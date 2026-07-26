Британското разузнаване: Кремъл подготвя сериозна провокация срещу НАТО през следващите месеци

Великобритания и нейните съюзници от НАТО ще се сблъскат с пряко противопоставяне от страна на руския президент Владимир Путин в рамките на няколко месеца. Както пише Daily Mail, позовавайки се на източници в разузнаването, Путин планира да "изпита“ новото правителство на Анди Барнъм, докато Доналд Тръмп е фокусиран върху Иран, съобщава Фокус.
Изданието подчертава, че Москва вече се опитва да изчерпи ресурсите на Великобритания, като пренасочва своя "сенчест“ флот от петролни танкери в обход на Ламанша – един от тях вече беше заловен там от британските морски пехотинци миналия месец. В момента обаче съществува вероятност за много по-сериозни провокации от страна на Москва.
"В момента съществува твърда увереност, че Путин подготвя някаква пряка конфронтация с НАТО през следващите няколко месеца. На това влияят редица фактори – убеждението, че Тръмп е отвлечен от Иран, както и признаци за разкол в украинското ръководство“, отбеляза един от източниците на изданието.
При това, според източника на британската медия, разочарованието на Путин от хода на войната в Украйна също е изиграло своята роля: "Има усещане, че ако Путин не успее по някакъв начин да промени ситуацията на бойното поле, войната ще бъде загубена“.
При това той добавя, че смяната на правителството във Великобритания също ще принуди руския президент "да опита да проучи Барнъм и да види дали ще може да се възползва от евентуални разногласия между старата и новата администрация“.
В същото време новият министър на отбраната Уес Стрийтинг реагира решително на всякакви потенциални действия от страна на Москва.
"В Русия не трябва да има съмнения относно решимостта на това правителство и на този министър-председател да се противопоставят на руската агресия не само в Украйна, но и на всякаква агресия срещу Великобритания и нашите съюзници“, подчертава той.
По-рано върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Кристофър Каволи отбеляза, че основното предизвикателство за Запада е възстановяването на способността за производство на оръжие в големи количества.
Така той припомни, че Русия е загубила в тази война над 4000 основни бойни танка. При това във Великобритания те са около 200, във Франция – действащият парк е около 220, а в Канада – 74.
Освен това OSINT-аналитиците отбелязват, че общата граница на страните от НАТО с Русия все още остава практически незащитена, въпреки гръмките изявления на политиците за заплахата от руско нахлуване и уж активната подготовка за него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #9, #23, #68
14:42 26.07.2026
3 георг халката
14:42 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Kaлпазанин
14:43 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Костадинов
Коментиран от #28
14:45 26.07.2026
9 Трол копейкаджия
До коментар #2 от "Овчар":Откъдя си бря
14:45 26.07.2026
10 Оракул
14:46 26.07.2026
11 Ха,ха
14:47 26.07.2026
12 Първанов
Коментиран от #29
14:48 26.07.2026
13 провокация
14:48 26.07.2026
14 СВОтчик
Коментиран от #19
14:48 26.07.2026
15 Ала бала
14:48 26.07.2026
16 Т.е.
14:49 26.07.2026
17 Време е англосаксонците да си платят!
Коментиран от #21
14:49 26.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цереушник
До коментар #14 от "СВОтчик":Ми Ади на Гано откога го чакаме то английта са затри пакита се изхождат навсякъде мизерия хората квакат хихи у Русия кеф всичко точно!
Коментиран от #27
14:50 26.07.2026
20 Дрисула
14:50 26.07.2026
21 Спас
До коментар #17 от "Време е англосаксонците да си платят!":Имаш фантазия, но си оставашТъпак
14:51 26.07.2026
22 БАРС
14:51 26.07.2026
23 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #2 от "Овчар":Ще го накажем.
14:51 26.07.2026
24 Всеки ден
14:51 26.07.2026
25 Хахахахаха
Коментиран от #37
14:52 26.07.2026
26 Zахарова
Коментиран от #35, #41, #120
14:52 26.07.2026
27 За кво квичиш?
