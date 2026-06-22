Германия губи ключов защитник до края на Мондиала след тежка травма

Голямо разочарование застигна националния отбор на Германия по футбол, след като стана ясно, че централният бранител Нико Шлотербек няма да може да продължи участието си на Мондиал 2026. Новината бе потвърдена от германския щаб, а причината е сериозна травма, получена по време на двубоя срещу Кот д’Ивоар.

Медицинските изследвания са установили, че Шлотербек е скъсал връзка на левия си глезен – контузия, която ще го извади от терените за поне два месеца. Това означава, че защитникът няма да може да помогне на своите съотборници до края на световното първенство, въпреки че ще остане с отбора и ще ги подкрепя отстрани.

Загубата на Шлотербек е истински удар за селекционера и целия тим на Германия. До момента той бе неизменен титуляр в състава и дори се разписа при впечатляващата победа със 7:1 над Кюрасао. Неговото отсъствие ще наложи промени в защитната линия на Маншафта.

Очаква се опитният Антонио Рюдигер да поеме ролята на титулярен централен защитник в оставащите мачове. Като резервни варианти селекционерът може да разчита на Валдемар Антон и Малик Тиау, които ще бъдат готови да се включат при необходимост.

В последния си мач от груповата фаза германците ще се изправят срещу Еквадор на 25 юни. Въпреки тежката загуба на основен играч, Бундестимът ще търси победата и ще се опита да докаже, че разполага с достатъчно дълбочина и характер.