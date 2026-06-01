Арне Слот изненадан от внезапното си освобождаване

Арне Слот – доскорошният наставник на Ливърпул – бе изненадан от новината за своето освобождаване, докато все още работеше усърдно по стратегията за предстоящия сезон. Според авторитетното издание "The Athletic", холандският специалист е бил информиран за решението в събота сутринта от спортния директор на клуба Ричард Хюз. Съобщението дошло като гръм от ясно небе, а ръководството подчертало, че раздялата е взета "с тежко сърце".

Въпреки че Хюз и изпълнителният директор по футболните въпроси Майкъл Едуардс неведнъж са изразявали подкрепа към Слот, анализът на представянето на отбора след края на сезона е променил нагласите им. Внимателно са били отчетени както настроенията в съблекалнята, така и гласовете на феновете, което е довело до заключението, че са необходими сериозни промени. -

Докато съдбата му вече е била предрешена, Арне Слот е продължавал да работи с пълна отдаденост. Той е водил разговори с играчите относно лятната подготовка и трансферната политика, убеден, че ще получи шанс да поправи грешките от изминалия сезон. Дори е обсъждал детайли по предстоящата подготовка и е планирал нови попълнения в треньорския щаб.

Един от ключовите ходове на Слот е бил привличането на Етиен Рейнен – негов доверен помощник от Фейенорд. Двамата са планирали да работят заедно на "Анфийлд", след като Рейнен най-накрая е получил необходимото разрешение за работа. За съжаление, тези амбиции остават нереализирани, след като Слот напуска клуба.

Макар официално да няма потвърдени напускания сред останалите членове на щаба, очакванията са, че асистентите Сипке Хулсхоф и Джовани ван Бронкхорст, както и главният кондиционен треньор Рубен Питерс, също ще си тръгнат от "Анфийлд".