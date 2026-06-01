Отново разследват бившия принц Андрю за сексуален тормоз, корупция и измама

Принц Андрю, който след оттеглянето си от официалните кралски задължения използва името Андрю Маунтбатън-Уиндзор, отново е в центъра на общественото внимание след информации, че британските власти проверяват твърдения за предполагаем инцидент с жена по време на престижните конни надбягвания Royal Ascot през 2002 година.

Според публикации в британски медии разследващите органи анализират обстоятелства, свързани със събития от началото на века, като част от по-широка проверка на предполагаеми нарушения, включително обвинения в сексуално непристойно поведение, злоупотреба с влияние и финансови нередности. Към момента няма официално повдигнати обвинения по конкретния случай.

Предполагаемият инцидент е станал по време на Royal Ascot – едно от най-значимите събития в британския обществен календар, което традиционно се посещава от членове на кралското семейство. През 2002 година сред присъстващите са били покойната кралица Елизабет II, тогавашният престолонаследник Чарлз, принц Едуард и дъщерята на принц Андрю – принцеса Беатрис.

Не е ясно кога сигналът е бил подаден до полицията и дали разследването е започнало непосредствено след предполагаемите събития или е резултат от по-скорошни свидетелски показания. Според британски издания с проверката се занимават служители на полицията в долината на Темза, които разглеждат случая в контекста на други твърдения, свързани с втория син на покойната кралица.

Името на принц Андрю остава тясно свързано със скандала около покойния американски финансист Джефри Епстийн. Връзките между двамата предизвикаха сериозни сътресения за британската монархия и доведоха до отстраняването на Андрю от обществените му задължения. През 2022 година той постигна извънсъдебно споразумение с Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била принудена да има сексуални контакти с него, след като е била трафикирана от Епстийн и неговата близка сътрудничка Гилейн Максуел. Андрю последователно отричаше обвиненията и никога не е признавал вина.

Под натиска на продължаващите скандали крал Чарлз III постепенно ограничи публичната роля на брат си в рамките на монархията. Принц Андрю загуби военните си почетни титли и кралски патронажи, а присъствието му на официални събития беше сведено до минимум.

Новите твърдения идват в момент, когато общественият интерес към дейността и контактите на Андрю през последните десетилетия остава висок. Авторът и биограф Андрю Лауни, който изследва историята на херцозите на Йорк, твърди, че през годините са съществували множество сигнали за неподходящо поведение от страна на принца спрямо жени. Част от тези твърдения никога не са били предмет на съдебни производства, но продължават да пораждат въпроси относно поведението му по време на активния му обществен живот.

До момента представители на Андрю Маунтбатън-Уиндзор не са направили официален коментар по повод последните информации. Разследването продължава, като британските власти не са съобщили дали събраните до момента данни ще доведат до предприемането на допълнителни правни действия.