До коментар #19 от "Цереушник":За пари ли?
Коментиран от #32, #36
14:52 26.07.2026
28 маке
До коментар #8 от "Костадинов":Психопата наркоман е един - Зелената гнида
Коментиран от #66, #89
14:52 26.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Готви се огромна провокация на Русия
Коментиран от #100
14:53 26.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вън от НАТО щом
Коментиран от #101
14:54 26.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дрисула
До коментар #26 от "Zахарова":Е нема що, най онодения град в света, пълен с тъмнозелени човечета от Индия, Пакистан и т.н.
Коментиран от #46
14:54 26.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ММММ
До коментар #25 от "Хахахахаха":Наркоманът разтрели на на ботокса да си проведе парадчето на позора.
Коментиран от #45
14:55 26.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Евкопит Бармалеев
Ихуууу голям кеф
14:56 26.07.2026
40 анонимен
14:56 26.07.2026
41 Това са мечти на русофобния мазохист
До коментар #26 от "Zахарова":Да отидеш в Лондон за да може пакистански банди да изнасилват дъщеря ти, като преди всичко полицията ще ги защитава и ще те заплашват, че ако подадеш жалба ще те съдят за расизъм.
14:56 26.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 производство на оръжие в големи
14:58 26.07.2026
45 Хахахахаха
До коментар #37 от "ММММ":Наркомана реве всеки ден, наркомана 5години се мъчи да направи ракети да стигне до Москва, колко още ще му трябва на наркомана, колко още милиони избити укри на фронта ще му трябват да си върне едно село ахаххаха, много е зле работата, сега се моли на тръмпчо да накара руснаците да не гърмят вече по Киев и другите градове, няма вече кораби в Одеса , няма вече спокойни украински пристанища, голям гледа ги чака укрите
Коментиран от #55, #59
14:58 26.07.2026
46 Zахарова
До коментар #35 от "Дрисула":Да! И точно там милее всеки руснак да се докопа, до всичкото руски богаташи в Лондон. А най- добре е че никога не си ходил там, няма и да отидеш, за теб е необятната руска пусть
14:58 26.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Минералка Банкя
15:00 26.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дядо Ламби
15:00 26.07.2026
53 новото правителство на Анди Барнъм
Коментиран от #57
15:01 26.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 За кво квичиш?
До коментар #53 от "новото правителство на Анди Барнъм":За пари ли?
15:02 26.07.2026
58 Сатана Z
Нещо като през WW2 в която България уж не е участвала във войната срещу СССР с жива сила,но за сметка на това е подържала германския Вермахт със всичко необходимо за източния фронт ,за което в последствие беше окупирана от Украинските войски участващи на страната на СССР
15:03 26.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 руската мечка
15:04 26.07.2026
62 Софето
Коментиран от #125
15:05 26.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Български родолюбец
Когато руската стоманена глутница тръгна напред, мислейки, че ще прегази всичко по пътя си, тя се сблъска с непревходима стена от кураж, тактика и безмилостен огън! Юнаците от Граничния отряд за безпилотни системи „Феникс“ (бригада „Помста“), железните бойци от „Азов“ и Силите за безпилотни системи на ВСУ превърнаха руския щурм в истински ад на земята! 🇺🇦
На бойното поле се разигра драматичен кървав екшън- вместо лесен пробив, окупаторите намериха своята гибел. Земята буквално се разтвори, а небето се нажежи до червено!
Ето равносметката от този легендарен разгром:
Погребани в пламъци: 7 до 9 тежки руски танка бяха превърнати в купчини старо желязо, преди дори да разберат откъде идва ударът!
Пепел и метал: Между 2 и 6 БМП-та и БТР-и, натъпкани с пехота, бяха разкъсани на парчета под точния огън на нашите момчета!
