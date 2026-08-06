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Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран ще бъдат трудни и ще отнемат време

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран ще бъдат трудни и ще отнемат време

6 Август, 2026 09:56, обновена 6 Август, 2026 09:57 527 7

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  • преговори

Междувременно Иран настоява за премахване на блокадата срещу своите пристанища

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран ще бъдат трудни и ще отнемат време - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран ще бъдат сложни и продължителни. В интервю за Fox News той определи иранците като "изключително трудни хора" с "разпокъсана система", пише Фокус.

По думите му задачата на Вашингтон е да постигне най-добрия възможен резултат за САЩ, като подчерта, че очаква цените на петрола да спаднат и да останат ниски, а Иран никога да не се сдобие с ядрено оръжие.

Изказването му идва на фона на противоречиви сигнали около преговорите между Вашингтон и Техеран. След като Иран и Оман обявиха договорка относно управлението на Ормузкия проток, заместник-външният министър Казем Гарибабади заяви, че Техеран все още не е решил дали ще приложи американско-иранския меморандум за разбирателство.

Споразумението беше поставено под въпрос след ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток, на които САЩ отговориха с нови въздушни удари.

Междувременно Иран настоява за премахване на блокадата срещу своите пристанища, но според информацията президентът Доналд Тръмп засега не е склонен да направи подобна отстъпка.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    И що ?!
    Вчера всички в САЩ се опулихте, че нямате ракети.....!!!???
    Да ви поздравя родителите и командването.....

    10:00 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хмм

    3 0 Отговор
    "християнският воин" както се нарича самият Хегсет мислеше че бързо ще победи в кръстоносния поход срещу "неверниците", но никога не става това което искаме

    10:07 06.08.2026

  • 4 сащисан кравар

    4 0 Отговор
    Разбира се на тези "преговори" Бай Дончо преговаря сам със себе си😅

    10:07 06.08.2026

  • 5 жестомимичен превод

    0 0 Отговор
    Преговорите са почти сближили позициите с положена много добра основа, за да се постигне желаното съгласие след няколко президентски мандати.

    11:02 06.08.2026

  • 6 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    11:04 06.08.2026

  • 7 Айде преговаряйте бе,

    0 0 Отговор
    некадърници!Че,дизела ще мине 2€.

    11:12 06.08.2026

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