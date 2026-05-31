Татяна Дончева за "Баба Алино": Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие

Случаят с незаконния комплекс край Варна не е просто строителен казус, а въпрос на национална сигурност. Това заяви лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева в ефира на bTV.
Според нея институциите са допуснали с години да се изгради цял квартал от десетки сгради, без да бъдат предприети ефективни действия.
„Едни общински служители обясняват какви алибита са си създали, за да не отговарят за нещо, което е очевидно нередно“, коментира Дончева.
По думите ѝ хората, закупили имоти в комплекса, са смятали, че всичко е законно, тъй като сделките са били изповядани пред нотариуси.
„Някои смятат, че ако си плащат данъците, това узаконява имота им. Не е така. Плащането на данъци не прави незаконния строеж законен. Хората са били убедени, че всичко е наред, защото сделките са минали през нотариуси и са получили нотариални актове. Те са вярвали, че всички проблеми по документацията са решени. Но една незаконна сделка може да бъде атакувана години по-късно, независимо колко данъци си плащал през това време“, каза Дончева.
Според нея евентуалните претенции на собствениците трябва да бъдат насочени към инвеститора, а не към държавата или общината.
"Тези хора са инвестирали огромни суми. Някои са продали други имоти, други са вложили спестяванията на живота си. Те са качени на шейната. Не са направили това без собствено съгласие, но са били убедени, че купуват законни имоти. Сега ще се окаже, че могат да търсят правата си единствено от фирмата инвеститор“, заяви тя.
Въпроси около Олег Невзоров
Дончева коментира и случая с бизнесмена Олег Невзоров, чието име се свързва с комплекса.
Според нея остава неясно защо първоначално е била предприета процедура по експулсирането му от България, а впоследствие тя е била отменена.
„До един момент сюжетът е вървял към експулсиране. След това очевидно е последвала намеса на хора на високо ниво“, каза тя.
Дончева подчерта, че около случая има редица въпроси, на които институциите все още не са дали отговор.
"Да прозрем и това. Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие, ходят, демонстрират, че те диктуват играта. Как за няколко години в една Варна не е допуснало никоя от българските групировки да се пречка, е допуснало тази?“
„Най-опасно е създаването на анклав“
По думите на Дончева най-сериозният проблем не е самото незаконно строителство, а формирането на затворена общност със собствен режим на достъп.
„Най-опасното в този случай не са самите незаконни сгради. Най-опасното е създаването на анклав край Варна. Територия със собствена охрана, където държавни и общински служители трудно получават достъп, а на практика се внушава, че това е отделен свят със собствени правила", коментира тя.
Според нея именно този аспект на случая трябва да бъде изяснен докрай от службите за сигурност и правоохранителните органи.
„Трябва да си дадем сметка, че България е суверенна държава. Не може на нейна територия да се създават затворени общности, които функционират като отделни територии. Това е въпрос не само на строителен контрол, а на национална сигурност.Тук не говорим за хора, които са дошли и са построили две или три къщи. Говорим за сериозно финансово обезпечаване, за огромен строителен проект, реализиран в продължение на години. Някой е осигурявал парите, някой е осигурявал спокойствието този проект да се развива и някой е гарантирал, че институциите няма да се намесват.“, смята тя.
Критики към съдебната система
В разговора Дончева коментира и оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.
Според нея решението е резултат от променената политическа ситуация и липсата на гаранции за бъдеща подкрепа.
„Той е преценил, че няма шанс при новата конфигурация на властта“, каза Дончева.
Тя отправи и критики към кадровата политика в съдебната система през последните години, като заяви, че на ключови позиции са били назначавани хора без необходимия професионален капацитет.
„Антикорупционната комисия беше вредна“
Татяна Дончева коментира и бъдещето на антикорупционната комисия.
По думите ѝ досегашният модел е бил „изключително вреден за държавата“, тъй като е концентрирал прекалено много правомощия в структура, която не е част от съдебната власт.
„Не бих създала отново подобно образувание, дори това да означава България да загуби европейско финансиране“, заяви тя.
Според Дончева истинската реформа трябва да бъде насочена към изграждането на независима съдебна система, в която назначенията се правят на база професионални качества, а не политическа лоялност.
А пък арабите, които
20:50 31.05.2026
Последния Софиянец
20:53 31.05.2026
Кукувица
20:53 31.05.2026
4 Али Баба и 40-те разбойника
5 Дориана
Коментиран от #7, #14
Строителят и продавач е продал нещо, което не е в ред.
20:55 31.05.2026
7 Гост
До коментар #5 от "Дориана":Че то и вашият дръндарски гугутък му вардеха сараите с оръжия. Не беше ли и то завладяна българска територия?
20:56 31.05.2026
Народът .
Запалката
Дали пък не е било защото нечии кирливи ризи са били извадени на показ🤔❗
20:57 31.05.2026
Неизвестен е само броят на разбойниците..
20:57 31.05.2026
10 Мхм
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Много филми гледаш, специалист
20:57 31.05.2026
20:58 31.05.2026
13 Абе
20:58 31.05.2026
До коментар #5 от "Дориана":Радева, ти на идиоти ли ни правиш?
