Жители на комплекса в „Баба Алино“ искат среща с кмета на Варна: Как домовете ни станаха незаконни?

Темата за незаконния жилищен комплекс в местността „Баба Алино“ край Варна продължава да предизвиква сериозен обществен интерес. Семействата, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев, за да получат яснота относно бъдещето на домовете си и статута на сградите.
Според живеещите в комплекса те са закупили имотите си напълно законно, разполагат с нотариални актове, плащат данъци, сметки за ток и вода, а част от собствениците дори са регистрирани по постоянен адрес там. Въпреки това позицията на общинската администрация остава непроменена – строежите са определени като незаконни и подлежат на премахване.
Екип на БНТ разговаря с Павел – един от жителите на комплекса. По думите му много хора се притесняват да говорят публично заради негативните реакции в социалните мрежи и общественото пространство.
„Това вече е петото интервю. Жителите редовно излизаха пред медиите, но мисля, че една от причините днес да няма много хора е страхът от агресивните коментари във "Фейсбук" и медиите. Често се пише, че всичко трябва да бъде разрушено и че украинците са виновни за всички проблеми в България“, заяви той.
Павел отбеляза, че дори българските граждани, които живеят в комплекса, не са получили подкрепа от обществото.
Жителите са подготвили списък с въпроси, които възнамеряват да поставят пред кмета на Варна. Сред основните теми са причините имотите да бъдат обявени за незаконни, след като са били вписани в кадастъра, притежавали са удостоверения за търпимост и за тях са били плащани данъци.
Собствениците питат още защо през януари 2025 г. е било разрешено изработването на подробен устройствен план (ПУП) за територията, ако строежите са били считани за очевидно незаконни. Те поставят въпроси и относно издаваните удостоверения за търпимост, както и за извършваните сделки с имотите до съвсем скоро.
Сред притесненията на хората е и дали добросъвестните купувачи няма да се окажат единствените, които ще понесат последствията от евентуални административни грешки или пропуски. Те настояват за отговор дали ще бъдат предвидени компенсации, ако се установи вина на държавни институции или длъжностни лица.
Жителите търсят обяснение и защо години наред общината е приемала данъци и такси за тези имоти, а днес поставя под съмнение техния статут.
По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса заявяват, че са готови да защитават правата си по съдебен ред.
купувачите са невинни
бат Киро
нотариалният акт
пламен
5 Законът е категоричен
Ако ви оставят нали се сещате че ще предизвика вълна все що е катун ще има претенции
Да сте мислили това отдалеч мирише на незаконно с кой акъл сте купували да се чуди човек
Абе
Бургъзлия
Пич
007 лиценз ту кил
Абе
Никой досега дума не каза
12 а това е узаконено
До коментар #5 от "Законът е категоричен":и наблудавано години
09:08 01.06.2026
Съдията
14 къща
Никога не са били законни!
15 007 лиценз ту кил
До коментар #13 от "Съдията":А Благо къде го криеш?
Али Баба
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
За строеж от такава категория
Отговорна е само ОБЩИНАТА.
09:12 01.06.2026
Айде yкритe на фронта!
20 Съдията
До коментар #15 от "007 лиценз ту кил":Благо го вкараха в затвора, като върнаха украинеца да лъжесвидетелства срещу него и да си довърши далаверата. Портних и ГРОБ, никой друг.😂
ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
Сивчо
666
24 Епа
До коментар #10 от "Абе":нема да е загуба, ако некой бандер пуцне Блажко. А също и Портниха, че и шефа му Тиквеняк.
Урко фашистите сте нагли
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Строителни книжа нема
Кмете, пазиш ли си раирания костюм.
Има вариант
До коментар #1 от "купувачите са невинни":Държавата национализира всичко и довършва строителството. А собствениците трябва да докажат колко са платили и да си платят дължимите такси и сантци, ако са минали сделката "данъчна оценка"
Валентин
Всичко трябва да бъде разрушено. Но собсвениците трябва да бъдат компенсирани. Жалко, че пак ще е за наша сметка, а не за сметка на корумпираните чиновници, които са го допуснали.
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
До коментар #26 от "Айде пак":Яко е изиграл хората
Собствениците си имат актове, плащат данъци, ток, вода.
Цялата АЦМИНИСТРАЦИЯ която се занимава със строежа във Варна е отговорна.
На мафиотите се хапвайте! Студена вода!
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Срещу общината за измама, административни нарушения и незаконно строителство.
Реалист
Володимир
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
До коментар #32 от "На мафиотите се хапвайте! Студена вода!":Контрола за строежа е задължение на КМЕТА и ОБЩИНАТА.
Отговорността е негова.
За кво получава заплата.
Бойкот на О.Л.Хлъц
Влодимир
До коментар #36 от "Володимир":Ние рускините отдавна си намерихме българи.
Володимир
До коментар #39 от "Влодимир":А български деца родихте ли им? Сега украинките доста по детеродни способности имат, гледам по 3-4 чавета влачат.
На мафиотите се жалвайте! Студена вода!
Колко според теб
До коментар #5 от "Законът е категоричен":ще струва разрушаването и рекултивацията на района? Кой ще плати за това и възможно ли е въобще да се направи. Кога ще поникнат вековните дървета изсечени преди това? Кой ще премахне бетона из основи до край?
хаха
Кога са били "законни" бе ИЗМЕТ????
Дай да видим акт16 тогава!
Ще има ли осъдени за това бедствие?
