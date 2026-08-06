Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран ще бъдат трудни и ще отнемат време

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран ще бъдат сложни и продължителни. В интервю за Fox News той определи иранците като "изключително трудни хора" с "разпокъсана система", пише Фокус.

По думите му задачата на Вашингтон е да постигне най-добрия възможен резултат за САЩ, като подчерта, че очаква цените на петрола да спаднат и да останат ниски, а Иран никога да не се сдобие с ядрено оръжие.

Изказването му идва на фона на противоречиви сигнали около преговорите между Вашингтон и Техеран. След като Иран и Оман обявиха договорка относно управлението на Ормузкия проток, заместник-външният министър Казем Гарибабади заяви, че Техеран все още не е решил дали ще приложи американско-иранския меморандум за разбирателство.

Споразумението беше поставено под въпрос след ирански атаки срещу кораби в Ормузкия проток, на които САЩ отговориха с нови въздушни удари.

Междувременно Иран настоява за премахване на блокадата срещу своите пристанища, но според информацията президентът Доналд Тръмп засега не е склонен да направи подобна отстъпка.