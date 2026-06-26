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Франция се обединява за победа в чест на Дешан

Франция се обединява за победа в чест на Дешан

26 Юни, 2026 19:01 809 0

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Чуамени разкрива мотивацията на "петлите"

Франция се обединява за победа в чест на Дешан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският национален отбор по футбол се готви за ключов сблъсък срещу Норвегия, белязан от силни емоции и специална цел. След като селекционерът Дидие Дешан бе принуден да се завърне във Франция заради трагичната загуба на майка си, играчите на "Les Bleus" са решени да му посветят победата и първото място в Група I на Световното първенство.

Орелиен Чуамени, полузащитникът на Реал Мадрид и един от лидерите на тима, сподели на пресконференция, че целият отбор е обединен от желанието да подкрепи своя треньор в този труден момент.

"От името на всички във френското семейство изказваме най-искрени съболезнования на Дидие и неговите близки. Това е изпитание за всички ни, но сме решени да изпълним мисията, която ни остави – да го направим горд", заяви Чуамени.

Докато Дешан отсъства, помощник-треньорът Ги Стефан ще води отбора в петъчния двубой на стадион "Жилет" във Фоксбъро. Чуамени подчерта, че Стефан ще следва стриктно указанията и принципите, заложени от Дешан, като ще се стреми да запази духа и стила на игра на "петлите".

"Ги е човек с отворено сърце, който обича футбола. Вярваме, че ще вложим всички необходими съставки за успех", допълни полузащитникът.

И двата отбора вече си осигуриха място в елиминационната фаза след победи над Сенегал и Ирак, но залогът в предстоящия мач е първото място в групата. Френските национали са категорични – ще излязат на терена не само за победа, но и за да отдадат почит на своя наставник.


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