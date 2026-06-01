„Каубой“ на безценица: Geely пусна брутален приключенски SUV за под 10 000 евро

Китайският автомобилен гигант Geely реши да разчупи ледовете в сегмента на достъпните градски SUV-ове, пускайки на родния си пазар обновения и силно ексцентричен кросоувър Geely Cowboy 2026. Въпреки че под ламарините му се крие добре познатата и доказана платформа от популярния у нас модел Coolray, „Каубоят“ демонстрира коренно различен, брутален характер. Цялата концепция на колата е подчинена на приключенския дух и активния отдих сред природата, което личи от всеки квадратен сантиметър на купето.

Голямата сензация тук обаче не е просто дизайнът, а умопомрачително ниската цена, която кара европейските алтернативи да изглеждат абсурдно скъпи. Моделът дебютира в три нива на оборудване с официални ценови нива между 10 100 и 11 200 евро. За да бъде офанзивата пълна, компанията стартира и ексклузивна кампания до 30 юни с допълнителна отстъпка за купувачи на първа кола. Така реалната начална цена пада до шокиращите 9 350 евро– сума, срещу която в Европа трудно може да се купи дори приличен мотоциклет.

Въпреки че силуетът запазва основните си пропорции, версията за 2026 година идва с ексклузивен мастилено черен цвят Samurai Black, който придава на машината заплашително офроуд излъчване. Външният вид е подправен с масивни защитни кори по периметъра и пластмасови раздувки на калниците. Истинският фурор обаче е на покрива – там гордо се шири огромен багажник с площ от 1.3 квадратни метра, способен да носи до 50 кг оборудване, подпомаган от мощни допълнителни LED прожектори за нощни преходи и груби All-Terrain гуми за всякакъв терен. На задната врата пък е монтирана брандирана кутия за багаж, която инженерите галено наричат „вълшебна раница“ – вътре има хитра дренажна мрежа за мокри обувки или чадъри след разходка край реката.

С дължина от 4442 мм и височина 1770 мм, Geely Cowboy е осезаемо по-напомпан и висок от стандартния Coolray, което е довело до много по-просторен и въздушен салон. Вътре водачът е посрещнат от дигитален минимализъм с 8.8-инчов приборен панел и огромен 14.6-инчов централен тъчскрийн на инфоразвлекателната система. Мултимедията се задвижва от модерната операционна система Flyme Auto, осигуряваща светкавични реакции. Интериорният шик се допълва от елегантни хромирани акценти и амбиентно осветление с палитра от цели 256 цвята за персонализация на атмосферата.

Технологичното въоръжение на този бюджетен боец също е направо стряскащо за класа си. Списъкът с екстри включва „прозрачна“ 540-градусова система от камери за всеобхватен обзор, която благодарение на умен софтуер позволява на шофьора да вижда на екрана какво се случва дори под самото дъно на колата – безценен помощник при преминаване през остри камъни или дълбоки коловози. За сигурността на асфалта пък се грижи цял арсенал от електронни системи за автономно шофиране от ниво L2, включително адаптивен темпомат и асистент за поддържане на лентата.

Под предния капак изненади липсват – там работи познатият сърцат 1.5-литров четирицилиндров бензинов турбомотор със 180 конски сили и 290 Нм въртящ момент. Мощността се предава към предните колела чрез модерна 7-степенна роботизирана трансмисия с двоен мокър съединител, чиято ефективност достига феноменалните 98%. Голямата инженерна изненада обаче е в задното окачване – докато повечето конкуренти в този ценови сегмент залагат на евтина торсионна греда, Geely Cowboy е оборудван с напълно независимо многораменно (Multi-link) окачване, което гарантира отлично пътно поведение и филтриране на неравностите.

С този модел китайците се прицелват директно в младата и активна аудитория, която търси атрактивен SUV с приключенски дух без необходимост от банкови кредити за цял живот. На вътрешния пазар обаче „Каубоят“ ще трябва да се изправи в безмилостна битка не само срещу класически японски величия като Honda HR-V, но и срещу армията от настъпващи електрически и хибридни кросоувъри, които се опитват напълно да изтрият бензиновата ера от картата на Китай.

Относно пазарните перспективи на Стария континент, Geely за момента няма официални планове да продава Geely Cowboy в Европа. Причината е стратегическа – концернът е насочил усилията си за глобална експанзия в Европа, а строгите еко изисквания на Стария континент карат марката да залага на масирана офанзива от електрифицирани и хибридни модели.

А тъй като Geely Cowboy се задвижва от конвенционален бензинов турбомотор, той не се вписва в строгите екологични стандарти на Европейския съюз. В допълнение идват и задължителните европейски системи за безопасност, с които цената му би скочила двойно, което би унищожило основното му предимство – екстремната ценова достъпност.