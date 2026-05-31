Татяна Дончева за "Баба Алино": Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие

31 Май, 2026 20:49 2 767 83

„Най-опасното в този случай не са самите незаконни сгради. Най-опасното е създаването на анклав край Варна. Територия със собствена охрана, където държавни и общински служители трудно получават достъп, а на практика се внушава, че това е отделен свят със собствени правила", коментира лидерът на "Движение 21"

Татяна Дончева за "Баба Алино": Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие
Снимка: bTV
бТВ

Случаят с незаконния комплекс край Варна не е просто строителен казус, а въпрос на национална сигурност. Това заяви лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева в ефира на bTV.

Според нея институциите са допуснали с години да се изгради цял квартал от десетки сгради, без да бъдат предприети ефективни действия.

„Едни общински служители обясняват какви алибита са си създали, за да не отговарят за нещо, което е очевидно нередно“, коментира Дончева.

По думите ѝ хората, закупили имоти в комплекса, са смятали, че всичко е законно, тъй като сделките са били изповядани пред нотариуси.

„Някои смятат, че ако си плащат данъците, това узаконява имота им. Не е така. Плащането на данъци не прави незаконния строеж законен. Хората са били убедени, че всичко е наред, защото сделките са минали през нотариуси и са получили нотариални актове. Те са вярвали, че всички проблеми по документацията са решени. Но една незаконна сделка може да бъде атакувана години по-късно, независимо колко данъци си плащал през това време“, каза Дончева.

Според нея евентуалните претенции на собствениците трябва да бъдат насочени към инвеститора, а не към държавата или общината.

"Тези хора са инвестирали огромни суми. Някои са продали други имоти, други са вложили спестяванията на живота си. Те са качени на шейната. Не са направили това без собствено съгласие, но са били убедени, че купуват законни имоти. Сега ще се окаже, че могат да търсят правата си единствено от фирмата инвеститор“, заяви тя.

Въпроси около Олег Невзоров

Дончева коментира и случая с бизнесмена Олег Невзоров, чието име се свързва с комплекса.

Според нея остава неясно защо първоначално е била предприета процедура по експулсирането му от България, а впоследствие тя е била отменена.

„До един момент сюжетът е вървял към експулсиране. След това очевидно е последвала намеса на хора на високо ниво“, каза тя.

Дончева подчерта, че около случая има редица въпроси, на които институциите все още не са дали отговор.

"Да прозрем и това. Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие, ходят, демонстрират, че те диктуват играта. Как за няколко години в една Варна не е допуснало никоя от българските групировки да се пречка, е допуснало тази?“

„Най-опасно е създаването на анклав“

По думите на Дончева най-сериозният проблем не е самото незаконно строителство, а формирането на затворена общност със собствен режим на достъп.

„Най-опасното в този случай не са самите незаконни сгради. Най-опасното е създаването на анклав край Варна. Територия със собствена охрана, където държавни и общински служители трудно получават достъп, а на практика се внушава, че това е отделен свят със собствени правила", коментира тя.

Според нея именно този аспект на случая трябва да бъде изяснен докрай от службите за сигурност и правоохранителните органи.

„Трябва да си дадем сметка, че България е суверенна държава. Не може на нейна територия да се създават затворени общности, които функционират като отделни територии. Това е въпрос не само на строителен контрол, а на национална сигурност.Тук не говорим за хора, които са дошли и са построили две или три къщи. Говорим за сериозно финансово обезпечаване, за огромен строителен проект, реализиран в продължение на години. Някой е осигурявал парите, някой е осигурявал спокойствието този проект да се развива и някой е гарантирал, че институциите няма да се намесват.“, смята тя.

Критики към съдебната система

В разговора Дончева коментира и оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

Според нея решението е резултат от променената политическа ситуация и липсата на гаранции за бъдеща подкрепа.

„Той е преценил, че няма шанс при новата конфигурация на властта“, каза Дончева.

Тя отправи и критики към кадровата политика в съдебната система през последните години, като заяви, че на ключови позиции са били назначавани хора без необходимия професионален капацитет.

