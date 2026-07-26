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Британското разузнаване: Кремъл подготвя сериозна провокация срещу НАТО през следващите месеци
  Тема: Украйна

Британското разузнаване: Кремъл подготвя сериозна провокация срещу НАТО през следващите месеци

26 Юли, 2026 14:40 1 909 128

  • русия-
  • нато-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • великобритания-
  • ракети

По-рано върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Кристофър Каволи отбеляза, че основното предизвикателство за Запада е възстановяването на способността за производство на оръжие в големи количества

Британското разузнаване: Кремъл подготвя сериозна провокация срещу НАТО през следващите месеци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Daily mail Daily mail

Великобритания и нейните съюзници от НАТО ще се сблъскат с пряко противопоставяне от страна на руския президент Владимир Путин в рамките на няколко месеца. Както пише Daily Mail, позовавайки се на източници в разузнаването, Путин планира да "изпита“ новото правителство на Анди Барнъм, докато Доналд Тръмп е фокусиран върху Иран, съобщава Фокус.

Изданието подчертава, че Москва вече се опитва да изчерпи ресурсите на Великобритания, като пренасочва своя "сенчест“ флот от петролни танкери в обход на Ламанша – един от тях вече беше заловен там от британските морски пехотинци миналия месец. В момента обаче съществува вероятност за много по-сериозни провокации от страна на Москва.

"В момента съществува твърда увереност, че Путин подготвя някаква пряка конфронтация с НАТО през следващите няколко месеца. На това влияят редица фактори – убеждението, че Тръмп е отвлечен от Иран, както и признаци за разкол в украинското ръководство“, отбеляза един от източниците на изданието.

При това, според източника на британската медия, разочарованието на Путин от хода на войната в Украйна също е изиграло своята роля: "Има усещане, че ако Путин не успее по някакъв начин да промени ситуацията на бойното поле, войната ще бъде загубена“.

При това той добавя, че смяната на правителството във Великобритания също ще принуди руския президент "да опита да проучи Барнъм и да види дали ще може да се възползва от евентуални разногласия между старата и новата администрация“.

В същото време новият министър на отбраната Уес Стрийтинг реагира решително на всякакви потенциални действия от страна на Москва.

"В Русия не трябва да има съмнения относно решимостта на това правителство и на този министър-председател да се противопоставят на руската агресия не само в Украйна, но и на всякаква агресия срещу Великобритания и нашите съюзници“, подчертава той.

По-рано върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Кристофър Каволи отбеляза, че основното предизвикателство за Запада е възстановяването на способността за производство на оръжие в големи количества.

Така той припомни, че Русия е загубила в тази война над 4000 основни бойни танка. При това във Великобритания те са около 200, във Франция – действащият парк е около 220, а в Канада – 74.

Освен това OSINT-аналитиците отбелязват, че общата граница на страните от НАТО с Русия все още остава практически незащитена, въпреки гръмките изявления на политиците за заплахата от руско нахлуване и уж активната подготовка за него.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    49 9 Отговор
    Удриииии по вампирите ВОВА...! БЕЗ МИЛОСТ..!

    Коментиран от #9, #23, #68

    14:42 26.07.2026

  • 3 георг халката

    23 5 Отговор
    цункам всичко натуфско отвред

    14:42 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    20 5 Отговор
    Т@@@ М@@@ няма нужда да се криеш ,пак ли??? Путин болен ли е пак или отново умря

    14:43 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Костадинов

    8 13 Отговор
    Как пък не се намери един нормален да шатне психопата ,та да настъпи мир и благоденствие.

    Коментиран от #28

    14:45 26.07.2026

  • 9 Трол копейкаджия

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Откъдя си бря

    14:45 26.07.2026

  • 10 Оракул

    30 6 Отговор
    Лондон докато не се затрие сам няма да се спре.

    14:46 26.07.2026

  • 11 Ха,ха

    23 3 Отговор
    Британските учени откриха от къде изгрява слънцето

    14:47 26.07.2026

  • 12 Първанов

    8 23 Отговор
    Напълно е възможна провокация от Путин, за да прикрие провала на сво. То трябва и ускорено да се готвим за периода след Путин,, свързан с разпад и размирици

    Коментиран от #29

    14:48 26.07.2026

  • 13 провокация

    7 6 Отговор
    Вовата гледа маневрите на Моджтабата и взима пример от него да шамари всеки по-слаб съсед с дронове и ракети и да им натяква да се молят на рижия да престане.

    14:48 26.07.2026

  • 14 СВОтчик

    4 24 Отговор
    Това ще е краят на Русийката.

