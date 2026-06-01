Пулев: От тези 73-ма експерти зависи България решително да намали административната тежест

„Имаме един златен шанс – с много силна подкрепа в парламента, с мнозинство и с пълна координация на ниво изпълнителна власт – да постигнем ключов резултат за българските граждани и българския бизнес в посока намаляване на административната тежест. Тук сме събрали тези 73-ма експерти в държавата на всички нива, от които зависи да я намалим“. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на първата координационна среща с представители на министерства, държавни институции, регулаторни и контролни органи, агенции и др., ангажирани с подготовката на административна реформа.
Като цели той посочи съкращаване на срокове и изискуеми документи, електронизация на услуги, обслужване на едно гише или без нужда да се посещава администрацията физически, оперативна съвместимост между регистрите, намаляване на административни режими. „Сигурен съм, че ще успеем да постигнем една огромна победа за българските граждани и бизнес, свързана с решителното намаляване на регулациите, чакането по гишета, тромави процедури и дублиращи се процеси. Това е приоритетна задача, поставена ни от министър-председателя“, посочи още Пулев.
„Въпреки всички предизвикателства пред фиска ние се фокусираме върху административната реформа, за да подобрим реално условията за работа на бизнеса и хората“, допълни той, като бе категоричен, че това ще са и цели на Управленската програма на правителството.
„Разчитам на всеки един от вас за тясна координация, пълна подкрепа и мобилизация на екипи, дирекции и ресурси, за да стигнем до тази цел в бърз порядък“, обърна се той към представителите на администрацията, като допълни, че ще се разчита и на приемственост, но и на иновативни способи.
Той даде задача да се идентифицират най-сериозните административни проблеми и процедурите, създаващи затруднения за бизнеса и гражданите, като използват натрупаната през годините обратна връзка от ползвателите. Ще се организира и разширена среща с работодателските организации, браншовите камари и бизнеса, за да се постигне ефективност и откритост.
В срещата участие взеха заместник- министри, изпълнителни директори на агенции и главни секретари, директори и експерти, определени да работят по изготвянето на конкретни мерки за облекчаване на административните режими, подобряване на бизнес средата и обслужването на граждани и фирми.
1 Пази Боже
Коментиран от #6
16:26 01.06.2026
2 73 ? Повода !
16:26 01.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #19
16:27 01.06.2026
4 Най напред от 73-ма
16:27 01.06.2026
5 ТОВА
16:28 01.06.2026
6 Особено !
До коментар #1 от "Пази Боже":Ако Разбереш !
Кои Са !
На Снимката !
Не Се Виждат !
Въпреки Че Не това Е !
Основния Проблем !
16:28 01.06.2026
7 Не се напъвай
16:28 01.06.2026
8 Нещо се обърка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ще ги увеличават с толкова.
Коментиран от #9
16:29 01.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Нещо се обърка":Увеличават с 7 процента и режат с 10 процента.
16:30 01.06.2026
10 ха ха
16:36 01.06.2026
11 Намаляването на
Другите не по малко важни са свиване на разходите, оптимизиране на администрацията, намаляване на свободната парична маса, вдигане на основание лихвен процент, ДА НЕ ПИПА ДАНЪЦИТЕ, да не се води по левия популизъм за диференцирана данъчна ставка, външни инвестиции, решителна работа по европейските фондове и ПУВ.
ИНАК НЯМА ДА УСПЕЕ!
16:49 01.06.2026
12 Протестите бяха за това
16:56 01.06.2026
13 Да кажа
16:57 01.06.2026
14 Докога
Непризнавате трудовия стаж на работещите,крадете от нашите пари за да храните администрация която не си плаща осигуровките
В НОИ епълно с паразити !
Взимайте мерки защото народа ще вземе и си проверявайте трудовия стаж защото имитация на работа
Не се Заплаща!
17:06 01.06.2026
15 Отпадане
17:09 01.06.2026
16 Тома
17:12 01.06.2026
17 То и вие сте в повече но не намалявате
17:17 01.06.2026
18 Калъчев
17:26 01.06.2026
19 пенсионера
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И да не отрежат пенсията ми сега с моята копувам два пъти по малко от миналата
година.А безплатните лкарства станаха платени.Но след 1 година процента ще е под 3%
ама мен няма да ме има.
17:36 01.06.2026