьори укри да се махат от България и да отиват на фронта...

    09:30 01.06.2026

  • 39 Влодимир

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Володимир":

    Ние рускините отдавна си намерихме българи.

    Коментиран от #42

    09:30 01.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Володимир

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Влодимир":

    А български деца родихте ли им? Сега украинките доста по детеродни способности имат, гледам по 3-4 чавета влачат.

    09:35 01.06.2026

  • 43 На мафиотите се жалвайте! Студена вода!

    1 0 Отговор
    Измамени сте от бандероукраински мафиот който избега от БГ с помощта на Олеся! Него търсете, не кмета! Жалвайте се на Разбойко Борисов , на Хаяши и шайката!

    09:38 01.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Колко според теб

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Законът е категоричен":

    ще струва разрушаването и рекултивацията на района? Кой ще плати за това и възможно ли е въобще да се направи. Кога ще поникнат вековните дървета изсечени преди това? Кой ще премахне бетона из основи до край?

    09:39 01.06.2026

  • 46 хаха

    1 0 Отговор
    "Как домовете ни станаха незаконни?"

    Кога са били "законни" бе ИЗМЕТ????
    Дай да видим акт16 тогава!

    09:39 01.06.2026

  • 47 хаха

    1 0 Отговор
    "Как домовете ни станаха незаконни?"

    Кога са били "законни" бе ИЗМЕТ????
    Дай да видим акт16 тогава!

    09:41 01.06.2026

  • 48 Ще има ли осъдени за това бедствие?

    1 0 Отговор
    Всичко требе да се събори и унищожи. Не требен са се създава прецедент Борисов. Всички сигани ке сакат да им се узаконят незаконните постройки и не само те. На свети власт събориха ли блока Дека е построен в коритото на реката?

    09:41 01.06.2026