„Антикорупционната комисия беше вредна“

Татяна Дончева коментира и бъдещето на антикорупционната комисия.

По думите ѝ досегашният модел е бил „изключително вреден за държавата“, тъй като е концентрирал прекалено много правомощия в структура, която не е част от съдебната власт.

„Не бих създала отново подобно образувание, дори това да означава България да загуби европейско финансиране“, заяви тя.

Според Дончева истинската реформа трябва да бъде насочена към изграждането на независима съдебна система, в която назначенията се правят на база професионални качества, а не политическа лоялност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък арабите, които

    26 15 Отговор
    идват на талази носят по един бял гълъб, нали?

    Коментиран от #67

    20:50 31.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    46 8 Отговор
    Тези са от еврейската мафия в Одеса.От бандата на Кауфман .Опасни са .

    Коментиран от #10, #83

    20:53 31.05.2026

  • 3 Кукувица

    15 30 Отговор
    Дрънка

    Коментиран от #21, #59

    20:53 31.05.2026

  • 4 Али Баба и 40-те разбойника

    27 2 Отговор
    И както Петрохан се мотае..

    20:54 31.05.2026

  • 5 Дориана

    57 6 Отговор
    Точно така , това е заплаха за националната сигурност на България и всички замесени и отговорни лица за тази престъпна корупционна схема трябва да понесат най- строга отговорност. Щом са си позволявали с въоръжена охрана да бранят завладяната българска територия и не са допускали служителите от Общината да направят проверка значи трябва да светне червената лампичка в главите на всички българи до къде стигнахме.

    Коментиран от #7, #14

    20:55 31.05.2026

  • 6 Гост

    20 30 Отговор
    Украинците са купувачи и нямат вина в случая.
    Строителят и продавач е продал нещо, което не е в ред.

    Коментиран от #16, #63

    20:55 31.05.2026

  • 7 Гост

    29 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Че то и вашият дръндарски гугутък му вардеха сараите с оръжия. Не беше ли и то завладяна българска територия?

    20:56 31.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 6 Отговор
    Никой не се поинтересува укр...ите дето се стреляха в центъра на Варна защо се стреляха❗
    Едва ли е било "за паркомясто" или "съседска свада"❗
    Дали пък не е било защото нечии кирливи ризи са били извадени на показ🤔❗

    Коментиран от #49

    20:57 31.05.2026

  • 9 Али Баба-

    34 2 Отговор
    е Баба Алино( сменил си е името)

    Неизвестен е само броят на разбойниците..

    Коментиран от #60

    20:57 31.05.2026

  • 10 Мхм

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Много филми гледаш, специалист

    Коментиран от #18

    20:57 31.05.2026

  • 11 Българин...

    35 6 Отговор
    Невероятно но факт. Последните 37 години от прехода в България повечето наемни убийци са били укри. Сега са станали още по професионални от войната!

    20:58 31.05.2026

  • 12 .....

    16 26 Отговор
    Първо проверете имущественото състояние на олигархичния кръг Радев/Копринков/Боташови, както на Бобоците, Прокопиевите, Черепа, Герговия, мразовците, Дамаджановия, парите, с които спечели Радев изборите - откъде са, кой му плаща апартамента в Анел за офис, с какви пари синът му ще строи ВИП имоти за богатите, с какви пари купува имоти на тъща си. Има ли комисия да разследва къде са 9-те милиарда, присвоени от Асен за 9 дни... Това също са въпроси с голям обществен интерес!

    20:58 31.05.2026

  • 13 Абе

    19 3 Отговор
    то вече е ясно -ударната пешка олег /невидимия/ и неговия шеф владко /зеления/ се опитват да направят мат с дамата /ила с чук /.Дали ще успеят ще видим!

    20:58 31.05.2026

  • 14 Десо,

    11 15 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Радева, ти на идиоти ли ни правиш?

    Не се допускали общински служители..

    Ха ха ха...

    20:58 31.05.2026

  • 15 Гост

    17 17 Отговор
    Тази баба на кого си мисли, че говори?
    Нали всеки частен комплекс е с охрана и ограничен достъп? Почти всеки депутат и бизнесмен живеят в такива.

    Коментиран от #26

    20:59 31.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Че нали и той е укр...яка❗

    20:59 31.05.2026

  • 17 баба Меца

    32 0 Отговор
    Не са обикновени дрънкащи оръжие, а част от веригата за кражби на данъци от ЕК, та затова и не искат да спира войната.

    21:00 31.05.2026

  • 18 Последния Софиянец

    34 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мхм":

    КУБ е на еврейският мафиотски бос Кауфман който държи цяла Одеса.Даже летището е негово.Това не е тайна.

    Коментиран от #27

    21:00 31.05.2026

  • 19 Госあ

    33 3 Отговор
    Цяла Европа ще се сблъска с плъзналата украинска мафия, която е много по-опасна и организирана от религиозните бежанци ! Но за западна Европа изобщо не ми дреме, дори ще съм доволен да я сполети това, което причиниха на родината ми. Не толкова от чувство за мъст, колкото от това че когато колониалистите са слаби, колониите имат шанс за независимост и глътка въздух.

    21:01 31.05.2026

  • 20 Закона Ванко 1

    9 30 Отговор
    Болшевишката комунистическа баба Яга плюе по нашите братя и сестри украинците ..безсрамна чума .ако бяха руснаци тая щеше да ги защитава

    Коментиран от #24, #29

    21:01 31.05.2026

  • 21 де да беше

    30 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кукувица":

    както си я нарекъл, ама не е.

    Проблема с пришълците, били те мигранти или бежанци е именно в капсулирането им в определени райони, където бавно и славно местната власт губи контрол. Гледай какво става в някои градове на Запад - Париж, Брюксел, Лондон и т.н.
    Тук украинците въобще са го ударили през просото. Направо смятат, че всички сме им длъжни, но за да са над правилата направо са си напазарували и съответните отговорни елементи.

    21:02 31.05.2026

  • 22 Донче

    17 1 Отговор
    Госпожата явно не е ходила в югоизточната и други териториални анклави където от години табели ,етикети ,възможност за работа и въобще разликата в заплащането е на база етническа ,верска и разговорен Турски език . Разлика и в заплащането. А за анклавите по селата където кметове са на ДПС и Герб-НН и кмета се интересува само от "неговите "хора на които единствено казва "народ " защото са гласували правилно за избора му за селски кмет. Всяко едно такова място с махали е Държава в Държавата ,госпожо и затова казват всички останали че сме във феодализъм . Но това е образно казано . Просто на всякъде е създадена кланова мафия тип " Коза ностра " което е " наше дело " ,но тук е Наш народ ,Наши хора , Наша държава и останалите роби работещи бедняци и нещастни глупаци плащащи данъци. А като цяло дори радиото на Български не можеш да чуеш пътувайки в автомобил покрай морето . Заглушават Ви с години онези с реклама и маанета или ромънски чалги . Същите онези на които и новини на техен език въведохте . Пржодажни проклети политици сте всичките и всички съсипахте и унищожихте България и народа и за 36 години . Унищожихте над 3,5 милиона човека без война и природни катаклизми. И Вие трупахте пари и слугувате на Егото си ,но кой ще ги яде тези парици - наследници ?

    21:02 31.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 12345

    6 31 Отговор

    До коментар #20 от "Закона Ванко 1":

    БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е СЪСТРАДАТЕЛЕН! ТОЙ ПОДКРЕПЯ УКРАЙНА! САМО РУСКИТЕ ИЗРОДИ У НАС И НАШЕНСКИТЕ РУСКИ ИДИОТИ СА СРЕЩУ УКРАЙНА!

    Коментиран от #30, #42

    21:02 31.05.2026

  • 25 Гост

    5 3 Отговор
    "Как за няколко години в една Варна не е допуснало никоя от българските групировки да се пречка" - Япак, я пак?

