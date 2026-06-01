Левски обяви кога ще започне подготовка

1 Юни, 2026 15:02 448 0

Първото занимание ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски ще направи първата си тренировка за сезон 2026/2027 година на 10 юни, сряда в 18:00 часа. Тя ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Традиционните медицински изследвания на футболистите са насрочени за 10-ти и 11-ти юни.

На 14 юни, неделя отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни, вторник.

На 19 юни, петък „Левски“ ще излезе в първата си лятна контрола. Съперник ще бъде „Академик“ (Свищов). На 23 юни, вторник „сините“ излизат срещу „Етър“. На 27 юни, събота съперник на „Левски“ ще бъде „Ботев“ (Враца). Противник на „сините“ в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник ще бъде сръбският „Радник“ (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“.

Контролни срещи – летен подготвителен лагер:

19 юни – „Академик“ (Свищов)

23 юни – „Етър“

27 юни – „Ботев“ (Враца)

30 юни – „Радник“ (Сурдулица, Сърбия)

Началните часове на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

