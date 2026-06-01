Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал надминава рекорда си по харчове през лятото

Арсенал надминава рекорда си по харчове през лятото

1 Юни, 2026 11:29 449 1

  • арсенал-
  • футбол-
  • селекция-
  • трансфери

Разходите може да надхвърлят тези от миналия трансферен прозорец, когато бяха похарчени рекордните 280 млн. евро

Арсенал надминава рекорда си по харчове през лятото - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След загубата на финала в Шампионската лига, Арсенал е готов да направи следващата крачка и се стреми да привлече четири нови звезди през това лято. Разходите може да надхвърлят тези от миналия трансферен прозорец, когато бяха похарчени рекордните 280 млн. евро, твърди журналистът Дейвид Орнстейн.

Арсенал загуби финала на Шампионската лига срещу ПСЖ след изпълнение на дузпи. Въпреки това, сезонът за отбора на Микел Артета беше невероятен, завършвайки със спечелването на Премиър лийг за първи път от повече от две десетилетия и достигането до втория финал в Шампионската лига в историята на английския клуб. Намерението на ръководството обаче е да продължи да подобрява състава, който вече е част от световния футболен елит. Според информациите, клубът планира да осъществи няколко значими трансфера, които да помогнат за изграждането на възможно най-завършен отбор и да запълнят малкото останали празнини. Смята се, че инвестицията може да надхвърли тази от лятото на 2025 г., когато нетните разходи достигнаха близо 280 милиона евро.

Източникът посочва, че ръководството иска да подсили четири позиции: централен нападател, който да партнира на Виктор Гьокереш, ляво крило от елитно ниво, което е и най-големият приоритет, централен полузащитник и десен бек. В клуба са наясно, че основната възможност за подобрение, за да се доближат до европейските грандове, е в атака, особено на позицията ляво крило, където от няколко сезона търсят играч от най-висока класа.

Очаква се „артилеристите“ да бъдат един от най-активните участници на трансферния пазар. Техният амбициозен план да намерят нови попълнения в нападение, които да се присъединят към една от най-добрите, ако не и най-добрата защита в Европа, би ги превърнал в основен фаворит за спечелването на Шампионската лига. Освен това, клубът няма да се раздели лесно с основните си играчи, като изглежда, че никой от тях няма да напусне „Емирейтс Стейдиъм“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Така може да последват Ливърпул. Може да вземат Виктор Осимен от Галатасарай. Не знам как го изпуснаха другите отбори. Само че трябва да разкарат други.

    11:53 01.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове