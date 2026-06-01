Поляци кръжат около нападател на ЦСКА

Полският Видзев Лодз проявява интерес към нападателя на ЦСКА Йоанис Питас.

Националът на Кипър бил личен избор на Дариуш Адамчук. Бившият футболист на Рейнджърс и Дънди в момента е шеф на борда на директорите на полския тим. Доскоро начело на Видзев бе добре познат треньор у нас – Игор Йовичевич. Той обаче стана жертва на слабото представяне на тима, който завърши едва на 14-о място, пише „Мач Телеграф“.

Доскоро се смяташе, че Питас може да смени България със страна от Персийския залив. Интересното е, че той дойде у нас, след като ЦСКА спечели наддаване с друг тим от Екстракласата – Легия Варшава.

Грандът от полската столица дори направи неуспешен опит да го купи по-късно от „червените“. Те обаче не го пуснаха. Сега обаче нещата стоят по коренно различен начин, след като Питас не е избор номер 1 за таран през пролетта, а се говори, че „армейците“ са хвърлили око на класен аржентинец.