Огнено възмездие: 3 реактивни системи „Град“ и хвалената зенитна система „Бук-М3“ бяха изпепелени, превръщайки се в скъпоструващи факли!
Евтин цирк в калта: Над 47 леки машини, мотоциклети и АТВ-та – „модерната“ тактика на врага – бяха разпилени като детски играчки из донецките полета!
☠️ Краят на пътя: Повече от 120 окупатори останаха завинаги в украинската земя, а десетки други бяха ранени.
Руските военкори вият на умряло.
„Феникс“ изпепели врага от небето, а „Азов“ и артилерията довършиха онези, които се опитаха да избягат. Слава на украинските герои,
Коментиран от #69, #78, #107, #126
15:06 26.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Не лумпи
До коментар #28 от "маке":Става въпрос за многоходовия кгб-бакшиш.
15:06 26.07.2026
67 хихи
До коментар #43 от "Боко":а русоПедитата какво ще правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
15:08 26.07.2026
68 Антирашист 1870
До коментар #2 от "Овчар":Подкрепяш вражеска фашистка държава !
15:08 26.07.2026
69 Хахахахаха
До коментар #64 от "Български родолюбец":Хахахаха, маняк не се надъхвай, гледах клипчето имаше ударени 2 3 танка, 2 3 мотора и 10 човека хахахах, какви 130 човека, вече няма такива нападения от нито една страна заради дроновете, клипчето беше 2,5 минути хахаха, 1,7 млн укри си торят собствените земи вечно, а всички ги знае ме азовци как бягат като стане напечено, мазните страхливци
Коментиран от #72, #77
15:08 26.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Малка поправка
До коментар #69 от "Хахахахаха":Всъщност поправката в цифри никак не е малка, но така се казва. 3 млн укри станаха на тор.
Коментиран от #74
15:11 26.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Нали знаете че
Коментиран от #96
15:12 26.07.2026
76 Благой
15:12 26.07.2026
77 Български родолюбец
До коментар #69 от "Хахахахаха":Не си гледал целия клип. Още клипове трябва да изглеждаш. Влизай в телеграм и гледай изгорели ватенки.
15:13 26.07.2026
78 стоян георгиев
До коментар #64 от "Български родолюбец":Ударите се повториха още няколко пъти със същия резултат.русия загуби около 100 танка за десетина деня а в личен състав около 14000 човека.слава на украинските герои!
15:14 26.07.2026
79 Ню Пакистан
15:14 26.07.2026
80 Розовото пони Путин🦄
До коментар #6 от "Така Така":Няма да изстрелвам памперси, макар че бункера ми да е зареден догоре. Ще ми трябват за следващите 4 г. 🦄🌈😂
15:14 26.07.2026
81 Британското
15:14 26.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Тодор Батков за британците:
Коментиран от #94
15:17 26.07.2026
86 Олееееее хапчитааа
Коментиран от #102
15:18 26.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Антирашист 1881
До коментар #28 от "маке":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разни копейки и рашисти не знаят какво е родина !
Коментиран от #93
15:20 26.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Г-жа Путина е зарязала
До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин много отдавна, не е изпълнявал съпружеските си задължения:)))
Коментиран от #95
15:21 26.07.2026
92 Някой това може ли да го разтълкува ?
За да има противопоставяне какво смята НАТО да извърши? ....
15:22 26.07.2026
93 Като е герой,
До коментар #89 от "Антирашист 1881":защо Зеленски три пъти е дезертирал в МОСКВА, когато е получавал повиквателни, а не е отишъл да се сражава с руснаците?
Коментиран от #103
15:23 26.07.2026
94 хихи
До коментар #85 от "Тодор Батков за британците:":а русиш ломосехшуъл какво ще ги правим.на фронта ли ще ги пращаме 😅😅😅
15:24 26.07.2026
95 Пенсионер 69 годишен
До коментар #91 от "Г-жа Путина е зарязала":На нашите години ние сме си взели своето. Гледай ти да се уредиш с такива красавици, като Путин преди 20 години.