    Коментиран от #19

    14:48 26.07.2026

  • 15 Ала бала

    3 6 Отговор
    Its highly likely , значи е сигурно

    14:48 26.07.2026

  • 16 Т.е.

    24 4 Отговор
    Крамъл ше бъде виновен, че Англия подготвя сериозна провокация срещу НАТО през следващите месеци

    14:49 26.07.2026

  • 17 Време е англосаксонците да си платят!

    19 5 Отговор
    Англичаните отдавна настъпаха руската мотика и Русия отдавна трябаше да ги подпука! При следващ арестуван руски кораб Путин ще изпрати Г-н Орешник да разгледа забележителностите на Лондон!

    Коментиран от #21

    14:49 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цереушник

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "СВОтчик":

    Ми Ади на Гано откога го чакаме то английта са затри пакита се изхождат навсякъде мизерия хората квакат хихи у Русия кеф всичко точно!

    Коментиран от #27

    14:50 26.07.2026

  • 20 Дрисула

    9 2 Отговор
    Да не ви подпалят оаканите дирници

    14:50 26.07.2026

  • 21 Спас

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Време е англосаксонците да си платят!":

    Имаш фантазия, но си оставашТъпак

    14:51 26.07.2026

  • 22 БАРС

    18 3 Отговор
    ТЕ ПРЕДИ 24 ГОД СЪЩОТО ТОВА РАЗУЗНАВАНЕ ДОНЕСЕ ,ЧЕ В ИРАК САДАМ ИМАЛ ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ,АТОМНО И Т.Н.НАКРАЯ СЕ ОКАЗА ЧЕ НЯМА НИЩО И АНГЛИЧАНИТЕ СА ЗНАЕЛИ НАРОЧНО СА ИЗЛЬГАЛИ ДА СВАЛЯТ САДАМ ЗА ДА ЗАВЗЕМАТ ПЕТРОЛА.СЕГА ПАК СЕ МЪЧАТ ДА ЛЪЖАТ.

    14:51 26.07.2026

  • 23 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Ще го накажем.

    14:51 26.07.2026

  • 24 Всеки ден

    20 2 Отговор
    НАТО извършва сериозни провокации срещу Русия. Не само провокации а директно участва в терористични операции и дейности срещу цивилно население и инфраструктурни обекти. Пряко извършва пиратство в международни води и е в колизия с основополагащи принципи на ООН

    14:51 26.07.2026

  • 25 Хахахахаха

    16 3 Отговор
    Ало факти защо не пишете, че Зеления наркоман се моли на американците да накарат руснаците да прекратят въздушните удари, руснаците леко вдигнаха летвата и укрите взеха да скимтят нон стоп, смешното Нато тръгнало да се бори с гиганта, а направиха най сериозната грешка да го събудят и раздразнят

    Коментиран от #37

    14:52 26.07.2026

  • 26 Zахарова

    5 16 Отговор
    Всеки руснак мечтае да живее в Лондон, както и аз

    Коментиран от #35, #41, #120

    14:52 26.07.2026

  • 27 За кво квичиш?

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Цереушник":

    За пари ли?

    Коментиран от #32, #36

    14:52 26.07.2026

  • 28 маке

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Костадинов":

    Психопата наркоман е един - Зелената гнида

    Коментиран от #66, #89

    14:52 26.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Готви се огромна провокация на Русия

    11 2 Отговор
    Щели да научат водещия форумен русофоб "стоян георгиев" да си пише името правилно - "Стоян Георгиев", а също щели да го научат на българската граматика.

    Коментиран от #100

    14:53 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вън от НАТО щом

    11 2 Отговор
    НАТО ще се сблъскат с пряко противопоставяне... Българите не желаем с никой да се сблъскваме.

    Коментиран от #101

    14:54 26.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дрисула

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Zахарова":

    Е нема що, най онодения град в света, пълен с тъмнозелени човечета от Индия, Пакистан и т.н.

    Коментиран от #46

    14:54 26.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ММММ

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    Наркоманът разтрели на на ботокса да си проведе парадчето на позора.

    Коментиран от #45

    14:55 26.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Евкопит Бармалеев

    10 2 Отговор
    Изложения на дронове във Киев е било пренесено във Валхала барабар със експонатите и продавачите им на сергиии!
    Ихуууу голям кеф

    14:56 26.07.2026

  • 40 анонимен

    11 1 Отговор
    Британското разузнаване? Това бяха тези, които вечно губят някакви папки, флашки, снимки и др., нали?

    14:56 26.07.2026

  • 41 Това са мечти на русофобния мазохист

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Zахарова":

    Да отидеш в Лондон за да може пакистански банди да изнасилват дъщеря ти, като преди всичко полицията ще ги защитава и ще те заплашват, че ако подадеш жалба ще те съдят за расизъм.