Не се допускали общински служители..
Ха ха ха...
Перо
20:59 31.05.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Гост":Че нали и той е укр...яка❗
20:59 31.05.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Мхм":КУБ е на еврейският мафиотски бос Кауфман който държи цяла Одеса.Даже летището е негово.Това не е тайна.
21:00 31.05.2026
Закона Ванко 1
21 де да беше
До коментар #3 от "Кукувица":както си я нарекъл, ама не е.
Проблема с пришълците, били те мигранти или бежанци е именно в капсулирането им в определени райони, където бавно и славно местната власт губи контрол. Гледай какво става в някои градове на Запад - Париж, Брюксел, Лондон и т.н.
Тук украинците въобще са го ударили през просото. Направо смятат, че всички сме им длъжни, но за да са над правилата направо са си напазарували и съответните отговорни елементи.
21:02 31.05.2026
24 12345
До коментар #20 от "Закона Ванко 1":БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е СЪСТРАДАТЕЛЕН! ТОЙ ПОДКРЕПЯ УКРАЙНА! САМО РУСКИТЕ ИЗРОДИ У НАС И НАШЕНСКИТЕ РУСКИ ИДИОТИ СА СРЕЩУ УКРАЙНА!
21:02 31.05.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Гост":Правиш ли разлика между
охрана- портиер пенЦионе, който НЕвинаги има дори пищОФ🤔 и
охрана от дузина яки момчета БЕЗ вратове и СЪС автоматични оръжия в ръце❓
27 СВО 1 557 дни РЕЗИЛ
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Също така не е тайна и че Олег Невзоров е етнически руснак с украинско гражданство. До 2013 год. е с руско гражданство, а в един момент е и кандидат за районен кмет на Одеса от проруска партия.
Разследван е по няколко наказателни дела, свързани с фалшифициране на финансови документи.
След 2022 год. трябва да е мобилизиран и поне известно време на фронта, а не в България.
29 Хаха
До коментар #20 от "Закона Ванко 1":Какви братя са са тези хрантутници бе?
Коментиран от #32
21:03 31.05.2026
30 Гост
До коментар #24 от "12345":Не мисля, че българите са срещу Украйна. По-скоро са срещу Зеленски и продажното му правителство.
21:04 31.05.2026
31 Мда
До коментар #27 от "СВО 1 557 дни РЕЗИЛ":Тогава Олеся каква е ? Шпионин на Путин!,,,
21:04 31.05.2026
32 Чекай малко
До коментар #29 от "Хаха":Не на тебе, Али.
На нас са ни братски народ. На българите.
21:05 31.05.2026
Хаха
38 Гост
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Охраната според таксата. И ти можеш да си осигуриш такава охрана, стига да си плащаш.
41 Я пак тоя
До коментар #37 от "Хаха":Първо да преборим анадолската мафия и изборният им туризъм.
21:07 31.05.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "12345":Беден Акраинец с Лексус, Х5, Q7, ML....
из Варна колкото искаш❗
Ама с Голф тройка или Опел Астра- НЯМА,
НЯ-МА ... разбираш ли за какво иде реч❗
Ти си ги съжалявай и им съчувствай❗
21:08 31.05.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Гост":Знаех си, че не разбираш за какво иде реч ❗
47 Сатана Z
250 000 Украински заселници са регистрирани там
21:11 31.05.2026
49 Сталов
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":те хубаво се стреляли и дано да се умерят другия път ,че накрая възрастна жена Българка бе ранена и още не може да се оправи от стреса. добре ,че и тя не съди държавата за това което и причини на старини . Кой ги допуска тези въоражени мафии ? Служба КОС , ДАНС , Контраразузнаване или и те са под шапката на ТИМ . Ама ТИМ поне са Български и си отговарят на всички закони за лицензи и други неща като основен най-голям данъкоплатец въпреки скритото . Искаха всичко и много - имат го ,но то идва с отговорности накрая за опазване . Кориоза е ,че накрая те ще трябва да опазват имуществото си и Ни като държава. Голям цирк се заформя и не само във Варна защото те отдавна не са само областна управа в североизтока. Те са в парламента , в банковата система ,в застраховките които налагат задължителни ,в енергетика ,телекомуникации ,земеделие житарство ,авиация ,корабоплаване и риболов ,70 % от туризма и т.н. Редно и да пазят сега завладяното. Очакваме взривове и подобни гафове из страната . Нищо не е забравено и нищо не е невъзможно да се повтори като добре тренирано.
21:12 31.05.2026
53 Горски
Защо не следваме примера на Орбан, за когото Унгария е над всичко, и който не приема и не се поддава на ЕС призиви за помощ за Украйна, която е пример за падение на всякакви морални, етични и политически дадености.
И не само той, поляците, словаците, чехите, също не се поддават на подобно слугуване на укро наглостта. Гордите ни предшественици, съхранили Майка България, ще потънат от срам и обида като видят какво става сега у нас.
