ЦСКА стартира регистрация за фен карти за новия стадион "Българска армия"

Ръководството на ЦСКА официално даде старт на процедурата по регистрация за дългоочакваните фен карти, които ще осигурят на запалянковците възможност да закупят билети и сезонни абонаменти за модернизирания стадион "Българска армия".

Фен картите са персонализирани пропуски, които ще бъдат задължителни за всички, желаещи да присъстват на домакинските мачове на ЦСКА. Те ще служат като ключ към закупуването на еднократни билети, както и на сезонни карти за новото футболно съоръжение. По този начин клубът въвежда допълнителна сигурност и улеснява достъпа на истинските фенове до трибуните.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Армейци,

Славната ни история е повод за огромна гордост, но и задължение – винаги да се стремим към върха. ЦСКА е призван да е първи.

Не само заради 31 шампионски звезди – още през 1956 г. първи представихме българския футбол в Европа, първи смаяхме света с победите над действащите континентални шампиони и дадохме път на единствения българин, носител на „Златната топка“.

Сега първи ще имаме най-модерният, функционален и отговарящ на всички европейски стандарти стадион – бижуто „Българска армия“.

Ние първи ще осигурим и най-удобното, безопасно и пълноценно изживяване за великата ни публика чрез стартиращата ни кампания за фен регистрацията.

От днес всички армейци, които искат да усетят магията на новия ни дом и да подкрепят отбора в предстоящите велики моменти, могат да направят своята регистрация!

ЗАЩО?

Фен регистрацията ще позволи на всеки истински армеец да се чувства пълноценно в историческия ни дом. Освен възможност за закупуване на абонаментни карти или билети за мачовете на ЦСКА, фен картата ще осигурява 100-процентова сигурност, комфорт и удобство за съвършеното изживяване.

Тя ще носи възможност за достъп до стадиона, който ще предлага редица допълнителни възможности, участие в различни активности, инициативи и събития преди, по време и след мачовете на любимия отбор. Новата фен карта на ЦСКА ще е отличителният знак за всеки истински армеец!

КЪДЕ?

ЦСКА е семейство и за нас всеки фен е важен. Затова грижата ни да достигнем до всяко червено сърце е ключов приоритет!

Постарали сме се процесът на регистрация да е лесен, бърз и достъпен. Стартираме със специален пункт, разположен пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ в София (виж картата), линк за точната локация можете да намерите ТУК, който ще работи без почивен ден между 8:00 и 19:30 часа. Съвсем скоро ЦСКА ще организира и мобилни станции, които ще обиколят всички краища на България - очаквайте информация на нашите канали.

Важно е да уточним, че след края на обиколките в страната, регистрационните ни пунктове в София ще продължат да функционират. Те ще са отворени постоянно и след откриването на стадион „Българска армия“. Така всеки ще може да се сдобие с фен карта в удобен за него момент.

КАК?

Регистрацията отнема броени минути!

Процесът е опростен максимално – изисква се попълване на регистрационна форма (необходимо е да се представи документ за самоличност), лицева снимка и регистрация чрез сензорен уред (за лица над 18 г.). Лица до 18-годишна възраст ще се регистрират само чрез попълване на формуляр и снимка (но задължително в присъствието на родител/настойник).

С получаването на фен картата всеки привърженик ще може да закупи абонаментна карта или билет за мачовете на ЦСКА.

Съвсем скоро процедурата ще може да бъде стартирана и онлайн чрез специален регистрационен портал. Успешното попълване на онлайн формуляра ще завършва с получаване на QR код, който впоследствие трябва да бъде представен на място в пункта за регистрация, за да финализирате процедурата и да получите физически своята фен карта в удобно за вас време.

Регистрацията се заплаща на цена от 10 евро (19,56 лв.) и е с валидност 5 години.

СИГУРНОСТ

Регистрацията чрез сензорен уред (за лица над 18 г.) се извършва с цел осигуряване на максимална защита и сигурност на нашите фенове. По този начин откраднати или изгубени карти няма да могат да бъдат използвани от други лица – съответно достъпът и мястото ви на стадиона остава гарантирано!

Изрично уточняваме, че клубът НЯМА да събира други данни – пръстови отпечатъци, лицево разпознаване и т.н., каквито масово се изискват от редица институции или за достъп до различни обекти или услуги в ежедневието.

За въвеждането на фен регистрацията ЦСКА е провел всички необходими консултации с компетентните органи на Република България и действа в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство и конкретно Закона за защита на личните данни!

ОБРАТНО У ДОМА

Новият стадион е мечта за поколения армейци. Именно затова през последните 2 години работихме неуморно и денонощно, за да изградим съоръжение, достойно за историята и амбициите на славния ни клуб и неговите неповторими фенове. Убедени сме, че за всеки истински армеец „Българска армия“ не е просто място, а емоция и страст.

Новата фен карта на ЦСКА ще ни събере заедно – отново у дома!

Заб.: Относно всички допълнителни въпроси, касаещи фен регистрацията, можете да разгледате секцията „Общи условия“ в клубния сайт.

При възникнали казуси можете да се свържете с нас тел. +359878991948, на имейл [email protected], както и в секцията „Обратна връзка“ в клубното ни приложение MyCSKA."