    14:56 26.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 производство на оръжие в големи

    7 1 Отговор
    количества от страна на НАТО очевидно с ядрен удар ще се посрещне ако бъдат използвани. Ако НАТО това цели, ние нямаме работа в него.

    14:58 26.07.2026

  • 45 Хахахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "ММММ":

    Наркомана реве всеки ден, наркомана 5години се мъчи да направи ракети да стигне до Москва, колко още ще му трябва на наркомана, колко още милиони избити укри на фронта ще му трябват да си върне едно село ахаххаха, много е зле работата, сега се моли на тръмпчо да накара руснаците да не гърмят вече по Киев и другите градове, няма вече кораби в Одеса , няма вече спокойни украински пристанища, голям гледа ги чака укрите

    Коментиран от #55, #59

    14:58 26.07.2026

  • 46 Zахарова

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Дрисула":

    Да! И точно там милее всеки руснак да се докопа, до всичкото руски богаташи в Лондон. А най- добре е че никога не си ходил там, няма и да отидеш, за теб е необятната руска пусть

    14:58 26.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Минералка Банкя

    2 2 Отговор
    Туй че е последното сиренце у капана за бункерни ченгеца

    15:00 26.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дядо Ламби

    1 3 Отговор
    Кога те помпих като спукана гума друго врещеше сега за няколко цента мислиш че ще станеш жена не ще си останеш кротка вонещица педрил

    15:00 26.07.2026

  • 53 новото правителство на Анди Барнъм

    10 4 Отговор
    е поредната сбирщина от олигофрени които с нищо не се различават от тея на СтарМър

    Коментиран от #57

    15:01 26.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 За кво квичиш?

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "новото правителство на Анди Барнъм":

    За пари ли?

    15:02 26.07.2026

  • 58 Сатана Z

    7 3 Отговор
    НАТО е в необявена засега война с Русия и с право трябва да се притеснява,защото държавите от Европейския райх се явяват като тил за обеспечаване на Укрожопите нацисти с оръжие и всичко необходимо за водене на бойни действия.
    Нещо като през WW2 в която България уж не е участвала във войната срещу СССР с жива сила,но за сметка на това е подържала германския Вермахт със всичко необходимо за източния фронт ,за което в последствие беше окупирана от Украинските войски участващи на страната на СССР

    15:03 26.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 руската мечка

    3 9 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    15:04 26.07.2026

  • 62 Софето

    3 7 Отговор
    Рассия няма спечелена война срещу велика Британия

    Коментиран от #125

    15:05 26.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Български родолюбец

    4 9 Отговор
    Епичен разгром в Доброполското направление! Огнено небе и пепел под веригите!
    Когато руската стоманена глутница тръгна напред, мислейки, че ще прегази всичко по пътя си, тя се сблъска с непревходима стена от кураж, тактика и безмилостен огън! Юнаците от Граничния отряд за безпилотни системи „Феникс“ (бригада „Помста“), железните бойци от „Азов“ и Силите за безпилотни системи на ВСУ превърнаха руския щурм в истински ад на земята! 🇺🇦
    На бойното поле се разигра драматичен кървав екшън- вместо лесен пробив, окупаторите намериха своята гибел. Земята буквално се разтвори, а небето се нажежи до червено!
    Ето равносметката от този легендарен разгром:

    Погребани в пламъци: 7 до 9 тежки руски танка бяха превърнати в купчини старо желязо, преди дори да разберат откъде идва ударът!
    Пепел и метал: Между 2 и 6 БМП-та и БТР-и, натъпкани с пехота, бяха разкъсани на парчета под точния огън на нашите момчета!
    Огнено възмездие: 3 реактивни системи „Град“ и хвалената зенитна система „Бук-М3“ бяха изпепелени, превръщайки се в скъпоструващи факли!
    Евтин цирк в калта: Над 47 леки машини, мотоциклети и АТВ-та – „модерната“ тактика на врага – бяха разпилени като детски играчки из донецките полета!
    ☠️ Краят на пътя: Повече от 120 окупатори останаха завинаги в украинската земя, а десетки други бяха ранени.

    Руските военкори вият на умряло.

    „Феникс“ изпепели врага от небето, а „Азов“ и артилерията довършиха онези, които се опитаха да избягат. Слава на украинските герои,

    Коментиран от #69, #78, #107, #126

    15:06 26.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Не лумпи

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "маке":

    Става въпрос за многоходовия кгб-бакшиш.

