Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германия губи ключов защитник до края на Мондиала след тежка травма

Германия губи ключов защитник до края на Мондиала след тежка травма

22 Юни, 2026 18:16 723 2

  • германия-
  • мондиал 2026-
  • нико шлотербек-
  • контузия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • антонио рюдигер-
  • групова фаза-
  • еквадор

Сериозна контузия изважда Нико Шлотербек от световното първенство

Германия губи ключов защитник до края на Мондиала след тежка травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямо разочарование застигна националния отбор на Германия по футбол, след като стана ясно, че централният бранител Нико Шлотербек няма да може да продължи участието си на Мондиал 2026. Новината бе потвърдена от германския щаб, а причината е сериозна травма, получена по време на двубоя срещу Кот д’Ивоар.

Медицинските изследвания са установили, че Шлотербек е скъсал връзка на левия си глезен – контузия, която ще го извади от терените за поне два месеца. Това означава, че защитникът няма да може да помогне на своите съотборници до края на световното първенство, въпреки че ще остане с отбора и ще ги подкрепя отстрани.

Загубата на Шлотербек е истински удар за селекционера и целия тим на Германия. До момента той бе неизменен титуляр в състава и дори се разписа при впечатляващата победа със 7:1 над Кюрасао. Неговото отсъствие ще наложи промени в защитната линия на Маншафта.

Очаква се опитният Антонио Рюдигер да поеме ролята на титулярен централен защитник в оставащите мачове. Като резервни варианти селекционерът може да разчита на Валдемар Антон и Малик Тиау, които ще бъдат готови да се включат при необходимост.

В последния си мач от груповата фаза германците ще се изправят срещу Еквадор на 25 юни. Въпреки тежката загуба на основен играч, Бундестимът ще търси победата и ще се опита да докаже, че разполага с достатъчно дълбочина и характер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГерманскоОбиране

    1 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    18:17 22.06.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Кофти за немците. Рюдигер дето ще го замени, често създава проблеми.

    18:36 22.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове