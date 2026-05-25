Селекционерът на Испания: Не избирам националите в зависимост кой къде играе

Европейският шампион Испания разкри имената на тези 26 играчи, които ще участват на Мондиала това лято. Защо сред тях няма нито един от Реал Мадрид, защо други футболисти не попаднаха в него, как е направен изборът, защо точно дадени състезатели са включени, как тимът оценява силите си и т.н. На тези въпроси отговори селекционерът Луис де ла Фуенте:

За липсата на играчи на Реал Мадрид

Аз съм национален селекционер и не гледам от кой клуб идват футболистите. Те са играчи на националния отбор, не гледам един или друг клуб. Нямам този локален патриотизъм, който може да има един фен. Единственото, което искам, е тези футболисти да усещат гордостта да представляват националния отбор.

За отсъствието на Хаусен и Льо Норман

Вместо да говоря за отсъствията, ще кажа защо тук са Ерик Гарсия и Пубий. На всички е ясно какво представяне имат тези футболисти. Сметнахме, че моментът е подходящ и взехме това решение, защото правят много силен сезон. Вече казах, че има футболисти, които досега не са били с нас, но ще бъдат. Ерик е с мен още от националния отбор до 19 години, а Пубий го познавам от периода му в младежкия национален отбор до 21 години и олимпийския тим.

За колебанията около избора

Трудно е. Когато се прави списък с повиквателни, ние работим по него с месеци, защото разглеждаме всички възможни сценарии. Трудно е да прецениш кой футболист може да пасне в определена ситуация. Но ме успокоява фактът, че играчите, които повикахме, както и някои от останалите извън състава, също можеха да бъдат тук. Доволни сме, защото вчера, когато финализирахме списъка, спахме спокойно.

За вратарите

Това е списък, който беше много добре обмислен и анализиран. От месеци мислим върху него. Разполагаме с най-добрите вратари в света и който и да беше попаднал в състава, щеше да бъде пълна гаранция и можеше да бъде титуляр. Имаме трима вратари със стабилност и качество.

Кой ще бъде титулярен страж– Унай или Жоан

Защо не говорим за Рая? Направо се изумявам. Който и вратар да играе… Вижте какви трима вратари имаме. Дебатът ще бъде какъвто ще бъде, но аз съм спокоен.

За повиквателната на Жоан Гарсия

Не усещам никакъв натиск. Показвам това с определения списък – това е съставът, който искаме да имаме. Уважавам вашите оценки, но натиск няма. При вратарите ще изберем този, който смятаме за най-подходящ. Изглежда говорим само за Унай и Жоан, но има и Рая.

За осемте играчи на Барселона и специално Гави

Не знам дали са осем, а ако съм знаел – вече съм забравил. Те са играчи на националния отбор, нищо повече. А Гави е много обичан и много ценен футболист, той е любимецът на целия отбор – казвам го с обич. А във футболно отношение няма какво да откривам за него – неговата универсалност… Гави ни дава всичко това, за което говоря. И се завръща, ще бъде на Световно първенство, така че от гледна точка на мотивацията не може да се иска повече.

За Педри

Контузията му на Европейското първенство беше изключително тежък удар, много страдахме заради това. Щастлив съм, че има тази възможност и че поддържа нивото, което показа в клуба си. Ако го задържи, подскачам от радост, но той е подготвен да направи още повече и ще го направи.

Ще бъде ли Ямал готов за началото

Няма да прибързваме с нищо, координираме се с клубовете. Информацията, с която разполагаме, е, че всички ще бъдат готови за първия или за втория мач. Няма да се рискува повече от необходимото, но ако се наложи разумен риск, при максимална сигурност, самите играчи искат да рискуват на Световно първенство.

От какво има нужда националният отбор на Мондиала и трите думи, с които определят списъка

Качество, човечност и конкурентоспособност. В това отношение сме много силен отбор. Има и още качества, както и неща, които трябва да подобрим.“

Може ли Испания да спечели СП

Толкова е просто, казвам го ясно – чувстваме се фаворити, да; способни сме да спечелим Световното първенство, да; но това не гарантира нищо, да. Има и други национални отбори, които са толкова сериозни претенденти, колкото и ние. Имаме огромно желание да се борим докрай, но във футбола можеш да загубиш дори когато си по-добрият отбор. Ще се борим за всичко, никой да не се съмнява в това.

За разговорите с играчите, които не са в списъка

Това е най-неприятната, най-трудната част от работата. Говорих с някои футболисти и това е най-тежката страна на тази професия. Но ще има още възможности. Животът не подарява нищо на никого – те са си го заслужили. Това не е сбогом, а до скоро.

За отсъствието на Мората и Карвахал

Искам да кажа няколко думи за Дани и Алваро заради значението, което имаха за нас, и заради значението, което се надявам да имат и в бъдеще. Те оставиха незаличено наследство от класа, характер и лидерство… Но поколението капитани, което остава, е напълно подготвено. Тук никой няма затворена врата.

Кога списъкът е бил финализиран

Той беше почти готов още преди много месеци, чакайки непредвидените ситуации, които се случват във футбола. Искам да спомена и Фермин Лопес. Последният играч в списъка… Е, до 23:30 вчера следяхме Виляреал – Атлетико. Тогава окончателно затворихме списъка.

За Марк Пубий и Баена

Пубий предлага много неща – универсалност, може да играе като централен защитник или бек. В толкова натоварен турнир ни дава гъвкавост. А Баена е с мен от много години и има играчи със специален ген – характер за националния отбор, и винаги когато идва, играе на изключително високо ниво. Има пълното ми доверие, разбира какво искам от него и знаем какво може да ни даде.

За Виктор Муньос

Той е футболист, който се появи в Ла Лига с фантастична енергия и представяне. Дава ни скорост, промяна в интензитета, възможност да сменяме ритъма на мача, може да играе и по двата фланга, дори като вътрешен халф… Това е футболист с огромно желание, както всички, които идват за първи път. Знам, че ще ни даде много в мачовете, в които разчитаме на него.