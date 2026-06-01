Пулев: От тези 73-ма експерти зависи България решително да намали административната тежест

1 Юни, 2026 16:22 1 749 19

  • александър пулев-
  • административна тежест-
  • експерти

Той даде задача да се идентифицират най-сериозните административни проблеми и процедурите, създаващи затруднения за бизнеса и гражданите

Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова

„Имаме един златен шанс – с много силна подкрепа в парламента, с мнозинство и с пълна координация на ниво изпълнителна власт – да постигнем ключов резултат за българските граждани и българския бизнес в посока намаляване на административната тежест. Тук сме събрали тези 73-ма експерти в държавата на всички нива, от които зависи да я намалим“. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на първата координационна среща с представители на министерства, държавни институции, регулаторни и контролни органи, агенции и др., ангажирани с подготовката на административна реформа.

Като цели той посочи съкращаване на срокове и изискуеми документи, електронизация на услуги, обслужване на едно гише или без нужда да се посещава администрацията физически, оперативна съвместимост между регистрите, намаляване на административни режими. „Сигурен съм, че ще успеем да постигнем една огромна победа за българските граждани и бизнес, свързана с решителното намаляване на регулациите, чакането по гишета, тромави процедури и дублиращи се процеси. Това е приоритетна задача, поставена ни от министър-председателя“, посочи още Пулев.

„Въпреки всички предизвикателства пред фиска ние се фокусираме върху административната реформа, за да подобрим реално условията за работа на бизнеса и хората“, допълни той, като бе категоричен, че това ще са и цели на Управленската програма на правителството.

„Разчитам на всеки един от вас за тясна координация, пълна подкрепа и мобилизация на екипи, дирекции и ресурси, за да стигнем до тази цел в бърз порядък“, обърна се той към представителите на администрацията, като допълни, че ще се разчита и на приемственост, но и на иновативни способи.

Той даде задача да се идентифицират най-сериозните административни проблеми и процедурите, създаващи затруднения за бизнеса и гражданите, като използват натрупаната през годините обратна връзка от ползвателите. Ще се организира и разширена среща с работодателските организации, браншовите камари и бизнеса, за да се постигне ефективност и откритост.

В срещата участие взеха заместник- министри, изпълнителни директори на агенции и главни секретари, директори и експерти, определени да работят по изготвянето на конкретни мерки за облекчаване на административните режими, подобряване на бизнес средата и обслужването на граждани и фирми.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пази Боже

    22 3 Отговор
    от такива експерти и обещания !

    Коментиран от #6

    16:26 01.06.2026

  • 2 73 ? Повода !

    5 0 Отговор
    Да се Сдърпат !

    16:26 01.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 13 Отговор
    Току що казаха че режат пенсиите с 10 процента и теглят нови 8 млрд заеми.

    Коментиран от #8, #19

    16:27 01.06.2026

  • 4 Най напред от 73-ма

    15 1 Отговор
    Да се намалят самите те на 30 бр.

    16:27 01.06.2026

  • 5 ТОВА

    10 0 Отговор
    СКОРО НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ.

    16:28 01.06.2026

  • 6 Особено !

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пази Боже":

    Ако Разбереш !

    Кои Са !

    На Снимката !

    Не Се Виждат !

    Въпреки Че Не това Е !

    Основния Проблем !

    16:28 01.06.2026

  • 7 Не се напъвай

    17 2 Отговор
    Пульо, тръгвайте си барабар с тия "експерти".Неможачи

    16:28 01.06.2026

  • 8 Нещо се обърка

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ще ги увеличават с толкова.

    Коментиран от #9

    16:29 01.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо се обърка":

    Увеличават с 7 процента и режат с 10 процента.

    16:30 01.06.2026

  • 10 ха ха

    5 4 Отговор
    напред към електронния концлагер и царството на агент смит

    16:36 01.06.2026

  • 11 Намаляването на

    8 1 Отговор
    администрацията и режимите е само един компонент от десните мерки, които Радев трябва да изпълни, ако не иска България да постигне дългова криза.
    Другите не по малко важни са свиване на разходите, оптимизиране на администрацията, намаляване на свободната парична маса, вдигане на основание лихвен процент, ДА НЕ ПИПА ДАНЪЦИТЕ, да не се води по левия популизъм за диференцирана данъчна ставка, външни инвестиции, решителна работа по европейските фондове и ПУВ.

    ИНАК НЯМА ДА УСПЕЕ!

    16:49 01.06.2026

  • 12 Протестите бяха за това

    11 1 Отговор
    Да се намали администрацията, включително силовите структури, а също и огромните им незаслужени заплати

    16:56 01.06.2026

  • 13 Да кажа

    4 0 Отговор
    В Италия отдавна не е задължително физическото присъствие за много услуги.Всичко става он лайн през интернет.

    16:57 01.06.2026

  • 14 Докога

    4 2 Отговор
    Ще заблуждавате хората?
    Непризнавате трудовия стаж на работещите,крадете от нашите пари за да храните администрация която не си плаща осигуровките
    В НОИ епълно с паразити !
    Взимайте мерки защото народа ще вземе и си проверявайте трудовия стаж защото имитация на работа
    Не се Заплаща!

    17:06 01.06.2026

  • 15 Отпадане

    2 0 Отговор
    на ковид добавката предлагат прогресивните негодници.

    17:09 01.06.2026

  • 16 Тома

    2 0 Отговор
    Дончев гумената глава бил ли е между експертите понеже го знаем от електронното правителство.

    17:12 01.06.2026

  • 17 То и вие сте в повече но не намалявате

    4 0 Отговор
    Разходите си, от къде пари за оръжие от краварите

    17:17 01.06.2026

  • 18 Калъчев

    1 0 Отговор
    Който се е поддал на натиск от киевската шлюнха - в затвора!

    17:26 01.06.2026

  • 19 пенсионера

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И да не отрежат пенсията ми сега с моята копувам два пъти по малко от миналата
    година.А безплатните лкарства станаха платени.Но след 1 година процента ще е под 3%
    ама мен няма да ме има.

    17:36 01.06.2026

