След конфликта в Банско: Премиерът призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България

"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация". Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между италиански младежи от израелски произход и българи в Банско.
Министър-председателят подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии. "Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", посочи той. По думите му традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.
Той призова всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.
Премиерът Румен Радев посети днес Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххххххххххх
10:01 06.08.2026
2 И те
Коментиран от #29
10:01 06.08.2026
3 хъъх
10:02 06.08.2026
4 Фактите ги скри
10:03 06.08.2026
5 Зевс
10:03 06.08.2026
6 АГАТ а Кристи
Но няма да има смелостта да привика юдейската "Шалом" и да ги завре в тъмната част на "най-добрият приятел на човека"
Коментиран от #10, #16
10:04 06.08.2026
7 хехе
10:05 06.08.2026
8 Българин
10:06 06.08.2026
9 Какво ще ги призовава,
10:07 06.08.2026
10 Любопитен
До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":Не се ли притесняваш, че твоите идоли Лорел и Пасито ще завият на умряло?
Коментиран от #19
10:10 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой си
Евреите трябва да целуват краката на всеки българин, когото видят!
Единствена България спаси своите евреи от депортация по време на фашизма!
Неблагодарници!
10:13 06.08.2026
13 123
Остро осъждаме престъпленията от омраза срещу православните българи от страна на италианските евреи, вилнели дни наред в Банско!
Коментиран от #17
10:15 06.08.2026
14 Ще ни нападат, защото
Насаждат ни комплекси за малоценност, бедност, престъпници, процъфтяваща мафия, безнадежност, безперспективност, без бъдеще, кал и мизерия!
Е как няма да ни нападат!?
Дори ще ни осъдят да платим обезщетение на евоейските попелдаци!
10:17 06.08.2026
15 Сандо
10:21 06.08.2026
16 Хаген Дас
До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":Да ги оставим да си правят каквото искат! В Гърция за един пожарогасител ти спукват д..то но у нас могат да си правят каквото искат! Италия да проучат колко сигнала има преди случката срещу тези, явно има предистория която не е удобна за мошетата!
10:21 06.08.2026
17 Ам, че тя външната е
До коментар #13 от "123":Като селски обществен нужник: само смърди, а друг чисти след нея!
Сега сигурно ше се обади на Натаняхо да му се извини от името на уелокупния, български народ за причинените неудобства на малките юдейчета!
10:21 06.08.2026
18 Синя София
10:23 06.08.2026
19 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "Любопитен":МОЙ ИДОЛИ ???????? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣....
Кърпата с оцет дето трябва да е постоянно на челото ти е паднала 😂. Върни я на мястото и !
Немедлено, товаришь !!!
10:26 06.08.2026
20 радеф кажи го на урк по черноморието
местните са дигнали ръце и пропищяли от борсуци
10:28 06.08.2026
21 Госあ
10:29 06.08.2026
22 Браво
10:33 06.08.2026
23 ?????
10:36 06.08.2026
24 Мич
10:39 06.08.2026
25 ДрайвингПлежър
Няма значени дали са илалиански или други еврейчета - това са все ултра-религиозни психопати с мания за величие! И както видяхме от кадрите в хотела има защо не само да се разменят словесни престрелки, но и да се превъзпитат еврейчетата! ако от малки си позволяват това, което са направили в хотела... е виждате какво си позволяват като пораснат! НИКАКВИ ОТСТЪПКИ НА ТИЯ!!! Защита за нашите момчета!
10:45 06.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 1488
особено към турската
500 г я търпяхме
10:51 06.08.2026
28 Ей Радев
Защо се допуска ционистки теророристични клетки свързани пряко с Мосад в България да съществуват? Нима не знаят тези в МС и Службите за тази Федерацията на ционистите в България и за този доказан военнопрестъпник, израелският боклук Николай Гълъбов и за тези не повече от 5 олигофрена около него ? До кога на подобен абсурд ще бъдем свидетели? Впрочем и калушковците пак бяха свързани с Мосад по линия на международната "ренджерска организация" където половината поне от управителният съвет доказано са свързани и финансирани от фирми на Мосад. И това ли не знаят службите? ....
10:57 06.08.2026
29 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "И те":Все тая какво ще отговорят. Изявлението е да чуят. Отговорите им не са фактор.
10:59 06.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ей Радев
11:00 06.08.2026
32 Павел Пенев
11:01 06.08.2026
33 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
ВИЖДАЛ СЪМ ги НЕ ВЕДНЪЖ В ХОТЕЛ "ХРИ ЗАН ТЕ МА" В "к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ"
(ИДВАТ ТАМ ЗАРАДИ КАЗИНОТО , ХУБАВАТА ХРАНА, НАРГИЛ€ТА...),ВИЖДАЛ СЪМ ГИ И В БАНСКО ПО МАГАЗИНИТЕ НА ГЛАВНАТА! НАИСТИНА $€ ДЪРЖАТ КАТО Д . ВА ЦИ!
мун чо-ПО-ДОБРИЯТ КО МУ НИ $Т ОТ раз бой кУ ,В СЛУЧАЯ € пр . в!
11:03 06.08.2026
34 Точно ей сега е момента
11:05 06.08.2026