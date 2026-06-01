Нападател отрече за раздяла с Галатасарай

1 Юни, 2026 11:59 611 0

  • галатасарай-
  • виктор осимен-
  • футбол-
  • ерик шеле

Ерик Шеле изпитва голямо уважение към Галатасарай, гледа повечето ни мачове и никога не е имал намерение да създава полемика

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен използва социалните мрежи, за да опровергае спекулациите относно бъдещето си в клуба от Истанбул, породени от коментар на селекционера на Нигерия Ерик Шеле.

По време на пресконференция в неделя треньорът на заяви, че 27-годишният Осимен няма да вземе участие в предстоящите два мача на тима. Шеле обясни пред журналистите, че отсъствието на централния нападател, който пропусна и приятелските срещи с Португалия и Полша, е свързано с неяснотата около клубната му принадлежност. Тези думи предизвикаха незабавната реакция на самия футболист, който реши да внесе яснота по въпроса.

„Току-що разговарях по телефона с треньора Ерик Шеле относно коментарите му за мен по време на скорошната му пресконференция. За съжаление, изявленията му бяха извадени от контекст и преувеличени. Той изпитва голямо уважение към Галатасарай, гледа повечето ни мачове и никога не е имал намерение да създава полемика. Той е отличен треньор, когото уважавам изключително много, и любезно моля всички да пренебрегнат спекулациите по този въпрос. Благодаря ви за подкрепата“, написа Осимен в стори в своя профил в Instagram.

