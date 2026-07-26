Великобритания и нейните съюзници от НАТО ще се сблъскат с пряко противопоставяне от страна на руския президент Владимир Путин в рамките на няколко месеца. Както пише Daily Mail, позовавайки се на източници в разузнаването, Путин планира да "изпита“ новото правителство на Анди Барнъм, докато Доналд Тръмп е фокусиран върху Иран, съобщава Фокус.

Изданието подчертава, че Москва вече се опитва да изчерпи ресурсите на Великобритания, като пренасочва своя "сенчест“ флот от петролни танкери в обход на Ламанша – един от тях вече беше заловен там от британските морски пехотинци миналия месец. В момента обаче съществува вероятност за много по-сериозни провокации от страна на Москва.

"В момента съществува твърда увереност, че Путин подготвя някаква пряка конфронтация с НАТО през следващите няколко месеца. На това влияят редица фактори – убеждението, че Тръмп е отвлечен от Иран, както и признаци за разкол в украинското ръководство“, отбеляза един от източниците на изданието.

При това, според източника на британската медия, разочарованието на Путин от хода на войната в Украйна също е изиграло своята роля: "Има усещане, че ако Путин не успее по някакъв начин да промени ситуацията на бойното поле, войната ще бъде загубена“.

При това той добавя, че смяната на правителството във Великобритания също ще принуди руския президент "да опита да проучи Барнъм и да види дали ще може да се възползва от евентуални разногласия между старата и новата администрация“.

В същото време новият министър на отбраната Уес Стрийтинг реагира решително на всякакви потенциални действия от страна на Москва.

"В Русия не трябва да има съмнения относно решимостта на това правителство и на този министър-председател да се противопоставят на руската агресия не само в Украйна, но и на всякаква агресия срещу Великобритания и нашите съюзници“, подчертава той.

По-рано върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Кристофър Каволи отбеляза, че основното предизвикателство за Запада е възстановяването на способността за производство на оръжие в големи количества.

Така той припомни, че Русия е загубила в тази война над 4000 основни бойни танка. При това във Великобритания те са около 200, във Франция – действащият парк е около 220, а в Канада – 74.

Освен това OSINT-аналитиците отбелязват, че общата граница на страните от НАТО с Русия все още остава практически незащитена, въпреки гръмките изявления на политиците за заплахата от руско нахлуване и уж активната подготовка за него.