Татяна Дончева за "Баба Алино": Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие

Случаят с незаконния комплекс край Варна не е просто строителен казус, а въпрос на национална сигурност. Това заяви лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева в ефира на bTV.

Според нея институциите са допуснали с години да се изгради цял квартал от десетки сгради, без да бъдат предприети ефективни действия.

„Едни общински служители обясняват какви алибита са си създали, за да не отговарят за нещо, което е очевидно нередно“, коментира Дончева.

По думите ѝ хората, закупили имоти в комплекса, са смятали, че всичко е законно, тъй като сделките са били изповядани пред нотариуси.

„Някои смятат, че ако си плащат данъците, това узаконява имота им. Не е така. Плащането на данъци не прави незаконния строеж законен. Хората са били убедени, че всичко е наред, защото сделките са минали през нотариуси и са получили нотариални актове. Те са вярвали, че всички проблеми по документацията са решени. Но една незаконна сделка може да бъде атакувана години по-късно, независимо колко данъци си плащал през това време“, каза Дончева.

Според нея евентуалните претенции на собствениците трябва да бъдат насочени към инвеститора, а не към държавата или общината.

"Тези хора са инвестирали огромни суми. Някои са продали други имоти, други са вложили спестяванията на живота си. Те са качени на шейната. Не са направили това без собствено съгласие, но са били убедени, че купуват законни имоти. Сега ще се окаже, че могат да търсят правата си единствено от фирмата инвеститор“, заяви тя.

Въпроси около Олег Невзоров

Дончева коментира и случая с бизнесмена Олег Невзоров, чието име се свързва с комплекса.

Според нея остава неясно защо първоначално е била предприета процедура по експулсирането му от България, а впоследствие тя е била отменена.

„До един момент сюжетът е вървял към експулсиране. След това очевидно е последвала намеса на хора на високо ниво“, каза тя.

Дончева подчерта, че около случая има редица въпроси, на които институциите все още не са дали отговор.

"Да прозрем и това. Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие, ходят, демонстрират, че те диктуват играта. Как за няколко години в една Варна не е допуснало никоя от българските групировки да се пречка, е допуснало тази?“

„Най-опасно е създаването на анклав“

По думите на Дончева най-сериозният проблем не е самото незаконно строителство, а формирането на затворена общност със собствен режим на достъп.

„Най-опасното в този случай не са самите незаконни сгради. Най-опасното е създаването на анклав край Варна. Територия със собствена охрана, където държавни и общински служители трудно получават достъп, а на практика се внушава, че това е отделен свят със собствени правила", коментира тя.

Според нея именно този аспект на случая трябва да бъде изяснен докрай от службите за сигурност и правоохранителните органи.

„Трябва да си дадем сметка, че България е суверенна държава. Не може на нейна територия да се създават затворени общности, които функционират като отделни територии. Това е въпрос не само на строителен контрол, а на национална сигурност.Тук не говорим за хора, които са дошли и са построили две или три къщи. Говорим за сериозно финансово обезпечаване, за огромен строителен проект, реализиран в продължение на години. Някой е осигурявал парите, някой е осигурявал спокойствието този проект да се развива и някой е гарантирал, че институциите няма да се намесват.“, смята тя.

Критики към съдебната система

В разговора Дончева коментира и оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

Според нея решението е резултат от променената политическа ситуация и липсата на гаранции за бъдеща подкрепа.

„Той е преценил, че няма шанс при новата конфигурация на властта“, каза Дончева.

Тя отправи и критики към кадровата политика в съдебната система през последните години, като заяви, че на ключови позиции са били назначавани хора без необходимия професионален капацитет.

„Антикорупционната комисия беше вредна“

Татяна Дончева коментира и бъдещето на антикорупционната комисия.

По думите ѝ досегашният модел е бил „изключително вреден за държавата“, тъй като е концентрирал прекалено много правомощия в структура, която не е част от съдебната власт.

„Не бих създала отново подобно образувание, дори това да означава България да загуби европейско финансиране“, заяви тя.

Според Дончева истинската реформа трябва да бъде насочена към изграждането на независима съдебна система, в която назначенията се правят на база професионални качества, а не политическа лоялност.