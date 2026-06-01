Атанас Бостанджиев отхвърли поканата за разговор със сдружението „Левски на левскарите“

1 Юни, 2026 15:23 594 5

Организацията, която държи миноритарен дял в клуба, настояваше за разговор

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият мажоритарен собственик на ПФК Левски – Атанас Бостанджиев, отказа да се срещне с представителите на сдружението „Левски на левскарите“. Организацията, която държи миноритарен дял в клуба, настояваше за диалог относно бъдещето и управлението на „сините“, но поканата им остана без отговор.

Ето какво гласи изявлението на Бостанджиев:

"ДО
Сдружение „Левски на левскарите“
На вниманието на г-н Димитър Костадинов,
Председател на Управителния съвет

Относно: Покана за среща

Уважаеми г-н Костадинов,


Благодаря за отправената покана и за изразения интерес към бъдещето на ПФК „Левски“.

Поставените от Вас въпроси са от компетентността на органите на дружеството и следва да бъдат разглеждани по установения за акционерно дружество ред, включително в рамките на Общото събрание на акционерите. С оглед принципа на равнопоставеност между всички акционери не считам за целесъобразно провеждането на отделна среща с конкретен миноритарен акционер извън този ред.

В същото време ръководството на клуба, в лицето на неговия президент г-н Наско Сираков, има нашето доверие при необходимост да инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност. Доколкото разбирам, именно по такъв начин е било подходено и в процеса по подготовка на новата бранд идентичност на клуба.

В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев ([email protected]).

С уважение,
Атанас Бостанджиев"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    Отговор
    " Сдружението вън!" Това ще е новият транспарант на стадиона... Толкова години, като кърлежи бяха... В най- трудните времена Сираков спаси отбора от фалит и го доведе до шампионска титла! А тези си пеят тяхната песен- Айде няма смисъл от вас!!!

    15:29 01.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    Отговор
    Хахаха! Право куме в очи!! Тия мишоци за какви се помислиха?

    15:29 01.06.2026

  • 3 Цък

    Отговор
    Браво , никакви разговори със самозабравили се наркомани. Крайно време е запалянковците да разберат, че ФК вече са фирми, не са дружества с идеална цел, както и било . На всички левскари трябва да им е ясно , че подкрепят, викат за фирмата на Б.

    15:44 01.06.2026

  • 4 Браво

    Отговор
    Това е правилният отговор на тия циркаджии за какви се мислят

    15:44 01.06.2026

  • 5 Въгларово

    Отговор
    Голям и звучен шамар за големите фенове на неуспелия и тази година треньор в Турция.
    Още в началото на първенството прогнозирах,че той ще гледа Европа през крив макарон.

    15:49 01.06.2026

