След конфликта в Банско: Премиерът призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България

"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация". Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между италиански младежи от израелски произход и българи в Банско.

Министър-председателят подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии. "Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", посочи той. По думите му традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

Той призова всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.

Премиерът Румен Радев посети днес Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.