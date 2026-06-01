Левски обяви кога ще започне подготовка

Левски ще направи първата си тренировка за сезон 2026/2027 година на 10 юни, сряда в 18:00 часа. Тя ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Традиционните медицински изследвания на футболистите са насрочени за 10-ти и 11-ти юни.

На 14 юни, неделя отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни, вторник.

На 19 юни, петък „Левски“ ще излезе в първата си лятна контрола. Съперник ще бъде „Академик“ (Свищов). На 23 юни, вторник „сините“ излизат срещу „Етър“. На 27 юни, събота съперник на „Левски“ ще бъде „Ботев“ (Враца). Противник на „сините“ в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник ще бъде сръбският „Радник“ (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“.

Контролни срещи – летен подготвителен лагер:

19 юни – „Академик“ (Свищов)

23 юни – „Етър“

27 юни – „Ботев“ (Враца)

30 юни – „Радник“ (Сурдулица, Сърбия)

Началните часове на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.