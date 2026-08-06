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След конфликта в Банско: Премиерът призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България

След конфликта в Банско: Премиерът призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България

6 Август, 2026 09:42 1 159 34

  • банско-
  • румен радев-
  • чужденци

Той призова всички чуждестранни граждани, които са на посещение у нас, да спазват законите на страната

След конфликта в Банско: Премиерът призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация". Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между италиански младежи от израелски произход и българи в Банско.

Министър-председателят подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии. "Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", посочи той. По думите му традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

Той призова всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.

Премиерът Румен Радев посети днес Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххххххххххх

    35 2 Отговор
    Крайно време е и българите да вземат закона в свои ръце

    10:01 06.08.2026

  • 2 И те

    16 2 Отговор
    какво му отговориха ?

    Коментиран от #29

    10:01 06.08.2026

  • 3 хъъх

    2 12 Отговор
    оценката на българия за правата на човек ли ? или за футболните нациски агитки ? коя оценка ?

    10:02 06.08.2026

  • 4 Фактите ги скри

    13 9 Отговор
    полицията в Банско. Късно ти докладват премиер министре и кълвеш на гола кука! Какво са ти докладвали те си знаят! Като тиражират щети и хулиганство къде са задържаните. Защо не е спазен закона а българските граждани да се информират от чужди медии.

    10:03 06.08.2026

  • 5 Зевс

    39 2 Отговор
    Богоизбраните са свикнали все да се представят на жертви, но последните години добре видяхме истинското им лице!

    10:03 06.08.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    11 11 Отговор
    Първа плаха стъпка на боташа, откакто е стъпил в мин.съвет 😭.
    Но няма да има смелостта да привика юдейската "Шалом" и да ги завре в тъмната част на "най-добрият приятел на човека"

    Коментиран от #10, #16

    10:04 06.08.2026

  • 7 хехе

    34 2 Отговор
    След като излезнаха неудобни факти за мошетата какво ли ще каже Лорер който вчера веднага се нареди на редичката на битите.

    10:05 06.08.2026

  • 8 Българин

    34 2 Отговор
    Единственото нещо, което Радев трябва да направи е да изпрати сметката за щетите на италианския премиер.

    10:06 06.08.2026

  • 9 Какво ще ги призовава,

    29 3 Отговор
    направо да им дава нота, да се омитат от България, тук кретени не ни трябват, ние сме цивилизована държава.

    10:07 06.08.2026

  • 10 Любопитен

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":

    Не се ли притесняваш, че твоите идоли Лорел и Пасито ще завият на умряло?

    Коментиран от #19

    10:10 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой си

    27 1 Отговор
    Неблагодарни нагли до безобразие!
    Евреите трябва да целуват краката на всеки българин, когото видят!
    Единствена България спаси своите евреи от депортация по време на фашизма!
    Неблагодарници!

    10:13 06.08.2026

  • 13 123

    17 0 Отговор
    Реакцията на външното ни министерство трябва да е:
    Остро осъждаме престъпленията от омраза срещу православните българи от страна на италианските евреи, вилнели дни наред в Банско!

    Коментиран от #17

    10:15 06.08.2026

  • 14 Ще ни нападат, защото

    11 0 Отговор
    Самите наши политици нямат никакво уважение към българите! Държат се с нас, като със стадо!
    Насаждат ни комплекси за малоценност, бедност, престъпници, процъфтяваща мафия, безнадежност, безперспективност, без бъдеще, кал и мизерия!
    Е как няма да ни нападат!?
    Дори ще ни осъдят да платим обезщетение на евоейските попелдаци!

    10:17 06.08.2026

  • 15 Сандо

    4 0 Отговор
    Това са само приказики,макар че и те имат значение.А защо не се привикани чуждите посланици,защо МВнР не е изпратило ноти до страните и накрая защо тия НПО-та не са им сложени юздите?Така с приказки не става,историята с Русия и нейните червени линии всички знаем до какво доведе - това ли искат нашите плазмодии?

    10:21 06.08.2026

  • 16 Хаген Дас

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":

    Да ги оставим да си правят каквото искат! В Гърция за един пожарогасител ти спукват д..то но у нас могат да си правят каквото искат! Италия да проучат колко сигнала има преди случката срещу тези, явно има предистория която не е удобна за мошетата!

    10:21 06.08.2026

  • 17 Ам, че тя външната е

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    Като селски обществен нужник: само смърди, а друг чисти след нея!
    Сега сигурно ше се обади на Натаняхо да му се извини от името на уелокупния, български народ за причинените неудобства на малките юдейчета!

    10:21 06.08.2026

  • 18 Синя София

    6 1 Отговор
    Смрадлива сган са тия евреи,по целия свят създават проблеми,но еврейските общности в САЩ, Русия, Европа ги закрилят и се чувстват богоизбрани и безнаказани

    10:23 06.08.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Любопитен":

    МОЙ ИДОЛИ ???????? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣....
    Кърпата с оцет дето трябва да е постоянно на челото ти е паднала 😂. Върни я на мястото и !
    Немедлено, товаришь !!!

    10:26 06.08.2026

  • 20 радеф кажи го на урк по черноморието

    6 0 Отговор
    да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.

