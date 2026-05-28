Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар пристигна за лагера на националния отбор на Бразилия с хеликоптер

Неймар пристигна за лагера на националния отбор на Бразилия с хеликоптер

28 Май, 2026 08:30 670 0

  • неймар-
  • бразилия-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • хеликоптер-
  • мондиал 2026

34-годишният футболист е сред най-големите имена в състава на Бразилия, но около физическото му състояние има сериозни въпросителни

Неймар пристигна за лагера на националния отбор на Бразилия с хеликоптер - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Неймар се присъедини към лагера на националния отбор на Бразилия преди Световното първенство, като пристигането му не остана незабелязано. Звездата долетя в тренировъчната база в Терезополис с частен хеликоптер. 34-годишният футболист е сред най-големите имена в състава на Бразилия, но около физическото му състояние има сериозни въпросителни. Той е единственият от “селесао”, който си позволи подобно екстравагантно пристигане.

Неймар се включва в подготовката с контузия и веднага ще бъде подложен на медицински прегледи. Целта е да се установи реалната тежест на травмата и кога може да се очаква завръщането му на терена. Националите на Бразилия ще останат в базата „Гранжа Комари“ уикенда, когато когато ще отпътуват за Рио де Жанейро, където ще бъде и последната проверка преди Мондиал 2026 на “Маракана” срещу Панама.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове