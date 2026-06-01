Арсенал готви мащабна селекция: Три ключови попълнения на хоризонта

1 Юни, 2026 16:06 737 1

Лондонският гранд планира сериозно обновление на състава си през лятото

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Арсенал вече е стартирало активна работа по трансферния пазар. Според уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, „артилеристите“ са амбицирани да привлекат минимум трима нови футболисти, като броят на новите попълнения може да нарасне, ако някои от настоящите играчи напуснат отбора.

Вниманието на лондончани е насочено към три основни зони на терена. На първо място, Арсенал търси класно ляво крило, тъй като настоящите опции – Леандро Тросар и Габриел Мартинели – не успяват да достигнат нивото на звездата Букайо Сака, който блести по десния фланг. Сред потенциалните алтернативи се споменават Нони Мадуеке и младият талант Макс Дауман, който е едва на 16 години. Освен това, мениджърският щаб е съсредоточил усилия върху привличането на дефанзивен полузащитник и десен бек, за да засили конкуренцията и дълбочината в състава. Не е изключено да бъде привлечен и нов нападател, който да се конкурира с Виктор Гьокереш и Кай Хаверц за титулярното място в атаката.

В същото време, бъдещето на Габриел Жезус в Арсенал остава неясно. Според информация на Дейвид Орнстийн от The Athletic, към бразилския нападател вече има проявен интерес от няколко клуба. Ръководството на „артилеристите“ е склонно да се раздели с 29-годишния футболист, но само при оферта от порядъка на 20 милиона паунда. Ако подобна сума не бъде предложена, Жезус вероятно ще остане в отбора до изтичане на договора си през следващото лято, когато може да напусне като свободен агент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разумен

    0 0 Отговор
    Мъдър човек се оказа Насер Ал Хелайфи собственика на ПСЖ.Инвестира мъдро в съдии!

    16:27 01.06.2026