    15:06 26.07.2026

  • 67 хихи

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Боко":

    а русоПедитата какво ще правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    15:08 26.07.2026

  • 68 Антирашист 1870

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Подкрепяш вражеска фашистка държава !

    15:08 26.07.2026

  • 69 Хахахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #64 от "Български родолюбец":

    Хахахаха, маняк не се надъхвай, гледах клипчето имаше ударени 2 3 танка, 2 3 мотора и 10 човека хахахах, какви 130 човека, вече няма такива нападения от нито една страна заради дроновете, клипчето беше 2,5 минути хахаха, 1,7 млн укри си торят собствените земи вечно, а всички ги знае ме азовци как бягат като стане напечено, мазните страхливци

    Коментиран от #72, #77

    15:08 26.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Малка поправка

    4 5 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    Всъщност поправката в цифри никак не е малка, но така се казва. 3 млн укри станаха на тор.

    Коментиран от #74

    15:11 26.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Нали знаете че

    9 4 Отговор
    87% от британското разузнаване са психично болни и сексуално извратени с ментални патологии ?

    Коментиран от #96

    15:12 26.07.2026

  • 76 Благой

    4 1 Отговор
    НЕ ПЛАШЕТЕ ХОРАРАТА НЕК ..ЦИ

    15:12 26.07.2026

  • 77 Български родолюбец

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахахаха":

    Не си гледал целия клип. Още клипове трябва да изглеждаш. Влизай в телеграм и гледай изгорели ватенки.

    15:13 26.07.2026

  • 78 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Български родолюбец":

    Ударите се повториха още няколко пъти със същия резултат.русия загуби около 100 танка за десетина деня а в личен състав около 14000 човека.слава на украинските герои!

    15:14 26.07.2026

  • 79 Ню Пакистан

    4 2 Отговор
    Англичаните да се стягат да работят, че трябва да изхранват Пакистан и Индия. Имат задължения към тях от колониалното робство. Сега пакистанците и индийците пристигат на острова и го колонизират. Помагат им мигрантите от бившите африкански колонии.

    15:14 26.07.2026

  • 80 Розовото пони Путин🦄

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Така Така":

    Няма да изстрелвам памперси, макар че бункера ми да е зареден догоре. Ще ми трябват за следващите 4 г. 🦄🌈😂

    15:14 26.07.2026

  • 81 Британското

    5 2 Отговор
    разузнаване подготвя такава операция в Украйна за да обвини после Русия! Свръх богатите евреи твърдо са решили да унищожат сегашният свят надявайки се да оцелеят и да забранят земите на РФ...

    15:14 26.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Тодор Батков за британците:

    2 3 Отговор
    Дис бритиш ломосехшуъл... :)

    Коментиран от #94

    15:17 26.07.2026

  • 86 Олееееее хапчитааа

    3 1 Отговор
    Британското разузнаване: Русия ще анексира Гренландия .....

    Коментиран от #102

    15:18 26.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Антирашист 1881

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "маке":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разни копейки и рашисти не знаят какво е родина !

    Коментиран от #93

    15:20 26.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Г-жа Путина е зарязала

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин много отдавна, не е изпълнявал съпружеските си задължения:)))

    Коментиран от #95

    15:21 26.07.2026

  • 92 Някой това може ли да го разтълкува ?

    3 0 Отговор
    ( "НАТО ще се сблъскат с пряко противопоставяне" ) .....
    За да има противопоставяне какво смята НАТО да извърши? ....

    15:22 26.07.2026

  • 93 Като е герой,

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Антирашист 1881":

    защо Зеленски три пъти е дезертирал в МОСКВА, когато е получавал повиквателни, а не е отишъл да се сражава с руснаците?

    Коментиран от #103

    15:23 26.07.2026

  • 94 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Тодор Батков за британците:":

    а русиш ломосехшуъл какво ще ги правим.на фронта ли ще ги пращаме 😅😅😅

    15:24 26.07.2026

  • 95 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Г-жа Путина е зарязала":

    На нашите години ние сме си взели своето. Гледай ти да се уредиш с такива красавици, като Путин преди 20 години.

    15:25 26.07.2026

  • 96 Антирашист 1882

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Нали знаете че":

    Всички разбраха че си пациент с патологична мозъчна деформация .

    15:25 26.07.2026

  • 97 Барактар

    2 2 Отговор
    Срещу Цар Дрон танка е безполезна купчина желязо. Групов ковчег.

    Коментиран от #106

    15:26 26.07.2026

  • 98 Хэхэхэхэ

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Днес се нодскочи! Браво,молодец! Макар че приличаш на счупен молив, някак в теб има заряд, има служба, има, дерзай! Влезе в алманаха на световната поезия! Поклон!

