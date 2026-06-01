Президентът на Реал Мадрид се застъпи за Винисиус Жуниор

1 Юни, 2026 11:00 488 2

Флорентино Перес застана твърдо зад бразилското крило

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В разгара на кампанията за преизбирането му за президент на Реал Мадрид, Флорентино Перес коментира бъдещето на Винисиус Жуниор, чийто настоящ договор с „белите“ изтича през 2027 г. Босът застана твърдо зад бразилското крило и дори отиде по-далеч, заявявайки, че хората от трибуните, които го освиркват "просто не са истински фенове на Реал".

„Все още има време (за подновяване). Надявам се той да остане с нас завинаги. Винисиус ни помогна да спечелим последните две титли в Шампионската лига и е много свързан с клуба. Тези, които не го харесват, са просто хора, които не са фенове на Реал Мадрид. Има и такива, които го освиркват на „Бернабеу“, но те грешат. Вярват на това, което четат в някои вестници, и са заблудени“, заяви Перес в коментар, цитиран от "Sports Illustrated".

Президентът на клуба добави: „Винисиус е голяма звезда и ще бъда щастлив, ако продължи да бъде с нас завинаги. Всичко, което се говори, че иска прекомерно високи суми, не е вярно. Ако не желае да остане, той има свободата да го направи. Няма да го принуждавам за нищо. Парите не са най-важното за нас, никога не са били.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Явно и тоя е боклук като играча...

    11:36 01.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Много е лошо когато някой застане зад теб! Притеснително дори!

    11:38 01.06.2026

