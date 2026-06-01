Бразилия громи преди Мондиала, Игор Тиаго се разписа

Бразилия постигна убедителна победа с 6:2 над Панама в контролна среща, играна на препълнения стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро, с което даде сериозна заявка за много добра форма преди Световното първенство.

Домакините поведоха още в първата минута, когато Винисиус Жуниор се възползва от грешка в средата на терена и реализира с далечен удар.

Панама обаче изравни преди 15-ата минута след рикошет при изпълнение на пряк свободен удар на Майкъл Мурийо, отчетен впоследствие като автогол на Матеус Куня. В края на полувремето Бразилия отново излезе напред след нов удар на Винисиус и отклоняване от Каземиро, като VAR потвърди редовността на попадението за 2:1.

След почивката селекционерът Карло Анчелоти направи много промени, а Бразилия увеличи темпото.

Раян се възползва от неточно изчистване на вратаря Орландо Москера за 3:1, последваха голове на Лукас Пакета (след асистенция на Дъглас Сантос и рикошет), бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго от дузпа и Данило Сантос за 6:1. Панама все пак стигна до втори гол с впечатляващ далечен удар на Карлос Харви.

В следващата си проверка Бразилия ще се изправи срещу Египет в САЩ, преди старта на турнира с мач срещу Мароко.

Панама пък продължава подготовката си с предстоящ двубой срещу Гана.