    21:02 31.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 5 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Правиш ли разлика между
    охрана- портиер пенЦионе, който НЕвинаги има дори пищОФ🤔 и
    охрана от дузина яки момчета БЕЗ вратове и СЪС автоматични оръжия в ръце❓

    Коментиран от #38

    21:03 31.05.2026

  • 27 СВО 1 557 дни РЕЗИЛ

    13 9 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Също така не е тайна и че Олег Невзоров е етнически руснак с украинско гражданство. До 2013 год. е с руско гражданство, а в един момент е и кандидат за районен кмет на Одеса от проруска партия.

    Разследван е по няколко наказателни дела, свързани с фалшифициране на финансови документи.
    След 2022 год. трябва да е мобилизиран и поне известно време на фронта, а не в България.

    Коментиран от #31

    21:03 31.05.2026

  • 28 руски

    9 14 Отговор
    тъ пана ри и български гладни комунисти това е най опасното

    21:03 31.05.2026

  • 29 Хаха

    12 7 Отговор

    До коментар #20 от "Закона Ванко 1":

    Какви братя са са тези хрантутници бе?

    Коментиран от #32

    21:03 31.05.2026

  • 30 Гост

    20 9 Отговор

    До коментар #24 от "12345":

    Не мисля, че българите са срещу Украйна. По-скоро са срещу Зеленски и продажното му правителство.

    21:04 31.05.2026

  • 31 Мда

    10 6 Отговор

    До коментар #27 от "СВО 1 557 дни РЕЗИЛ":

    Тогава Олеся каква е ? Шпионин на Путин!,,,

    21:04 31.05.2026

  • 32 Чекай малко

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Не на тебе, Али.
    На нас са ни братски народ. На българите.

    21:05 31.05.2026

  • 33 Фактология

    13 4 Отговор
    Олег не е едноличен собственик на тая групировка,съсобственик е руснака Йоси Читадзе,бивш служител на КГБ,или за тия е забранено да се говори,управител е друг русна слот чобанян,самия Олег завърши военна академия в русия

    21:05 31.05.2026

  • 34 това е

    9 9 Отговор
    начина да изгоним руснаците от камчия

    21:05 31.05.2026

  • 35 Нагли Урко фашисти

    17 4 Отговор
    Ненормалните Урки са ни в повече

    21:05 31.05.2026

  • 36 страничен въпрос

    24 0 Отговор
    Няколко обитатели показват квитанции с заплащан ел.ток след присъединяване към българската електро енергийна мрежа, а от местното електроразпределително дружество в изявление твърдят, че не са присъединявали такива консуматори, но въпреки това не пращат екип (защо ли) да преустанови незаконното ползване на ел.ток. Тогава се пита КОЙ получава парите за консумация на ел. енергия?

    21:06 31.05.2026

  • 37 Хаха

    21 1 Отговор
    Знае ли ДАНС и полиция, колко украинци или в България , с какво се занимават и колко оръжие имат? Как ще се преборим с украинската мафия превзела държавата?

    Коментиран от #41

    21:06 31.05.2026

  • 38 Гост

    13 7 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Охраната според таксата. И ти можеш да си осигуриш такава охрана, стига да си плащаш.

    Коментиран от #45, #57

    21:06 31.05.2026

  • 39 Точен

    13 5 Отговор
    Ако не бяха общинските съветници на ВЪЗРАЖДАНЕ във Варна, Татяна Дончева нямаше и синапово семе да знае за укромафията. Сега всеки се прави на борец против корупцията, но сглобката на ГЕРБ, ДПС НН и ПП/ДБ се хилеха ехидно по време на няколко общински сесии, когато хората на Костадинов показваха клипове и снимки от незаконните строежи и то в "НАТУРА 2000" край Варна...

    21:07 31.05.2026

  • 40 Иво Мирчев, регулировчик движение от БКП

    11 5 Отговор
    Бабата на Ванко1 е права!

    21:07 31.05.2026

  • 41 Я пак тоя

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Първо да преборим анадолската мафия и изборният им туризъм.

