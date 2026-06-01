Атанас Бостанджиев отхвърли поканата за разговор със сдружението „Левски на левскарите“

Новият мажоритарен собственик на ПФК Левски – Атанас Бостанджиев, отказа да се срещне с представителите на сдружението „Левски на левскарите“. Организацията, която държи миноритарен дял в клуба, настояваше за диалог относно бъдещето и управлението на „сините“, но поканата им остана без отговор.
Ето какво гласи изявлението на Бостанджиев:
"ДО
Сдружение „Левски на левскарите“
На вниманието на г-н Димитър Костадинов,
Председател на Управителния съвет
Относно: Покана за среща
Уважаеми г-н Костадинов,
Благодаря за отправената покана и за изразения интерес към бъдещето на ПФК „Левски“.
Поставените от Вас въпроси са от компетентността на органите на дружеството и следва да бъдат разглеждани по установения за акционерно дружество ред, включително в рамките на Общото събрание на акционерите. С оглед принципа на равнопоставеност между всички акционери не считам за целесъобразно провеждането на отделна среща с конкретен миноритарен акционер извън този ред.
В същото време ръководството на клуба, в лицето на неговия президент г-н Наско Сираков, има нашето доверие при необходимост да инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност. Доколкото разбирам, именно по такъв начин е било подходено и в процеса по подготовка на новата бранд идентичност на клуба.
В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев ([email protected]).
С уважение,
Атанас Бостанджиев"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахааа
15:29 01.06.2026
2 Лопата Орешник
15:29 01.06.2026
3 Цък
15:44 01.06.2026
4 Браво
15:44 01.06.2026
5 Въгларово
Още в началото на първенството прогнозирах,че той ще гледа Европа през крив макарон.
15:49 01.06.2026