15:25 26.07.2026
96 Антирашист 1882
До коментар #75 от "Нали знаете че":Всички разбраха че си пациент с патологична мозъчна деформация .
15:25 26.07.2026
97 Барактар
Коментиран от #106
15:26 26.07.2026
98 Хэхэхэхэ
До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Днес се нодскочи! Браво,молодец! Макар че приличаш на счупен молив, някак в теб има заряд, има служба, има, дерзай! Влезе в алманаха на световната поезия! Поклон!
15:27 26.07.2026
99 Пенсионер 69 годишен
До коментар #88 от "Готов за бой":В теб е надеждата на НАТО. Българи юнаци с умни калпаци!
15:28 26.07.2026
100 Моряка
До коментар #31 от "Готви се огромна провокация на Русия":Достатъчно е да научат Стоянчо да употребява главни букви,че сам не може да преодолее този урок по граматика за първи клас.Иначе момчето е добро,разбира много от военните въпроси,бил е и войник !!!Може да разглоби Калашник,може и даже да го сглоби,ако малко повече напрегне мозъка си.Предполагам,че има мозък.
Коментиран от #113
15:29 26.07.2026
101 Антирашист 1883
До коментар #33 от "Вън от НАТО щом":Това от къде го измисли , или спирай това дето пиеш ,щото действа умопомрачително ?
15:29 26.07.2026
102 За кво квичиш?
До коментар #86 от "Олееееее хапчитааа":За пари ли?
15:34 26.07.2026
103 Антирашист 1883
До коментар #93 от "Като е герой,":Какво пиеш щото действа умопомрачително !
15:35 26.07.2026
104 Каже ли нещо "Британското разузнаване"
15:38 26.07.2026
105 не може да бъде
До коментар #82 от "Моряка":Приятелю точно за това съм го написал защото и британското разузнаване и ISW Дойче веле най-различни уж авторитетни обективни и компетентни медии пишат най-различни небивалици!!?Това което съм написал е една форма на протест против този подход - може да се каже и черен хумор може да не съм го използвал съвсем на място -първо руснаците никога няма да използват торпедото по този начин и най.малко срещу Бъкингамския дворец !?Ако се наложи да се използва Посейдон това ще е част от средствата за унищожаване на цяла Англия/Великобритания!?....Това което се старая да пиша и считам че има смисъл е да накарам да се мисли а да не се реагира първосигнално и примитивно -а мин.50% от написаните неща говорят точно за този подход !?...И най-вече -да не се лъже ,да се греши .може но да се лъже -НЕ!?
15:39 26.07.2026
106 Прям
До коментар #97 от "Барактар":Цар Дрон е нищо спрямо джуджето Атом. Ще се появи скоро.
15:39 26.07.2026
107 Турски реститут
До коментар #64 от "Български родолюбец":Русия вече я няма да ви спасява.Ще си върнем всичко откраднато от българите.
Коментиран от #114
15:40 26.07.2026
108 не може да бъде
Коментиран от #128
15:40 26.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Както пише Daily Mail
15:42 26.07.2026
111 гост
15:43 26.07.2026
112 гост
До коментар #109 от "ганю":не стой на слънце,,,халюцинираш.
Коментиран от #116
15:44 26.07.2026
113 Имам големи съмнения
До коментар #100 от "Моряка":Няма никакви проблеми, че Стоенчо Георгиев може да разглоби АК, но много ме съмнява дали той ще може да го сглоби отново.
15:44 26.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
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119 Цвете
Коментиран от #123, #127
15:57 26.07.2026
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126 Моряка
До коментар #64 от "Български родолюбец":Страхотен сценарий за холивудски екшън."О ужас,о ужас,разказвате,като че там сте били."
16:24 26.07.2026
127 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #119 от "Цвете":Обител на злото /според сина на Доналд Тръмп/ е Украйна.
16:27 26.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.