    21:07 31.05.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор

    До коментар #24 от "12345":

    Беден Акраинец с Лексус, Х5, Q7, ML....
    из Варна колкото искаш❗
    Ама с Голф тройка или Опел Астра- НЯМА,
    НЯ-МА ... разбираш ли за какво иде реч❗
    Ти си ги съжалявай и им съчувствай❗

    21:08 31.05.2026

  • 43 Смешки ​

    8 1 Отговор
    Ванко 1?

    21:09 31.05.2026

  • 44 мнение

    16 2 Отговор
    Трябва да се доведат нещата до край. Ние друга земя и друга държава нямаме, за да приемем окупиране на наша територия или анклави. В скоро време и въпросът за безконтролната емиграция ще иска своето разрешение.

    21:10 31.05.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Знаех си, че не разбираш за какво иде реч ❗

    Коментиран от #68

    21:10 31.05.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 7 Отговор
    А ТИ БАБО ТАНО СИ ВИЖ ..................... СБАБИЧАСАНАТА "МОМИНСКА" ЛЕБЕДОВА ШИЯ ....................... ФАКТ !

    21:10 31.05.2026

  • 47 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Аспарух е домъкнал българското племе в днешните ни земи по същия начин ,по който Украинците превземат в момента Варненска област и северното черноморие.
    250 000 Украински заселници са регистрирани там

    21:11 31.05.2026

  • 48 Ванко 1

    8 13 Отговор
    Тая стара чанта само глупости ръси. Тя е направила повече зубуми от дрънкащите оръжия.

    21:12 31.05.2026

  • 49 Сталов

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    те хубаво се стреляли и дано да се умерят другия път ,че накрая възрастна жена Българка бе ранена и още не може да се оправи от стреса. добре ,че и тя не съди държавата за това което и причини на старини . Кой ги допуска тези въоражени мафии ? Служба КОС , ДАНС , Контраразузнаване или и те са под шапката на ТИМ . Ама ТИМ поне са Български и си отговарят на всички закони за лицензи и други неща като основен най-голям данъкоплатец въпреки скритото . Искаха всичко и много - имат го ,но то идва с отговорности накрая за опазване . Кориоза е ,че накрая те ще трябва да опазват имуществото си и Ни като държава. Голям цирк се заформя и не само във Варна защото те отдавна не са само областна управа в североизтока. Те са в парламента , в банковата система ,в застраховките които налагат задължителни ,в енергетика ,телекомуникации ,земеделие житарство ,авиация ,корабоплаване и риболов ,70 % от туризма и т.н. Редно и да пазят сега завладяното. Очакваме взривове и подобни гафове из страната . Нищо не е забравено и нищо не е невъзможно да се повтори като добре тренирано.

    21:12 31.05.2026

  • 50 тая

    5 7 Отговор
    още ли не е в затвора бе??

    21:12 31.05.2026

  • 51 Народът .

    7 9 Отговор
    ВРЕМЕ Е благомир коцев - корумпе ръчичката , да ПОДАДЕ ОСТАВКА !

    Коментиран от #55

    21:13 31.05.2026

  • 52 Запалката

    5 8 Отговор
    Тишината на женската спалня ражда безумия.

    Коментиран от #58

    21:15 31.05.2026

  • 53 Горски

    11 2 Отговор
    Все повече стават явни примерите за потвърдени факти, показващи тежката корупция във властта, и местната и централната ! Докъде я докарахме, да забравим заветите на нашите горди деди, за които Майка България бе над всеки, над всичко, и за която си проливаха кръвта. Особено през последните няколко години, когато под всякакъв външен натиск нашите пишман политици бяха и са готови да продадат Родината. А наглостта и безпардонноста на украинските пришълци минава всякаква граница!
    Защо не следваме примера на Орбан, за когото Унгария е над всичко, и който не приема и не се поддава на ЕС призиви за помощ за Украйна, която е пример за падение на всякакви морални, етични и политически дадености.
    И не само той, поляците, словаците, чехите, също не се поддават на подобно слугуване на укро наглостта. Гордите ни предшественици, съхранили Майка България, ще потънат от срам и обида като видят какво става сега у нас.