    15:27 26.07.2026

  • 99 Пенсионер 69 годишен

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Готов за бой":

    В теб е надеждата на НАТО. Българи юнаци с умни калпаци!

    15:28 26.07.2026

  • 100 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Готви се огромна провокация на Русия":

    Достатъчно е да научат Стоянчо да употребява главни букви,че сам не може да преодолее този урок по граматика за първи клас.Иначе момчето е добро,разбира много от военните въпроси,бил е и войник !!!Може да разглоби Калашник,може и даже да го сглоби,ако малко повече напрегне мозъка си.Предполагам,че има мозък.

    Коментиран от #113

    15:29 26.07.2026

  • 101 Антирашист 1883

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Вън от НАТО щом":

    Това от къде го измисли , или спирай това дето пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    15:29 26.07.2026

  • 102 За кво квичиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Олееееее хапчитааа":

    За пари ли?

    15:34 26.07.2026

  • 103 Антирашист 1883

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Като е герой,":

    Какво пиеш щото действа умопомрачително !

    15:35 26.07.2026

  • 104 Каже ли нещо "Британското разузнаване"

    2 1 Отговор
    Смятай, че е ТОЧНО обратното. И винаги е било така. Следователно, с голяма доза сигурност можем да очакваме провокация от НАТО против РФ.

    15:38 26.07.2026

  • 105 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Моряка":

    Приятелю точно за това съм го написал защото и британското разузнаване и ISW Дойче веле най-различни уж авторитетни обективни и компетентни медии пишат най-различни небивалици!!?Това което съм написал е една форма на протест против този подход - може да се каже и черен хумор може да не съм го използвал съвсем на място -първо руснаците никога няма да използват торпедото по този начин и най.малко срещу Бъкингамския дворец !?Ако се наложи да се използва Посейдон това ще е част от средствата за унищожаване на цяла Англия/Великобритания!?....Това което се старая да пиша и считам че има смисъл е да накарам да се мисли а да не се реагира първосигнално и примитивно -а мин.50% от написаните неща говорят точно за този подход !?...И най-вече -да не се лъже ,да се греши .може но да се лъже -НЕ!?

    15:39 26.07.2026

  • 106 Прям

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Барактар":

    Цар Дрон е нищо спрямо джуджето Атом. Ще се появи скоро.

    15:39 26.07.2026

  • 107 Турски реститут

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Български родолюбец":

    Русия вече я няма да ви спасява.Ще си върнем всичко откраднато от българите.

    Коментиран от #114

    15:40 26.07.2026

  • 108 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Приятелю точно за това съм го написал защото и британското разузнаване и ISW Дойче веле най-различни уж авторитетни обективни и компетентни медии пишат най-различни небивалици!!?Това което съм написал е една форма на протест против този подход - може да се каже и черен хумор може да не съм го използвал съвсем на място -първо руснаците никога няма да използват торпедото по този начин и най.малко срещу Бъкингамския дворец !?Ако се наложи да се използва Посейдон това ще е част от средствата за унищожаване на цяла Англия/Великобритания!?....Това което се старая да пиша и считам че има смисъл е да накарам да се мисли а да не се реагира първосигнално и примитивно -а мин.50% от написаните неща говорят точно за този подход !?...И най-вече -да не се лъже ,да се греши .може но да се лъже -НЕ!?

    Коментиран от #128

    15:40 26.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Както пише Daily Mail

    5 0 Отговор
    У Малобритания мозък няма

    15:42 26.07.2026

  • 111 гост

    2 2 Отговор
    Фюрера вече е готов да настъпи мотиката,тотално е изкукуригал..

    15:43 26.07.2026

  • 112 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "ганю":

    не стой на слънце,,,халюцинираш.

    Коментиран от #116

    15:44 26.07.2026

  • 113 Имам големи съмнения

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Моряка":

    Няма никакви проблеми, че Стоенчо Георгиев може да разглоби АК, но много ме съмнява дали той ще може да го сглоби отново.

    15:44 26.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Цвете

    1 3 Отговор
    " ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО " ( РОНАЛД РЕЙГЪН) ДОБРЕ ГИ ОХАРАКТЕРИЗИРА.ДА ВНИМАВАТ ,КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАТ.

    Коментиран от #123, #127

    15:57 26.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Български родолюбец":

    Страхотен сценарий за холивудски екшън."О ужас,о ужас,разказвате,като че там сте били."

    16:24 26.07.2026

  • 127 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Цвете":

    Обител на злото /според сина на Доналд Тръмп/ е Украйна.

    16:27 26.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

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