21:15 31.05.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "Народът .":Не защитавам "Малкия Хоризонт",
ама първите документи за всичко
в Али Бабино започват от ... 2011-та година❗
А големият строителен бум е точно по времето в което кмета беше в ареста,
а тайният свидетел срещу него се оказа ТОЧНО "Невидимият"(Невзоров)🤔❗
Дали е случаЕност 🤔❗ Едва ли‼️
21:19 31.05.2026
57 Мост
До коментар #38 от "Гост":Знаеш предполагам ,че за всяка охрана лицензираните Български фирми подават документи за обекта и копие на договора . А не знам дори банково инкасо в Бг територията да има разрешително за автоматично оръжие тип пистолети и пушки . Май само специализираните отряди на държавата имат такива и военните . Тези "охранители " от коя ли фирма са ,защото и име даже на такава не е съобщена. Има някакви лепенки тип опасно куче и едни въоръжени мутри шарещи из цялата област да оглеждат имоти даже и по селата около морето. Това е факт и нищо повече за тях не се знае . Даже не е сигурно дали са Украинци или омешани с местни елементи и Руснаци. Такива нямат народност -те са наемници със склонност към особено насилие и убийства.
58 Дзак
До коментар #52 от "Запалката":Гладна кокошка просо сънува!
21:26 31.05.2026
59 А ве тя ,,дрънка",ама...
До коментар #3 от "Кукувица":...със сигурност има поне 16 пъти повече акъл,в главата си от твоята...!
21:28 31.05.2026
60 Във всеки случай!
До коментар #9 от "Али Баба-":Тук ,,разбойниците"...,са много повече от...40...😝!
21:30 31.05.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "Мост":Той ако знаеше, нямаше да пишеш такива глупости❗
Като например, че и аз мога да си наема такива охранители, ако им плащам😀
21:36 31.05.2026
63 Я пак!
До коментар #6 от "Гост":Как се продава имот без данъчна оценка? А как се прави данъчна оценка на имот който няма акт 15 и 16? Всички са в кюпа и всеки е знаел, че не всичко е законно. Дори и купувачите, но всичи са се надявали да се замаже положението както много нешща в държавата и да са на голяма далавера. Сега им дойде нанагорнище и се правят на луди, дано някой друг го отнесе и на тях да им върнат парите.
67 Точно така
До коментар #1 от "А пък арабите, които":Добре са дошли, православните братя украинци, не ни трябват талибани от изтока.
68 Гост
До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Иде реч за това, че вие, анадолските остатъци се надявахте тази територия да се върне под ваше впадение, а сега четвърт милион придошли славянски изселници ви бъркат сметките, ама яко.
И е съвсем естествено да виете до небето.
А същият проблем, за който говориш, го имаме от години с разните ви сараи-мараи, но тогава не те чух да надаваш глас.
Сега разбирам ли за какво иде реч?
69 ПРАВ СИ...!
До коментар #63 от "Я пак!":Но не напълно!
Всички тия купувачи-украинци,или поне големият процент от тях,са близки,познати,или приятели на Невзоров...!
Всичко им е ясно от игла,до конец...!
Ама сега...-,,горкичките,не знаели за далаверата..."...!
Аре,не на нас тия...!
71 Гост
До коментар #63 от "Я пак!":Нали това казвам и аз?
Но данъчната оценка не се прави от купувача, а се осигурява от продавача, чрез съответните институции, които в случая изглежда, че са си позатворили очите.
Акт 16 явно са го издали по схемата "нач човек". Точно за такива сенчестипроцедури говоря и аз.
Самият купувач няма как да знае дали данъчната му оценка е фалшива, и дали акт 16 е даден под масата. Той минава пред нотариуса, а последният гарантира, че всички документи и самата сделка са изрядни. Нали затова прибира комисион?
22:01 31.05.2026
73 Гост
До коментар #69 от "ПРАВ СИ...!":Това доказано ли е или само предполагаш?
22:03 31.05.2026
78 4322
До коментар #77 от "2234":Май само ти не си ги виждал...?!
22:24 31.05.2026
79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #68 от "Гост":😀😀😀
"същият проблем, за който говориш, го имаме от години с разните ви сараи-мараи, но тогава не те чух да надаваш глас."
🤔🤔🤔
Ами как да чуеш, Гостенино от Мелмак, като аз пиша ОТ ГОДИНИ, че две парти в България са създадени в НАРУШЕНИЕ на Конституцията на България, ама вие от Мелмак сте си стъпили на ушите ❗
И пак ти повтарям, НЕ РАЗБИРАШ за какво иде реч❗
22:24 31.05.2026
81 Ай ся...?!
До коментар #76 от "Перо":Ти па сеир ли ще им гледаш на сегашните управляващи...?!
Защо не питаш управляващите,преди сегашните,защо са допуснали незаконно строителство и то в такъв голям масщаб и то в морската ни столица-Варна...?!
Всъщност Борисов къде се покри...?!
22:29 31.05.2026
83 Банда занималась темными делами
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Банда занималась темными делами
и за ней следила ГУБ ЧК.
22:33 31.05.2026