    21:15 31.05.2026

  • 54 уйко Урдьо

    10 12 Отговор
    Това не са украинци а руснаци с украински паспорти. Украинците ги наричат ждуни. Руснаци с украински паспорти които чакат руснаците да ги освободят и сега се крият по Европа и България.

    21:16 31.05.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #51 от "Народът .":

    Не защитавам "Малкия Хоризонт",
    ама първите документи за всичко
    в Али Бабино започват от ... 2011-та година❗
    А големият строителен бум е точно по времето в което кмета беше в ареста,
    а тайният свидетел срещу него се оказа ТОЧНО "Невидимият"(Невзоров)🤔❗
    Дали е случаЕност 🤔❗ Едва ли‼️

    21:19 31.05.2026

  • 56 Дзак

    6 0 Отговор
    Има опасни и безопасни. Затова е държавата да хваща опасните!

    21:23 31.05.2026

  • 57 Мост

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Знаеш предполагам ,че за всяка охрана лицензираните Български фирми подават документи за обекта и копие на договора . А не знам дори банково инкасо в Бг територията да има разрешително за автоматично оръжие тип пистолети и пушки . Май само специализираните отряди на държавата имат такива и военните . Тези "охранители " от коя ли фирма са ,защото и име даже на такава не е съобщена. Има някакви лепенки тип опасно куче и едни въоръжени мутри шарещи из цялата област да оглеждат имоти даже и по селата около морето. Това е факт и нищо повече за тях не се знае . Даже не е сигурно дали са Украинци или омешани с местни елементи и Руснаци. Такива нямат народност -те са наемници със склонност към особено насилие и убийства.

    Коментиран от #62

    21:26 31.05.2026

  • 58 Дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Запалката":

    Гладна кокошка просо сънува!

    21:26 31.05.2026

  • 59 А ве тя ,,дрънка",ама...

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кукувица":

    ...със сигурност има поне 16 пъти повече акъл,в главата си от твоята...!

    21:28 31.05.2026

  • 60 Във всеки случай!

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Али Баба-":

    Тук ,,разбойниците"...,са много повече от...40...😝!

    21:30 31.05.2026

  • 61 Те "дрънкат

    5 3 Отговор
    оръжие", а бабата дрънка дрънкала. Малеее страх

    21:35 31.05.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Мост":

    Той ако знаеше, нямаше да пишеш такива глупости❗
    Като например, че и аз мога да си наема такива охранители, ако им плащам😀

    21:36 31.05.2026

  • 63 Я пак!

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Как се продава имот без данъчна оценка? А как се прави данъчна оценка на имот който няма акт 15 и 16? Всички са в кюпа и всеки е знаел, че не всичко е законно. Дори и купувачите, но всичи са се надявали да се замаже положението както много нешща в държавата и да са на голяма далавера. Сега им дойде нанагорнище и се правят на луди, дано някой друг го отнесе и на тях да им върнат парите.

    Коментиран от #69, #71

    21:38 31.05.2026

  • 64 Дончева

    7 3 Отговор
    а ти си изкуфяла русофилка. Защо политизира една строителна компания? Защо не са реагирали службите за сигурност, както и президента Радев? Видно е, че играят с варненския тим.

    21:47 31.05.2026

  • 65 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    С годините- все по-тъпа.

    21:48 31.05.2026

  • 66 Йеронимус БОШ

    5 2 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА и ПЕЕВЩИНАТА не спират да ни заливат , въпреки , че Тиквата и Шиши сега са в девета глуха !

    21:51 31.05.2026

  • 67 Точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "А пък арабите, които":

    Добре са дошли, православните братя украинци, не ни трябват талибани от изтока.

    Коментиран от #72

    21:54 31.05.2026

  • 68 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Иде реч за това, че вие, анадолските остатъци се надявахте тази територия да се върне под ваше впадение, а сега четвърт милион придошли славянски изселници ви бъркат сметките, ама яко.
    И е съвсем естествено да виете до небето.
    А същият проблем, за който говориш, го имаме от години с разните ви сараи-мараи, но тогава не те чух да надаваш глас.
    Сега разбирам ли за какво иде реч?

