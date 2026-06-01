Арсенал надминава рекорда си по харчове през лятото

След загубата на финала в Шампионската лига, Арсенал е готов да направи следващата крачка и се стреми да привлече четири нови звезди през това лято. Разходите може да надхвърлят тези от миналия трансферен прозорец, когато бяха похарчени рекордните 280 млн. евро, твърди журналистът Дейвид Орнстейн.

Арсенал загуби финала на Шампионската лига срещу ПСЖ след изпълнение на дузпи. Въпреки това, сезонът за отбора на Микел Артета беше невероятен, завършвайки със спечелването на Премиър лийг за първи път от повече от две десетилетия и достигането до втория финал в Шампионската лига в историята на английския клуб. Намерението на ръководството обаче е да продължи да подобрява състава, който вече е част от световния футболен елит. Според информациите, клубът планира да осъществи няколко значими трансфера, които да помогнат за изграждането на възможно най-завършен отбор и да запълнят малкото останали празнини. Смята се, че инвестицията може да надхвърли тази от лятото на 2025 г., когато нетните разходи достигнаха близо 280 милиона евро.

Източникът посочва, че ръководството иска да подсили четири позиции: централен нападател, който да партнира на Виктор Гьокереш, ляво крило от елитно ниво, което е и най-големият приоритет, централен полузащитник и десен бек. В клуба са наясно, че основната възможност за подобрение, за да се доближат до европейските грандове, е в атака, особено на позицията ляво крило, където от няколко сезона търсят играч от най-висока класа.

Очаква се „артилеристите“ да бъдат един от най-активните участници на трансферния пазар. Техният амбициозен план да намерят нови попълнения в нападение, които да се присъединят към една от най-добрите, ако не и най-добрата защита в Европа, би ги превърнал в основен фаворит за спечелването на Шампионската лига. Освен това, клубът няма да се раздели лесно с основните си играчи, като изглежда, че никой от тях няма да напусне „Емирейтс Стейдиъм“.