    местните са дигнали ръце и пропищяли от борсуци

    10:28 06.08.2026

  • 21 Госあ

    6 1 Отговор
    Евала ! При петроханци и бацета, секʼва измет си праеше кʼвото иска в България ! Един швед беше играл футбол с камериерка !

    10:29 06.08.2026

  • 22 Браво

    3 1 Отговор
    Това е Премиер проучва и им отговаря

    10:33 06.08.2026

  • 23 ?????

    4 0 Отговор
    Вънкашната министърка що се скри та се налага Радев да се изказва за един по същество битов конфликт раздут от обезумелите от безнаказаност еврейски лобисти в Италия и България.

    10:36 06.08.2026

  • 24 Мич

    1 0 Отговор
    Имам приятел, който работеше на лифта "Рилски езера". Неговите думи бяха:Най-лоши са еврейските туристи, нагли,лигави и други подобни епитети.

    10:39 06.08.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Българските младежи да се наградят!
    Няма значени дали са илалиански или други еврейчета - това са все ултра-религиозни психопати с мания за величие! И както видяхме от кадрите в хотела има защо не само да се разменят словесни престрелки, но и да се превъзпитат еврейчетата! ако от малки си позволяват това, което са направили в хотела... е виждате какво си позволяват като пораснат! НИКАКВИ ОТСТЪПКИ НА ТИЯ!!! Защита за нашите момчета!

    10:45 06.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1488

    1 0 Отговор
    "България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии"

    особено към турската
    500 г я търпяхме

    10:51 06.08.2026

  • 28 Ей Радев

    2 0 Отговор
    Не се прави на луд а моментално "Федерацията на ционистите" да бъде закрита ! ... и председателя на тази терористична ционистка клетка нарекла себе си "Федерацията на ционистите в България" Николай Гълъбов да бъде арестуван ! Десетки са членовете от НК по които обвинение може да му се повдигне и да бъде осъден по бързата процедура. Какво се чака? А? Въпрос към Правителството:
    Защо се допуска ционистки теророристични клетки свързани пряко с Мосад в България да съществуват? Нима не знаят тези в МС и Службите за тази Федерацията на ционистите в България и за този доказан военнопрестъпник, израелският боклук Николай Гълъбов и за тези не повече от 5 олигофрена около него ? До кога на подобен абсурд ще бъдем свидетели? Впрочем и калушковците пак бяха свързани с Мосад по линия на международната "ренджерска организация" където половината поне от управителният съвет доказано са свързани и финансирани от фирми на Мосад. И това ли не знаят службите? ....

    10:57 06.08.2026

  • 29 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И те":

    Все тая какво ще отговорят. Изявлението е да чуят. Отговорите им не са фактор.

    10:59 06.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ей Радев

    1 0 Отговор
    И главния секретар на МВР да НЕ се прави на луд а моментално да разпореди арест на този израелски боклук Николай Гълъбов ! Никакви ционистки терористични клетки в България не може да се допуска да съществуват. Никакви "Федерации на ционисти, военнопрестъпници и терористи " или други подобни клетки. Арест веднага и най малкото екстрадация и лишаване от българско гражданство за тоя Николай Гълъбов ! И Радев, спри да се правиш на луд моля!

    11:00 06.08.2026

  • 32 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Много точно и поучително за нашите слугински медии и западните дебили. Без да съм бил свидетел на този случай съм сигурен,че еврейските пръдльовци са направили провокацията. Те така са свикнали,след което винаги се правят на пострадали. Мръсна гадна напаст.

    11:01 06.08.2026

  • 33 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    1 0 Отговор
    НЕ Е НУЖНО ДА СИ АНТИ-$€ мит , ЗА ДА СЕ ВЪЗМУТИШ ОТ ДЪРЖАНИЕТО НА €в р€й ч€ та та!
    ВИЖДАЛ СЪМ ги НЕ ВЕДНЪЖ В ХОТЕЛ "ХРИ ЗАН ТЕ МА" В "к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ"
    (ИДВАТ ТАМ ЗАРАДИ КАЗИНОТО , ХУБАВАТА ХРАНА, НАРГИЛ€ТА...),ВИЖДАЛ СЪМ ГИ И В БАНСКО ПО МАГАЗИНИТЕ НА ГЛАВНАТА! НАИСТИНА $€ ДЪРЖАТ КАТО Д . ВА ЦИ!
    мун чо-ПО-ДОБРИЯТ КО МУ НИ $Т ОТ раз бой кУ ,В СЛУЧАЯ € пр . в!

    11:03 06.08.2026

  • 34 Точно ей сега е момента

    1 0 Отговор
    да бъдат арестувани ! Оказва се че в България съществува "Федерацията на ционистите" и председател на тази Федерацията на ционистите в България е някакъв нещастник Николай Гълъбов израелски гражданин служил в израелската армия и вероятно убивал жени, деца и старци в Палестина. Даже не вероятно а направо е сигурно. Но въпроса към МВР и Службите е : а Федерация на ислямистите ще търпите ли? А федерация на терористите ще търпите ли? А федерация на нацистите ще търпите ли? И защо се допуска да ги питам подобна терористична организация като тази Федерацията на ционистите с няколко престъпника за членска маса да съществува в България. Ти Радев отговор можеш ли да ни дадеш? А подло лъжливо същество ?

    11:05 06.08.2026

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