    Коментиран от #79

    21:57 31.05.2026

  • 69 ПРАВ СИ...!

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "Я пак!":

    Но не напълно!
    Всички тия купувачи-украинци,или поне големият процент от тях,са близки,познати,или приятели на Невзоров...!
    Всичко им е ясно от игла,до конец...!
    Ама сега...-,,горкичките,не знаели за далаверата..."...!
    Аре,не на нас тия...!

    Коментиран от #73

    21:59 31.05.2026

  • 70 Фериботна линия варна Батуми

    4 0 Отговор
    И съвсем удобно оставиха невзоров и читадзе да офейкат за русия,въобще имаме ли някви служби

    22:01 31.05.2026

  • 71 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Я пак!":

    Нали това казвам и аз?
    Но данъчната оценка не се прави от купувача, а се осигурява от продавача, чрез съответните институции, които в случая изглежда, че са си позатворили очите.
    Акт 16 явно са го издали по схемата "нач човек". Точно за такива сенчестипроцедури говоря и аз.
    Самият купувач няма как да знае дали данъчната му оценка е фалшива, и дали акт 16 е даден под масата. Той минава пред нотариуса, а последният гарантира, че всички документи и самата сделка са изрядни. Нали затова прибира комисион?

    22:01 31.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "ПРАВ СИ...!":

    Това доказано ли е или само предполагаш?

    22:03 31.05.2026

  • 74 Пламен

    4 0 Отговор
    Таз ли беше адвокадка на Баневи , дето си купиха ,,Каваците"?

    22:07 31.05.2026

  • 75 Путлеристан 🤮🤮

    6 2 Отговор
    Соц бабичката е пропуснала само да си боядиса косата червена

    22:07 31.05.2026

  • 76 Перо

    3 1 Отговор
    Няма да забравя да следя как това правителство ще си изпълни задълженията за ликвидиране на сградите /обектите/ от престъпна дейност или ще се оправдаят с общината!

    Коментиран от #81

    22:09 31.05.2026

  • 77 2234

    0 3 Отговор
    Айде и тая виждала украинци с оръжие.

    Коментиран от #78

    22:21 31.05.2026

  • 78 4322

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "2234":

    Май само ти не си ги виждал...?!

    22:24 31.05.2026

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    😀😀😀
    "същият проблем, за който говориш, го имаме от години с разните ви сараи-мараи, но тогава не те чух да надаваш глас."
    🤔🤔🤔
    Ами как да чуеш, Гостенино от Мелмак, като аз пиша ОТ ГОДИНИ, че две парти в България са създадени в НАРУШЕНИЕ на Конституцията на България, ама вие от Мелмак сте си стъпили на ушите ❗
    И пак ти повтарям, НЕ РАЗБИРАШ за какво иде реч❗

    22:24 31.05.2026

  • 80 Хаген Дас

    1 0 Отговор
    Точно, те са мафията която е страх да воюва, но в мирна държава могат да направят нов Майдан!!!!!! Така че бутане и вън! Говорят за узаконени имоти, без ПУБ няма как да стане! Така че да се видят нотариусите узаконили това и от къде дърпат информация за законно строителство! Под ножа от общинари, нотариуси до дори тези който са прекарали ток и вода в резерват!

    22:28 31.05.2026

  • 81 Ай ся...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Перо":

    Ти па сеир ли ще им гледаш на сегашните управляващи...?!
    Защо не питаш управляващите,преди сегашните,защо са допуснали незаконно строителство и то в такъв голям масщаб и то в морската ни столица-Варна...?!
    Всъщност Борисов къде се покри...?!

    22:29 31.05.2026

  • 82 Тъй като вината е лична

    0 0 Отговор
    Тъй като вината е лична леля Татяна трябва да каже кой точно дрънка оръжия? Защото ако кажем, че агитката на Павликени Хуниор дрънка оръжие това все още нищо не означава.

    22:30 31.05.2026

  • 83 Банда занималась темными делами

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Банда занималась темными делами
    и за ней следила ГУБ ЧК.

    22:33 31.05.2026

