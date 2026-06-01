Арне Слот изненадан от внезапното си освобождаване

1 Юни, 2026 16:27 743 3

Мениджърът на Ливърпул кроял амбициозни планове за новия сезон, докато съдбата му вече била решена

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арне Слот – доскорошният наставник на Ливърпул – бе изненадан от новината за своето освобождаване, докато все още работеше усърдно по стратегията за предстоящия сезон. Според авторитетното издание "The Athletic", холандският специалист е бил информиран за решението в събота сутринта от спортния директор на клуба Ричард Хюз. Съобщението дошло като гръм от ясно небе, а ръководството подчертало, че раздялата е взета "с тежко сърце".

Въпреки че Хюз и изпълнителният директор по футболните въпроси Майкъл Едуардс неведнъж са изразявали подкрепа към Слот, анализът на представянето на отбора след края на сезона е променил нагласите им. Внимателно са били отчетени както настроенията в съблекалнята, така и гласовете на феновете, което е довело до заключението, че са необходими сериозни промени. -

Докато съдбата му вече е била предрешена, Арне Слот е продължавал да работи с пълна отдаденост. Той е водил разговори с играчите относно лятната подготовка и трансферната политика, убеден, че ще получи шанс да поправи грешките от изминалия сезон. Дори е обсъждал детайли по предстоящата подготовка и е планирал нови попълнения в треньорския щаб.

Един от ключовите ходове на Слот е бил привличането на Етиен Рейнен – негов доверен помощник от Фейенорд. Двамата са планирали да работят заедно на "Анфийлд", след като Рейнен най-накрая е получил необходимото разрешение за работа. За съжаление, тези амбиции остават нереализирани, след като Слот напуска клуба.

Макар официално да няма потвърдени напускания сред останалите членове на щаба, очакванията са, че асистентите Сипке Хулсхоф и Джовани ван Бронкхорст, както и главният кондиционен треньор Рубен Питерс, също ще си тръгнат от "Анфийлд".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Слот хитрува на дребно. Той се прави на ударен и имитира работа в перспектива, за да изнудва клуба за компенсации. Слот се провали с новите трансфери, продадените играчи и разби привлекателната отборна игра на Ливърпул...

    17:11 01.06.2026

  • 2 ТОЗИ МУШМОРОК

    4 0 Отговор
    СЕ ДОКАЗА КАТО ОБИКНОВЕН ХОЛАНДСКИ НЕКАДЪРНИК

    17:22 01.06.2026

  • 3 Тома

    1 0 Отговор
    Ами много ясно че ще се изненада като п.ростотията му е в главата.Пълен ръб.

    17:28 01.06.2026

